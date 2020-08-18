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Microsoft, 2021’de Internet Explorer desteğini sonlandırıyor
Microsoft, önümüzdeki yıl Office 365 uygulamaları için Internet Explorer 11 sürümüne olan desteğini sonlandırma kararı aldı. Karara göre desteğin bitirileceği yıl, 2021 olarak belirlenmiş durumda.
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Microsoft Internet Explorer desteğini sonlandırıyor
Internet Explorer’ın geliştiricisi Microsoft, yaptığı duyuruyla beraber 17 Ağustos 2021 tarihinde Office 365, OneDrive, Outlook ve diğer servisleri için tarayıcısına artık destek vermeyeceğini söyledi. Bu durum, Internet Explorer 11 sürümünün tamamen kapatılacağı veya kullanılamayacağı anlamına değil; bahsedilen servislerin artık Internet Explorer’da çalışmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca şirket bu sene 30 Kasım‘da, Teams uygulamasının web sürümü için de Explorer desteğini sonlandıracağını ifade etti.
Bu noktada Microsoft, kurumsal müşterilerin işini zorlaştırmamak adına, Chromium tabanlı Edge tarayıcısındaki “Internet Explorer uyumluluğu” özelliğini hala aktif tutacağını ve bu özellik sayesinde Office 365 servislerinin Explorer ile uyumlu olarak çalışmasına izin vereceğini de açıkladı. 17 Ağustos 2021′den sonra başlayacak olan bu süreç, Internet Explorer’ın fişi tam anlamıyla çekilene kadar böyle devam edecek.
Bunun yanı sıra Microsoft, bu sene piyasaya sürdüğü Edge tarayıcısının eski versiyonunu da 9 Mart 2021 tarihinde desteklemeyi bırakıyor. Bu tarihten sonra eski Edge, artık güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak.
Tarayıcının güvenlik güncellemesi almayacak olması, bilgisayarda yer aldığı sürece zararlı yazılımlara geçit verebilecek potansiyel bir tehdit oluşturabileceği anlamına geliyor. Bu durumun kullanıcılar için oldukça büyük bir sorun olduğunu ekleyelim. Bu sorunun farkında olan Microsoft, işte bu yüzden önümüzdeki Windows güncellemelerinin yeni Chromium tabanlı Edge internet tarayıcısını içereceğini ifade etti.
Akıllı Telefonlar
Apple, 2. çeyrekte A.B.D. pazarını domine etmeyi başardı
2. nesil Apple iPhone SE modeli, Apple’ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde ciddi bir satış başarısı yakalayarak; Apple’ın akıllı telefon sektöründeki %40’lık pazar payını %47’ye çıkarmasında pay sahibi oldu. Bu durumda, şuanda A.B.D.’de satılan her 2 akıllı telefondan biri Apple’a ait diyebiliriz.
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Canalys tarafından yayınlanan rapora göre Apple, A.B.D. pazarını domine etti
Canalys Research tarafından yayınlanan raporda ise, Apple’ın A.B.D.’de artan satış başarısı dikkat çekti. Yayınlanan rapora göre, A.B.D.’de 15 milyon adede varan satış yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla pazar payını %40.8’den, %47.1’e çıkarmayı başardı. Bu başarıda, iPhone SE modelinin payının da büyük olduğu düşünülüyor. Covid-19 dolayısıyla birçok Apple Store’un kapanmasına rağmen Apple’ın bu başarıyı yakalayabilmiş olması ise, dikkat çekici bir netice olarak karşımıza çıkıyor.
Apple’ın, iPhone 8 kasasında en son nesil olan A13 Bionic işlemci ile satışa sunduğu iPhone SE, Apple’ın ürün gamında uygun fiyatlı bir ürün olarak dikkat çekiyor. Amerika’da artan işsizlik durumu da göz önüne alındığında, iyi kamera ve üst kalite bir ekran arayışında olmayan; ve kullandığı cihazın iOS ekosistemine ait olmasını isteyen kullanıcılar tarafından iPhone SE modelinin sıkça tercih edilmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.
Diğer dikkat çeken detaylardan biri ise, Apple’ın üst segment cihazlarından iPhone 11’in, iPhone XR modelinden %15 kadar daha fazla satılmış olması. Fakat Apple’ın eksik kaldığı nokta ise, henüz 5G destekli bir cihaz üretememiş olmaları. Bu durumun da, Apple’ı pazarda biraz geriye ittiğini söyleyebiliriz.
Canalys raporlarına göre diğer üreticiler ne durumda
Canalys raporlarına göre, Apple’ın aksine Samsung, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşamış durumda. 2020 yılında Galaxy S20 serisini piayasaya süren Samsung, 2019 yılında çıkarmış olduğu Galaxy S9 serisine kıyasla %59 daha az satış yapabildi. Samsung’un A.B.D.’de bu yılki satışlarında iyi bir pay yakalayan cihazlar ise, Galaxy A10e ve Galaxy A20 modelleri oldu.
Canalys analistlerinden Vincent Thielke’ye göre ise, insanların Covid-19 salgını sürecinde eve kapanması ile 5G teknolojisinin yaygınlaşma hızı da azaldı. Kapanan mağazalar ve insanların virüsü kapma korkusundan dolayı 5G’nin insanlara tanıtılması da bu süreçte zorlaştı. Aynı zamanda ülkenin birçok noktasında 5G servislerinin tam olarak yaygınlaşmamış olması ve insanların azalan alım gücü de; birçok kullanıcının 5G yerine 4G destekli cihazları tercih etmesine sebep oldu.
2020 yılının 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam akıllı telefon satışlarında da %5 azalma yaşandı. A.B.D.’deki ortalama telefon fiyatları da %10 azalış gösterek 503 Dolar’a geriledi. Amerika’nın tersine Çin’de ise durumlar daha farklı gelişti. Covid-19 salgınının erkenden başlayıp erkenden durulması ile Çin, salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmeyi başardı. Haliyle Çin’de, akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Ayrıca bu yıl, A.B.D.’ye satılan Çin menşeili cihazların oranı da, ambargoya rağmen %60’tan %70’e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satış yapan 5 üretici ise sırasıyla Apple, Samsung, LG, Lenovo ve TCL oldu. Bu 5 üretici arasında dikkat çekebilmeyi başaran bir diğer isim ise, satış oranlarında, Apple ile birlikte büyüme yakalayabilen tek şirket olan LG oldu. LG, 2.2 milyon satış adedine ulaşarak; %8 oranında bir büyüme kaydetti.
Canalys tarafından değinilen son konu ise iPhone SE modelinin, Çin’de de Apple’ın satışlarını artırdığı yönünde oldu. Peki ya siz Canalys tarafından yayınlanan raporlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Google Chrome, güvenli olmayan formları doldurmayı engelleyecek
Google, Chrome tarayıcıda kullanıcıların sitelerdeki güvenli olmayan metin kutularına yazı yazmasını engelleyecek bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı.
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Google Chrome, güvenli olmayan formlara karşı uyaracak
Şu anki haliyle Chrome tarayıcının, HTTPS protokolünü kullanmayan web sitelerini ‘güvenli değil’ olarak işaretlediğini biliyoruz; ancak bir site HTTPS olsa dahi, içinde güvenli olmayan yani HTTP protokolünü kullanan, şifrenizi ve kişisel bilgilerinizi yazabileceğiniz formlar barındırabiliyor. İşte Google, Chrome tarayıcının 86 sürümüyle beraber bu konuya da bir düzenleme getirecek.
Google tarafından paylaşılan bilgilere göre Chrome’un 86 sürümünden itibaren kullanıcılar, artık bir sitedeki güvenli olmayan formlardan da haberdar edilecek. Böylelikle örneğin bir alışveriş sitesinin kredi kartı yazma formu eğer HTTPS üzerinden gelmiyorsa, kullanıcılar buna karşı da bilgilenmiş olacak.
Bu noktada Google, kullanıcıların formu doldurmalarını engellemek için iki aşamalı bir yaptırım uygulamayı planladığını belirtti. İlk olarak Chrome tarayıcıdaki otomatik doldurma özelliği, güvenli olmayan form için devre dışı kalacak. Böylece tarayıcıda kayıtlı olan bilgilerinizi istem dışı bir şekilde forma girmemiş olacaksınız.
İkinci olarak o güvenli olmayan formu doldurmaya çalışırsanız, karşınıza sizi uyaran büyük bir pencere çıkacak. Bu uyarı penceresinde kısaca; bu forma kişisel bilgilerinizi girmenin güvenli olmadığı, çünkü sitenin tamamıyla güvenli bir veri akışı sağlamadığı yazıyor. Ayrıca Google Chrome, formu doldurmakta hala ısrarcı olanların tüm risklere rağmen uyarıyı atlamalarına da müsaade edecek.
Chrome aslında buna benzer bir uyarıyı daha önce, sitelerin adının yanındaki kilit simgesine tıklandığında da gösteriyordu; ancak şirket, bu yöntemin kullanıcıları güvenli olmayan formlara karşı uyarmakta başarısız olduğunu ve bu nedenle uyarıları daha gözle görülür hale getireceğini ifade etti.
Akıllı Telefonlar
EISA, yılın en iyi akıllı telefonlarını ödüllendirdi!
Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), her yıl geleneksel olarak düzenlenen oylama sonucu bu yılın en iyi elektronik cihazlarını duyurdu. Akıllı telefon alanında 5 marka ve model ödüle layık görülürken, birincilik sürpriz bir cihaza gitti!
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EISA ödüllerinde yılın en iyi telefonu OnePlus 8 Pro oldu!
29 ülkeden 60 farklı teknoloji yazarının oylarıyla belirlenen EISA ödüllerinde bu yıl birinciliği OnePlus 8 Pro modeli göğüsledi. Nisan ayında duyurulan telefon; yüksek performansı, hızlı kablosuz şarj teknolojisi ve kamera yetenekleri gibi kıstaslar göz önünde tutularak birinci seçildi. Yılın en iyi akıllı telefonu ödülü haricinde 4 farklı kategoride daha ödüller sahibini buldu.
“Yılın en gelişmiş akıllı telefonu” alanında Oppo Find X2 Pro’nun ödüle hak kazandığı açıklandı. Yılın en iyi kamera performansına sahip telefonu olarak Huawei P40 Pro seçilirken, marka akıllı saat modeli Watch GT 2 modeliyle de ödüle layık görüldü. Katlanabilir telefon alanında verilen ödül de Samsung’un iddialı modellerinden Galaxy Z Flip’e gitti. Son ödül ise multimedya deneyimi alanında verildi ve Sony Xperia 1 II bu ödüle hak kazandı.
EISA ödülleri, her yılın Ağustos ayında düzenlenmesine karşın format gereği 2 yıl baz alınarak açıklanıyor. Bu durumda verilen ödüller, birlik tarafından 2020-2021 dönemini kapsayacak şekilde belirtiliyor. Ağustos 2021’de düzenlenecek etkinlikte ise 2021-2022 dönemi ödülleri sahibini bulacak.