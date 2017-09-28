Microsoft, Office 2019 Sürümünün Çıkış Tarihini Açıkladı

Microsoft, Orlando’da düzenlediği Ignite etkinliğinde Office yazılımlarının yeni sürümlerinin önümüzdeki yıl yayınlanacağını duyurdu.

Microsoft’un her yeni Office sürümünde olduğu gibi bu sürümde de Word, Excel, PowerPoint ve Outlook’un yanı sıra SharePoint, Exchange ve Skype for Business uygulamalarının da yeni versiyonları gelecek.

Yazılım Office 2019 adı ile 2018 yılının ikinci çeyreğinde satışa çıkacak. Office 2019 yazılımları ya da yenilikleri hakkında bir açıklama yapılmadı ancak yeni Windows Ink özellikleri, Office 365 kullanmayan işletmeler için daha iyi IT özellikleri ve Excel için yeni formüllerin gelmesi bekleniyor.