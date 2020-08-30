Microsoft Defender Android’de! Ön izleme sürümü yayınlandı

Microsoft Defender, bugüne kadar hep Windows işletim sistemli bilgisayarlarda kullanıma sunuluyordu. Şimdi ise Microsoft, Defender’ı Android telefonlara getirme yolunda ilk somut adımını attı.

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Microsoft Defender, Android’e geldi!

Microsoft, bu sene şubat ayında Defender uygulamasını mobil platformlara getireceğini açıklamıştı. Şirketin bu stratejisine dair uzun süredir herhangi bir ses seda da gelmiyordu. Bugünlerde ise Microsoft, Defender uygulamasını 1.0.2022.0202 ön izleme sürümüyle Play Store’da ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Yalnız burada bahsettiğimiz ‘kullanıcı’nın standart ev kullanıcısı değil, kurumsal kullanıcılar olduğunu belirtelim.

Eğer Microsoft 365 E5 lisansı olan bir kuruma üye değilseniz, Defender uygulamasını kullanamıyorsunuz. Kurumsal olmayıp Microsoft Defender’ı telefonuna indirenlere, uygulama şöyle bir uyarı mesajı veriyor: “Kurumsal bir kullanıcıysanız ve bu uygulamayı kuruluşunuz tarafından yüklemeniz gerekiyorsa, Intune Şirket Portalı’nı Google Play’den yükleyin ve bu cihazı kuruluşunuza kaydedin. Daha fazla bilgi için BT yöneticinize başvurun. Kurumsal kullanıcı değilseniz, bu uygulamaya erişemezsiniz.”

Buradan da anlaşıldığı üzere Microsoft Defender, yalnızca kurumsal kullanıcılara hizmet veriyor. Peki Defender, Android’de kurumsal kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor? Şimdi onlardan kısaca bahsedelim.

Kimlik avından korunma

Microsoft Defender’ın Android’de sunduğu en önemli özelliği SMS, e-posta ve WhatsApp gibi her türlü yerden gelen ve güvenli olmayan web sitelerine erişimi anında engellemesi. Ayrıca Microsoft’un açıklamasına göre bir URL’nin kötü amaçlı olup olmadığını tespit etmek için Defender, yine Microsoft’un SmartScreen hizmetinden faydalanıyor. Eğer uygulama kötü amaçlı bir site tespit ederse, kullanıcıya hemen bildirim gönderiyor ve o siteye izin verme ya da erişimini engelleme gibi seçenekler de sunuyor.

Microsoft Defender kötü amaçlı yazılım taraması

Microsoft Defender ATP, Android’de bir uygulamanın kötü amaçlı olup olmadığını taramaya yarayan Google Play Protect’e benzer şekilde, yer aldığı telefondaki tehditleri savurmak amacıyla kötü amaçlı yazılım taraması gerçekleştiriyor. Ek olarak kötü amaçlı yazılımları ve PUA’ları da tespit ediyor; aynı zamanda kullanıcıya ilgili şekilde uyarılar da gönderiyor.

Hassas verilere erişimi engelleme

Microsoft Defender’da yer alan bir başka güvenlik özelliği, kurumsal müşterilerin telefonundaki hassas bilgileri de koruma altına alabiliyor. Uygulama, hem Microsoft Intune hem de Configuration Manager içeren Microsoft Endpoint Manager ile entegre bir şekilde kurumsal kullanıcıların hassas bilgilerini koruyor. Örneğin telefonda güvensiz bir yazılım olduğunu düşünün; bu noktada uygulama, cihazın Outlook e-postasına erişimini anında engelliyor. Ayrıca cihazı “yüksek riskli” olarak nitelendirmek suretiyle Microsoft Güvenlik Merkezi’ne de bildiriyor.