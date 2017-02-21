Microsoft HoloLens’in Yeni Versiyonu 2019 Yılında Gelebilir

Microsoft’un özel bir Windows etkinliğinde arttırılmış gerçeklik başlığı HoloLens’i duyurmasından bu yana neredeyse iki yıl geçti.

Microsoft geçen yıldan itibaren geliştiricilere HoloLens başlığı göndermeye başladı. Geliştirici sürümü başlığın fiyatı ise 3000 dolar. Bir çok insan başlığın yakında son kullanıcının kullanıma sunulacağını düşünüyor ancak bu yakında gerçekleşecek gibi değil.

HoloLens’in ikinci hatta üçüncü versiyonu üzerinde çalışılıyor. Sonuç olarak şirket HoloLens’te büyük değişiklikler yapabilir. Özellikle arttırılmış gerçeklik piyasasında şirketin herhangibir rakibinin olmaması da böyle bir karar alınmasını kolaylaştırıyor.

HoloLens’in yeni versiyonu ilk versiyonun geliştiricilere gönderilmesinden üç yıl sonra yani 2019 yılında gelmesi bekleniyor. Şirketin HoloLens için ne planladığı bilinmese de beklenen şeyler basit. Daha küçük bir başlık, daha uzun batarya ömrü ve daha fazla işlem gücü.

Markette birbirinden farklı neredeyse yüzlerce sanal gerçeklik başlığı bulmak mümkün ancak HoloLens gibi hiç birşey yok. Şirketin en yakın rakibi Magic Leap olabilir ancak geçtiğimiz günlerde fotoğrafı sızan prototip HoloLens’in yanına yaklaşacak seviyede dahi değil.