Microsoft, Authenticator yazılımına platformlar arası otomatik parola doldurma özelliği getirdi. Getirilen yeni özellik sayesinde, günlük hayattaki parolalarınızın tamamını tek bir yerden kontrol edebileceksiniz. Üstelik bu kontrolü yapabilmek için tek bir Microsoft hesabınızın olması da yeterli.

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Hepimizin günlük hayatta üye olduğu birçok web sitesi var ve bu sitelerin hepsinde de farklı farklı parolalar kullanıyoruz. Fakat bir zaman sonra bu parolaları hatırlamakta zorlanıyoruz. Bu noktadaysa imdadımıza parola yöneticisi yazılımları koşuyorlar. Hâlihazırda da pazarda 1Password, LastPass gibi popüler birçok parola yöneticisi bulunuyor.

Ancak bu yazılımlara Microsoft’tan yeni bir rakip geldi. Microsoft, iki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması Authenticator için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme sayesinde Authenticator artık parola yöneticisi işlevi görebiliyor. Yani parolalarımızı Authenticator’un veritabanında saklayabiliyoruz.

Microsoft Authenticator uygulamasına eklenen yeni özellik, Android ve iOS kullanıcılarına şimdiden geldi. Bunun yanı sıra Microsoft, Google Chrome kullanıcıları için de özel bir “Otomatik Doldurma” uzantısı yayınladı. Bu uzantı, Chromium tabanlı bütün tarayıcılara yüklenebiliyor. Yani Chrome kullanın veya kullanmayın; Edge gibi Chromium tabanlı olan herhangi bir tarayıcıya Microsoft’un geliştirdiği uzantıyı yükleyebilirsiniz.

Microsoft Authenticator, kaydettiğiniz parolaların tamamını kendi Microsoft hesabınız ile koruyor. Yani aslında, parolalarınız sizin Microsoft hesabınıza kaydediliyor. Authenticator ise bu noktada basit bir köprü görevi görüyor diyebiliriz.