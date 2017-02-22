Microsoft, Anlık Konuşma Servisi Skype’ın Lite Versiyonunu Çıkarıyor

Microsoft görüntülü ve sesli konuşma servisi Skype’ın yeni versiyonu olan Lite sürümünü Hindistan pazarında kullanıma açtı.

Microsoft’un yayınladığı Skype Lite uyguaması 13 MB büyüklüğünde. Uygulama 2G ve daha yavaş bağlantılarda rahat kullanılmak üzere optimize edilmiş. Hindistan’ın birçok bölgesinde internet bağlantısı yavaş ve stabil değil.

Skype Lite daha az batarya tüketiyor ve eski Android telefonlarda bile oldukça iyi çalışıyor. Ayrıca görüntülü konuşmalarda veri tüketimini düşüren bir mod mevcut. Uygulama SMS ile de çalışıyor ve 9 farklı dil desteğine sahip. Uygulama ülkenin 12 haneli ulusal kimlik numarası Aadhaar’ı da ekledi. Bu sayede kullanıcılar daha güvenli bir şekilde uygulamayı kullanıyor. Bu veri bir arama esnasında doğrulama için isteniyor ve görüşme sona erdiğinde siliniyor.

Hindistan hızla büyüyen bir market ve teknoloji devleri bu marketten olabildiğince büyük bir parça almak istiyor. Skype Lite bu isteğin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Google, Hindistan için YouTube Go uygulamasını çıkarmıştı. Skype Lite gibi bu uygulamada internetin hızlı ve stabil olmadığı yerlerde kullanılmak üzere geliştirildi. Apple’da yakında iPhone modellerini Hindistan’da üreteceğini açıklamıştı.