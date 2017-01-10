Microsoft, Creators Update ile İlgili Yeni Bilgiler Verdi

Microsoft bugün 15002 build numaralı yeni Windows 10 deneme sürümünü Insider programında yer alan test kullanıcılarına sundu.

Microsoft’un yayınladığı bu güncelleme 2017 yılında yayınlanan ilk güncelleme ve yanında bir sürü yenilikle beraber geldi. Bu yeniliklerden bir tanesi de Edge’in yeni sekme barı özelliği. Bu özellikle beraber artık diğer sekmelere geçiş yapmadan o sekmelerde neler olduğunu küçük ekranlardan görebiliyorsunuz. Tıpkı Vivaldi’de olduğu gibi.

Edge’e eklenen bir diğer özellik ise sekmeleri kaydetmek. Böylelikle bütün sekmeleri kapatsanız ya da bilgisayarı yeniden başlatsanız bile kaydettiğiniz sekmeleri anında geri açabileceksiniz. Edge’in başlat çubuğunda yer alan simgesinden InPrivate modu ya da yeni bir Edge penceresi de açılabilecek.

Diğer taraftan Creators Update ile beraber Windows 10’a gelecek olan F.lux benzeri özellik bu güncelleme ile yayınlandı. Bu özellikle beraber ekranın yaydığı mavi ışık düşürülebilecek. Bulunulan yerin gün doğumu ve gün batımı saatlerine göre Windows 10 ekran sıcaklığını otomatik olarak ayarlayacak.