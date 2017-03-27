Microsoft’un ilkbaharda donanımın ön planda olduğu bir etkinlik düzenleyecek ancak bu etkinlikte Surface Book 2 olmayabilir.

Microsoft bu etkinliği düzenli olarak yapıyor ancak bu sene Surface Book hazır olmayabilir. Şirket bu etkinliği genellikle New York’ta düzenliyor ancak bu sene düzenlenecek olan etkinliğe dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Ortada dolanan söylentilere göre yeni Surface Book clamshell tasarıma sahip olacak. Yani ekranı ayrılabilir olmayacak. Bu modelin Nisan ayı sonunda tanıtılması bekleniyor. Şirketin bu modelin neden göstermeye hazırlayamadığı ise henüz bilinmiyor.

İlk Surface Book hayatımıza 2015 yılında girmişti. 2016 ise daha performanslı bir model daha duyurmuştu. Şirket tamamen yeni bir Surface kategorisi de duyurabilir. Ancak Surface telefonun gelmeyeceğine kesin gözle bakılıyor. Ancak clamshell tasarımlı dizüstü bilgisayarlar da yeni bir Surface kategorisi olarak düşünülebilir. Şirketin bir diğer büyük etkinliği olan Build geliştirici konferansı ise Mayıs ayında düzenleniyor. Bu etkinlikte de Windows 10’un ARM sistemlerdeki çalışma sistemine dair bazı detayların paylaşılması bekleniyor.