Güvenlik
Microsoft Authenticator’a platformlar arası parola doldurma özelliği geldi
Microsoft, Authenticator yazılımına platformlar arası otomatik parola doldurma özelliği getirdi. Getirilen yeni özellik sayesinde, günlük hayattaki parolalarınızın tamamını tek bir yerden kontrol edebileceksiniz. Üstelik bu kontrolü yapabilmek için tek bir Microsoft hesabınızın olması da yeterli.
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Hepimizin günlük hayatta üye olduğu birçok web sitesi var ve bu sitelerin hepsinde de farklı farklı parolalar kullanıyoruz. Fakat bir zaman sonra bu parolaları hatırlamakta zorlanıyoruz. Bu noktadaysa imdadımıza parola yöneticisi yazılımları koşuyorlar. Hâlihazırda da pazarda 1Password, LastPass gibi popüler birçok parola yöneticisi bulunuyor.
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Ancak bu yazılımlara Microsoft’tan yeni bir rakip geldi. Microsoft, iki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması Authenticator için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme sayesinde Authenticator artık parola yöneticisi işlevi görebiliyor. Yani parolalarımızı Authenticator’un veritabanında saklayabiliyoruz.
Microsoft Authenticator uygulamasına eklenen yeni özellik, Android ve iOS kullanıcılarına şimdiden geldi. Bunun yanı sıra Microsoft, Google Chrome kullanıcıları için de özel bir “Otomatik Doldurma” uzantısı yayınladı. Bu uzantı, Chromium tabanlı bütün tarayıcılara yüklenebiliyor. Yani Chrome kullanın veya kullanmayın; Edge gibi Chromium tabanlı olan herhangi bir tarayıcıya Microsoft’un geliştirdiği uzantıyı yükleyebilirsiniz.
Microsoft Authenticator, kaydettiğiniz parolaların tamamını kendi Microsoft hesabınız ile koruyor. Yani aslında, parolalarınız sizin Microsoft hesabınıza kaydediliyor. Authenticator ise bu noktada basit bir köprü görevi görüyor diyebiliriz.
Güvenlik
Google Chrome güncellemesi büyük bir güvenlik açığını kapatacak
Google, Chrome internet tarayıcısı için önemli bir güvenlik yaması içeren yeni bir güncelleme yayınladı. Çözüme kavuşturulan ve CVE-2021-21148 ismiyle bilinen güvenlik açığı bir süredir kullanımdaydı.
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Teknoloji devi güvenlik açığıyla alakalı olarak başka tehditleri tetiklememek adına fazla detay vermedi. Aynı şekilde firmanın fazla bilgi paylaşmamasının altında; aynı hatayı barındırma ihtimali olup çözümü olmayan üçüncü parti uygulamalarını düşünmesi de var.
Diğer taraftan paylaşılanlara göre bu hata “yüksek” seviyede risk barındırıyor. Sistem açığını bulan kişi ise güvenlik araştırmacısı Mattias Buelens. Ki böylelikle güvenli bir çevrimiçi alan oluşturmada hata bulma programlarının oynadığı rolün öneminin altı çiziliyor.
Google Chrome tarayıcısının otomatik güncelleme özelliği tarayıcının yeni versiyonunu getirecektir. Ancak kullanıcıların Chrome tarayıcısını veya bilgisayarını sıkça yeniden başlatmaması durumunda aksamalar olabiliyor. Bu güncellemenin önemini de göz önüne alacak olursak fazla geciktirmemenin iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz.
Google tarafından hatayla ilgili bilgi verilmemesi hangi açıkların kapandığını da öğrenmemizin önüne geçiyor. Ancak ZDNet tarafından bildirildiğine göre Buelens’in açıklamasından hemen sonra Microsoft, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından Chrome açığı kullanılarak yapıldığı düşünülen bir saldırı bildirimi yaptı. Dolayısıyla da bazı siber güvenlik araştırmacıları bu iki olayın bağlı olduklarını düşünüyor.
Google firmasının güvenlik takımı son zamanlarda sistem açıklarıyla alakalı oldukça yoğun çalışıyor gibi. Öyle ki son zamanlarda diğer hatalar için de getirilen yamaların yanında Google; Web Store sayfasından zararlı eklentileri de bir süredir kaldırmaya çalışıyor.
Güvenlik
Microsoft Authenticator’un beta sürümüne, Google Chrome’daki şifreleri aktarma özelliği geldi
Microsoft, iki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması Authenticator için müthiş bir güncelleme yayınladı. Uygulamanın beta sürümünde görülen yeni özellik, herhangi bir CSV dosyasından direkt olarak şifre aktarmamıza imkân veriyor. Üstelik sadece CSV dosyasından değil; Google Chrome üzerinden de şifrelerimizi içe aktarabiliyoruz.
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Günlük hayatta kullandığımız Google, Microsoft, Instagram vb. tüm kişisel hesaplarımızı parolayla koruyoruz; ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber kötü niyetli kişiler kendilerini geliştirdiler ve parolalar yetersiz hale gelmeye başladı. Bu yetersizliğe çözüm olarak geliştirilen iki faktörlü doğrulama teknolojisiyse, artık parolalar kadar hayatımıza nakşetmeye başladı.
Fakat iki faktörlü kimlik doğrulama teknolojisinde de adeta hayatımızı kabusa çeviren bir problem var; o da uygulamalar arası geçişteki zorluk. Örneğin Google Authenticator’da 5 tane hesabınızın ekli olduğunu, ama hesaplarınızı Microsoft Authenticator uygulamasına geçirmek istediğinizi düşünün. Normalde tüm hesaplarınızı yeni uygulamaya aktarmak için, tek tek tüm ayarları yeniden yapılandırmanız gerekiyordu.
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Bugün ise Microsoft, işte bu derdi ortadan kaldıran bir güncellemeye imza attı. Microsoft Authenticator uygulamasının en son beta sürümüne, CSV dosyasından veya direkt Google Chrome üzerinden şifre içe aktarma özelliği geldi. Uygulamaya eklenen bu özellik sayesinde, Google Chrome’un mobil uygulamasında kayıtlı olan şifrelerinizi saniyeler içerisinde Microsoft Authenticator’a kaydedebiliyorsunuz. Bu sayede, hesaplarınızı tek tek Microsoft Authenticator için yeniden ayarlama derdiniz olmuyor.
Microsoft Authenticator uygulamasına şifre nasıl aktarılır?
Uygulamaya eklenen yeni özellik, henüz beta aşamasında oldundan dolayı evvela Play Store üzerinden Microsoft Authenticator’un betasına kaydolmanız gerekli. Kaydınızı yaptıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek şifreleri içe aktarabilirsiniz:
- Microsoft Authenticator’u açın. Sağ üst köşedeki menü simgesine dokunun.
- Ayarlar’a dokunun.
- Bu kısımda sayfayı aşağı kaydırın.
- “Parolaları içe aktar” seçeneğine dokunun.
Şimdi karşınıza çıkan pencerede, dilerseniz CSV dosyasından, dilerseniz Chrome üzerinden şifrelerinizi Authenticator uygulamasına aktarabilirsiniz.
Güvenlik
DuckDuckGo internet güvenliğini başka bir seviyeye taşıyor
Geçen yılın sonlarına doğru DuckDuckGo, Global Gizlilik Kontrolü (GPC) adlı gizlilik odaklı oluşuma dahil oldu. Farklı organizasyonların ve kişilerin bulunduğu oluşumda; kullanıcıların internet takibiyle alakalı olan haklarına belli bir değer standardı getirmek odak noktası. Şimdi ise arama platformu çevrimiçi gizlilik korumasını başka bir seviyeye çıkartıyor.
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Dün DuckDuckGo tarafından açıklandığına göre; firma bütün Android ve iOS uygulamaları ve Chrome, Edge ve Firefox eklentilerinde GPC ayarlarını aktifleştirdi. Dahası, özellik varsayılan aktif bir ayarlamaya sahip olacak. Böylelikle GPC aktif haldeyken ziyaret edilen web sitelerinde takip edilmenin istenmediği sitelere bildirilecek.
DuckDuckGo zaten ağ gezintilerinde gizliliğe verdiği önem ile tanınan bir arama motoru. Ancak GPC özelliğiyle bu durum daha da güçlendirilip fazladan resmi bir korunma katmanı sunuluyor. Özellikle de bazı bölgelerdeki web sitelerinin bilgileri sattığını veya paylaştığını göz önünde bulundurursak…
Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
Bu işlevin ilk aşamalarına katılan New York Times, Washington Post ve Automattic gibi gazetelerin editörleri; kendi sitelerini ziyaret eden kişiler için bu özelliğin çalıştığını gördüklerini söylüyorlar.
Özelliği sizin denemek istemeniz durumunda ise DuckDuckGo uygulamasının iOS ve Android üzerinden en son versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Bilgisayarlarda da Chrome, Edge veya Firefox için DuckDuckGo Privacy Essentials eklentisinin yeni versiyonlarına güncellenmesi yeterli oluyor.
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