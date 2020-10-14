Oyun
Microsoft Flight Simulator oyununa Xbox Series X binası modlandı!
Microsoft Flight Simulator oyununa ilginç bir mod yapıldı. Bir oyuncu oyuna Xbox Series X konsolunu bina olarak ekledi.
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Microsoft Flight Simulator için ilginç bir mod!
Oyun dünyasının son dönemde adından çokça söz ettiren yapımı olan Microsoft Flight Simulator, oyuncular tarafından oldukça beğeniyle oynanmaya devam ediyor. Microsoft’un elinden çıkan oyun, teknik olarak oldukça başarılı bir iş çıkarmış ve gerçekten kaliteli bir simülasyon oyunu olmayı başarmıştı. Modlamanın da mümkün kılındığı oyun, bazen oldukça yaratıcı fikirlerin uygulandığı bir platforma da dönüşebiliyor. Reddit isimli sosyal medya platformunda bir oyuncu oyuna Xbox Series X oyun konsolunu bina olarak eklemeyi başarmış. Yaptığı modelleme ile Microsoft’un Washington merkezini 200 metrelik konsol ile değiştiren Oh_Gaz isimli kullanıcı, bir adet de oyun içi videoyu takipçileri ile paylaştı.
I modelled a 200m Xbox SeriesX for Microsoft’s HQ @ Redmond, Washington from MicrosoftFlightSim
Mod ile alakalı henüz dosya paylaşmayan kullanıcı, özellikle modellemenin kalitesinden dolayı övgüleri üzerine toplamayı başardı. Yakın zamanda PlayStation 5 oyun konsolunu da oyuna ekleyeceğini bildiren Oh_Gaz, uçakların bu konsol binalara iniş yapabildiğini de belirtti. Yeni nesil ile birlikte oyunun sınırları zorlayacağı düşünülürken, PC oyuncularının yaptığı modlar ile birlikte ortaya ilginç ve renkli görüntüler çıkmakta. PC ve Xbox One için an itibariyle satışta olan oyun bakalım uzun süre daha adından söz ettirebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Spider-Man: Miles Morales yeni oynanış videosu yayınlandı!
Spider-Man: Miles Morales oyununa ait yeni bir oynanış videosu yayınlandı. PlayStation 5‘in çıkış oyunu olacak yapımın ilk kötü karakteri de ortaya çıktı.
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Spider-Man: Miles Morales oyununun ilk kötüsü Rhino!
PlayStation 5 oyun konsolunun önemli kozlarından biri olan özel yapım oyunlar, yeni nesilde de hayranları mutlu edeceğe benziyor. Bu özel oyunların arasında yer alan, 2018 yılında çıkış yapan ve oldukça beğenilen Spider-Man yapımı da yeni “ara oyunu” ile hayranlarını karşılayacak. Ana karakterin Miles Morales olduğu oyun, teknik olarak yeni nesil konsolun neler yapabileceğini hayranlara göstermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Game Informer‘ın YouTube hesabında paylaştığı oynanış videosu ile, oyuna dair yeni detaylar ortaya çıkarken, oyunda gözüken ilk kötü karakter de Rhino oldu.
Öğrenilen ilk “boss” dövüşünün Rhino ile gerçekleşeceği ortaya çıkarken, Miles Morales’in de Peter Parker karakterine nazaran kendine has yetenekleri olacak. Ayrıca Peter Parker‘a göre biraz daha sakar bir karakter bizleri karşılarken, Miles Morales‘in sık sık kötü karakterleri şaşırtacağı öğrenildi. Öte yandan teknik olarak da sınırları zorlayan Spider-Man: Miles Morales, performans modunda 4K 60 FPS desteği ile geliyor. Daha kaliteli modlarda ise oyunun 4K 30 FPS ve daha iyi grafikler ile oynanabileceği öğrenildi. PlayStation 5 ile birlikte çıkacak oyun bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Xbox Game Pass, sekiz yeni oyunla Ekim’e veda ediyor!
Oyunseverler için oldukça mantıklı bir tercih olan Xbox Game Pass, Ekim ayını bünyesine sekiz yeni oyunu dahil ederek sonlandırıyor. Age of Empires 3: Definitive Edition, Steam ve Microsoft Store ile aynı anda Game Pass platformuna da geliyor.
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Ülkemizde oyun fiyatları göz önün alındığında belki de en mantıklı oyun aboneliği servisi Xbox Game Pass olarak karşımıza çıkıyor. Bünyesinde yer alan birçok oyunu hem konsolda hem de bilgisayarda oynamaya izin veren platform, bünyesine 8 yeni oyun ekleyerek Ekim ayını sonlandırıyor. Ağustos ayında tanıtımı gerçekleştirilen Age of Empires 3: Definitive Edition, 15 Ekim’de Steam ve Microsoft Store ile aynı anda Game Pass üzerinden erişilebilir olacak.
Xbox Game Pass, dört yeni oyunla geliyor
SlashGear’da yer alan habere göre AoE 3, oldukça başarılı olmasına karşın Age of Empire 2 kadar ilgi görmemişti. AoE3: Definitive Edition ile bu durumu değiştirebilir. 15 Ekim’de oyuncuların beğenisine sunulacak oyunla beraber Game Pass dört farklı oyunu daha bünyesine ekliyor. Ay ortasında platforma gelecek oyunlar ise Look for Heave Ho (PC), Katana Zero (Android, console, PC), Tales of Vesperia: Definitive Edition (konsol, PC), ve The Sword of Ditto: Mormo’s Curse (PC) şeklinde sıralanıyor.
Platforma veda eden oyunları da unutmamak gerek
Game Pass platfromunu konsol için kullanan oyunseverler ise ScourgeBringer ile 21 Ekim’de buluşacak. 22 Ekim’de ise Cricket 19 ve Supraland platforma dahil olacak. Game Pass’ten 15 Ekim itibariyle çıkartılacak oyunlar ise Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit ve Saints Row IV Re-Elected olacak. Ay sonunda ise After Party, LEGO Star Wars 3, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings: Adventure Card Game ve The Red String Club oyunları platforma veda edecek. Halihazırda bu oyunlardan herhangi birinde ilerlemeniz varsa oyun platformdan kaldırılmadan bir an önce bitirmenizi tavsiye ediyoruz.
Oyun
Fortnite 90 FPS desteği, Galaxy Tab S7 ve S7+ için sunuluyor
Samsung, Galaxy Tab S7 ve S7+ cihazlarında Fortnite oyuncuları için 90 FPS desteğini 13 Ekim’den itibaren sunmaya başlayacağını açıkladı.
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Epic Games, bu yıl Android’de Fortnite severlerin oyun deneyimini 90 FPS ile taçlandırmaya başlamıştı. Fakat bu destek şu ana kadar yalnızca OnePlus telefonlarda ve iPad Pro’da mevcuttu. Bugün yapılan duyuruya göre Fortnite’ın 90 FPS seçeneği, Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+ için de sunulmaya başlanıyor.
Fortnite, 90 FPS desteğini sunmaya başlıyor
Bu gelişme, Fortnite’ı yüksek kare hızında oynamak için artık OnePlus telefonlara veya Apple’ın iPad Pro’suna ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Epic Games ile Samsung arasında yapılan anlaşma kapsamında 13 Ekim 2020’den itibaren 90 FPS seçeneğinin kilidi, ABD’de Galaxy TabS7 ve S7+ kullanıcıları için kalkacak.
“Samsung Electronics America, Inc., 13 Ekim 2020’den itibaren Galaxy TabS7 ve TabS7+ sahiplerinin oyun deneyimlerini saniyede 90 kareye kadar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseltebileceklerini duyurdu.”
Yalnız Fortnite, Google Play Store’dan kaldırıldığı için, Samsung yaptığı açıklamada kullanıcıların bahse konu destekten nasıl faydalanabileceğini de belirtti. Bu bağlamda Fortnite deneyimini 90 FPS’le üst seviyeye çıkarmak isteyen Galaxy Tab S7 ve Tab S7+ sahiplerinin uygulamayı Samsung’un kendi Store’u aracılığıyla yüklemeleri veya güncellemeleri gerekiyor.