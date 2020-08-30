Güvenlik
Microsoft Defender Android’de! Ön izleme sürümü yayınlandı
Microsoft Defender, bugüne kadar hep Windows işletim sistemli bilgisayarlarda kullanıma sunuluyordu. Şimdi ise Microsoft, Defender’ı Android telefonlara getirme yolunda ilk somut adımını attı.
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Microsoft Defender, Android’e geldi!
Microsoft, bu sene şubat ayında Defender uygulamasını mobil platformlara getireceğini açıklamıştı. Şirketin bu stratejisine dair uzun süredir herhangi bir ses seda da gelmiyordu. Bugünlerde ise Microsoft, Defender uygulamasını 1.0.2022.0202 ön izleme sürümüyle Play Store’da ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Yalnız burada bahsettiğimiz ‘kullanıcı’nın standart ev kullanıcısı değil, kurumsal kullanıcılar olduğunu belirtelim.
Eğer Microsoft 365 E5 lisansı olan bir kuruma üye değilseniz, Defender uygulamasını kullanamıyorsunuz. Kurumsal olmayıp Microsoft Defender’ı telefonuna indirenlere, uygulama şöyle bir uyarı mesajı veriyor: “Kurumsal bir kullanıcıysanız ve bu uygulamayı kuruluşunuz tarafından yüklemeniz gerekiyorsa, Intune Şirket Portalı’nı Google Play’den yükleyin ve bu cihazı kuruluşunuza kaydedin. Daha fazla bilgi için BT yöneticinize başvurun. Kurumsal kullanıcı değilseniz, bu uygulamaya erişemezsiniz.”
Buradan da anlaşıldığı üzere Microsoft Defender, yalnızca kurumsal kullanıcılara hizmet veriyor. Peki Defender, Android’de kurumsal kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor? Şimdi onlardan kısaca bahsedelim.
Kimlik avından korunma
Microsoft Defender’ın Android’de sunduğu en önemli özelliği SMS, e-posta ve WhatsApp gibi her türlü yerden gelen ve güvenli olmayan web sitelerine erişimi anında engellemesi. Ayrıca Microsoft’un açıklamasına göre bir URL’nin kötü amaçlı olup olmadığını tespit etmek için Defender, yine Microsoft’un SmartScreen hizmetinden faydalanıyor. Eğer uygulama kötü amaçlı bir site tespit ederse, kullanıcıya hemen bildirim gönderiyor ve o siteye izin verme ya da erişimini engelleme gibi seçenekler de sunuyor.
Microsoft Defender kötü amaçlı yazılım taraması
Microsoft Defender ATP, Android’de bir uygulamanın kötü amaçlı olup olmadığını taramaya yarayan Google Play Protect’e benzer şekilde, yer aldığı telefondaki tehditleri savurmak amacıyla kötü amaçlı yazılım taraması gerçekleştiriyor. Ek olarak kötü amaçlı yazılımları ve PUA’ları da tespit ediyor; aynı zamanda kullanıcıya ilgili şekilde uyarılar da gönderiyor.
Hassas verilere erişimi engelleme
Microsoft Defender’da yer alan bir başka güvenlik özelliği, kurumsal müşterilerin telefonundaki hassas bilgileri de koruma altına alabiliyor. Uygulama, hem Microsoft Intune hem de Configuration Manager içeren Microsoft Endpoint Manager ile entegre bir şekilde kurumsal kullanıcıların hassas bilgilerini koruyor. Örneğin telefonda güvensiz bir yazılım olduğunu düşünün; bu noktada uygulama, cihazın Outlook e-postasına erişimini anında engelliyor. Ayrıca cihazı “yüksek riskli” olarak nitelendirmek suretiyle Microsoft Güvenlik Merkezi’ne de bildiriyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Fransa’nın 5G altyapısına katılabilir!
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yasağı yüzünden yoğun bir şekilde gündemde. ABD‘nin birçok müttefiki Huawei’yi karşısına aldı. Bazı Avrupa ülkeleri 5G altyapısından şirketi çıkarma kararı aldı. Ancak Fransa, Huawei’yi 5G altyapısından çıkarmayacak. Son gelişmelere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Huawei‘nin 5G ağından çıkarılmayacağını ve işbirliği içinde olacaklarını açıkladı.
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Macron, Huawei ile nasıl bir yol izleyecek?
Macron, Avrupa’da 5G tedarikçisi olarak hizmet verebilecek Nokia ve Ericsson‘un bulunduğunu söyledi. Yurtiçi iletişimin güvenliğini sağlamak için Avrupalı tedarikçilere yönelmenin normal olduğunu belirtti. Çin devlet başkanı Xi Jinping’e “Güvenlik için herkes kendi bölgesinin tedarikçisinden hizmet almak ister” şeklinde bir söylemde bulundu. Macron, gazetecilere verdiği demeçte “Bizim de Avrupa’da bulunan 5G çözümlerini istememiz normaldir.” dedi. Bunun yanı sıra Huawei gibi Çinli şirketleri de yasaklamak gibi bir tavrı bulunmayacak.
Huawei‘den 5G teknolojisi alan Fransız telekom operatörleri yalnızca sekiz yıllık lisans alabilecekler. Ayrıca hükümet, askeri üsler, nükleer tesisler ve hassas konumların kullanacağı altyapıyı Huawei’den geçirmeyecek. Bu, güvenlik adına yapılmış bir kısıtlama olarak değerlendiriliyor. Amerikan hükümetinin Huawei‘ye yaptığı baskılar son aylarda olduça arttı. Buna rağmen şirket, hız kesmeden yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. Umarız en kısa sürede Huawei ve ABD arasındaki bu gerginlik sona erer ve kullanıcıların tedirginlikleri giderilir.
Güvenlik
Sahte 5G koruyucu USB bellekten uzak durun!
Sahte 5G koruyucu USB bellekten uzak durun! 5G‘nin olumsuz etkilerine karşı etkili olduğunu iddia eden bu üründen uzak durmak ve para kaptırmamak gerekiyor.
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350 dolar civarında satış fiyatına sahip, sizi ve ailenizi 5G‘nin olumsuz etkilerinden koruyacağını iddia eden bir USB bellek satışa sunuldu. Birleşik Krallık‘ta satışa sunulan bu ürün 280-330 pound arasında satılmakta. Dolandırıcıların iddiasına göre bu USB bellek “kuantum holografik katalizör teknolojisi” ile ailenizi ve sizi 5G‘nin olumsuz etkilerine karşı koruyacak. Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil, bu bellek 128 MB depolama kapasitesine sahip ve 6 dolara satılan sıradan bir USB bellek. “5GBioShield” ismiyle satışa çıkan bu ürün Glastonbury 5G Danışma Kurulu üyesi tarafından önerilince gündem oldu. Glastonbury, geleneksel Glastonbury Festivali’nin de düzenlediği bir belde. Buradaki halk 5G konusunda ciddi endişelere sahip. Burada daha önce 5G baz istasyonları yakılmış. Hatta insanlar Coronavirüs’ün de 5G etkenli olabileceğini düşünüyor. Bu komitenin raporuna göre 5G sinyali kuşları öldürecek, insanların burnunu kanatacak kadar kötü etkilere sahip. Aynı raporda da bu sıradan belleğin 5G‘nin etkilerine karşı etkili olduğu yer almış. Haliyle 128 MB belleğe sahip sıradan bir USB belleğin 5G’nin olumsuz etkilerine karşı faydalı olduğunu iddia eden bu rapor bilimsel bir veriden çok bir espri olarak değerlendiriliyor. Sözkonusu rapora buradan ulaşabilirsiniz.
Gmail istenmeyen e-postalar nasıl engellenir?
Gmail, her ne kadar istenmeyen postaları engelleme konusunda başarılı olsa da oldukça rahatsız edici olan önemsiz veya istenmeyen e-postalar çoğu kullanıcının gelen kutularını dolduruyor. Yazımızda bu e-postaları nasıl engelleyebileceğinizi anlatıyoruz.
Gmail üzerinde bildiğiniz bir adresten gelen e-postaları engellemek için;
- Gmail’inizi açın.
- Engellemek istediğiniz adres tarafından gönderilen bir e-postayı açın.
- E-postanın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menüye tıklayın.
- “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Engelle” seçeneğini seçerek engellemek istediğiniz e-posta adresini veya isim bilgisini girin ve “Tamam” butonuna tıklayın.
Engellediğiniz bir kullanıcının engelini kaldırmak isterseniz aynı adımları takip edin ve size sorulan engellemeyi kaldırmak istiyor musunuz sorusuna “Evet” cevabını verin.
Toplu e-posta listelerinden çıkmak isterseniz gönderen kullanıcıyı tamamen engellemek yerine yalnızca listeden çıkabilirsiniz. Bunun için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Toplu gönderilen e-postayı açın.
- Gönderen adının yanında bulunan “Aboneliği İptal Et” butonuna tıklayın.
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Bu adımları takip etmeniz durumunda söz konusu toplu e-posta listesinden çıkmış olacaksınız.
İstenmeyen veya reklam içeren e-postaları Gmail ekibine bildirmek için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın veya yanındaki kutucuğa tıklayarak seçin.
- Gelen kutusunun üst kısmında bulunan “Spam Bildir (Ünlem işareti)” butonuna tıklayın.
Kimlik hırsızlığı vb. bir kötü amaçla yollandığını düşündüğünüz e-postayı bildirmek için;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın.
- Sağ üst köşede bulunan üç noktalı menü içinden “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Kimlik avını bildir” butonuna tıklayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!