Microsoft, Cortana’yı Android’in Kilit Ekranına da Getiriyor

Microsoft geçtiğimiz günlerde sanal asistanı Cortana’nın Android versiyonunda önemli bir kullanıcı arayüzü değişikliğine gitmişti.

Görünen o ki Microsoft’un Cortana ile ilgili düşündüğü daha bir çok değişiklik var. Artık Cortana, Android telefonlarda kilit ekranından da erişilebilir olacak. Yeni özellik Google’ın hızlı erişim özelliğinin yerine gelerek Android kullanıcılarını cezbetmeye çalışıyor.

Cortana, Android’de var olan kilit ekranlarının yerine gelmeyecek. Yani yine istediğiniz ekranı kullanmakta özgürsünüz. Ancak değiştirdiğinizde ekranda yer alan simgeyi kenara kaydırarak telefonun tuş kilidini açmadan Cortana’ya erişmek mümkün olacak. Bu yeni özellik şu ada test aşamasında ve herhangi bir Android kullanıcısı Google Play Store üzerinden Cortana’yı indirerek bu özelliği deneyebilir.