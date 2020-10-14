Microsoft Flight Simulator oyununa Xbox Series X binası modlandı!

Microsoft Flight Simulator oyununa ilginç bir mod yapıldı. Bir oyuncu oyuna Xbox Series X konsolunu bina olarak ekledi.

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Microsoft Flight Simulator için ilginç bir mod!

Oyun dünyasının son dönemde adından çokça söz ettiren yapımı olan Microsoft Flight Simulator, oyuncular tarafından oldukça beğeniyle oynanmaya devam ediyor. Microsoft’un elinden çıkan oyun, teknik olarak oldukça başarılı bir iş çıkarmış ve gerçekten kaliteli bir simülasyon oyunu olmayı başarmıştı. Modlamanın da mümkün kılındığı oyun, bazen oldukça yaratıcı fikirlerin uygulandığı bir platforma da dönüşebiliyor. Reddit isimli sosyal medya platformunda bir oyuncu oyuna Xbox Series X oyun konsolunu bina olarak eklemeyi başarmış. Yaptığı modelleme ile Microsoft’un Washington merkezini 200 metrelik konsol ile değiştiren Oh_Gaz isimli kullanıcı, bir adet de oyun içi videoyu takipçileri ile paylaştı.

Mod ile alakalı henüz dosya paylaşmayan kullanıcı, özellikle modellemenin kalitesinden dolayı övgüleri üzerine toplamayı başardı. Yakın zamanda PlayStation 5 oyun konsolunu da oyuna ekleyeceğini bildiren Oh_Gaz, uçakların bu konsol binalara iniş yapabildiğini de belirtti. Yeni nesil ile birlikte oyunun sınırları zorlayacağı düşünülürken, PC oyuncularının yaptığı modlar ile birlikte ortaya ilginç ve renkli görüntüler çıkmakta. PC ve Xbox One için an itibariyle satışta olan oyun bakalım uzun süre daha adından söz ettirebilecek mi bekleyip göreceğiz.