Microsoft, iş ilanlarına yansıyan belirtilerden, Apple’ın Silicon M1 işlemcisine benzer bir çip geliştirmek için çalıştığına dair işaretler veriyor. İş ilanlarında özel silikon hızlandırıcılar, System on Chip (SoC) ve yüksek performanslı tasarımlar için kritik roller için personel aradıkları görülüyor. Microsoft, Surface, Xbox, HoloLens ve Azure gibi ürünler için silikon bileşenler geliştirmekten sorumlu olan Microsoft Silicon Team’in bir parçasıdır.

Microsoft’un, ARM işlemcili bilgisayarları hedefleyen Windows 12’nin Windows Core projesinin bir parçası olduğuna dair spekülasyonlar var. Microsoft’un bu projede, modüler bir sürüm oluşturarak işletim sistemini birden fazla form faktöründe çalışabilen bir versiyon haline getirmeyi amaçladığına inanılıyor. Bazı söylentilere göre, yeni Surface modelleri ARM işlemcilerle gelecek ve bu gelişme, Apple’ın M serisi ile rekabet edebilecek ARM destekli Windows bilgisayarlarını peşinde olan Microsoft’un ARM işlemcileri için ciddi bir çaba harcadığını gösteriyor.

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Microsoft’un iş ilanlarından elde edilen bu ipuçlarına dayanarak, Microsoft’un Apple’ın Silicon M1 işlemcisi ile rekabet edebilecek ARM tabanlı bilgisayarlar için çalıştığına dair spekülasyonlar güçleniyor. Ancak, Microsoft’un henüz resmi bir açıklama yapmamış olması nedeniyle bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil.

Apple’ın Apple M serisi işlemcileri ile PC tarafını da domine etmesi Microsoft’u da hareketlendirecek gibi görünüyor. Ancak bize göre Microsoft biraz geç kaldı diyebiliriz. Apple bu yıl 3. nesil Apple Silicon yonga setlerini tanıtacak. Microsoft cephesi hala Windows 11’i iyileştirmeye uğraşmaya devam ediyor. Yazılım devi bu yılın sonunda öyle bir atak yapmalı ki Windows 11’in ARM’a tamamen geçmesi gerekiyor. Bakalım Windows yıllar sonra MacOS gibi stabil olabilecek mi?