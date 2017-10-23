Microsoft’un LTE Destekli Surface Pro Modeli 2018’e Kaldı

Microsoft’un LTE Destekli Surface Pro Modeli 2018’e Kaldı

23 Ekim, 2017 Tablet/Notebook/Laptop 0 yorumlar

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Microsoft’un duyurduğu LTE destekli Surface cihazının bu sene içerisinde piyasaya çıkması bekleniyordu ancak durum öyle olmayacak gibi.

Microsoft’un yaşadığı bazı problemlerden dolayı LTE destekli Surface Pro modeli 1 Aralık yerine 2018’in bahar aylarına ertelendi. Şirketin cihaz üretiminde bir problem yaşadığı biliniyor. Ancak bu problemin ne olduğu henüz belli değil.

ARM tabanlı Windows cihazların çıkmasına az bir süre kala şirketin Surface serisi ile ne yapacağı henüz bilinmiyor. Üstelik ARM tabanlı cihazların batarya performansı göz önünde bulundurulduğunda spot ışıklarının Surface serisinden ARM tabanlı cihazlara döneceğini tahmin etmek pek zor değil.

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