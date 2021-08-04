Microsoft, ABD ofislerine girecek kişilerden COVİD-19 aşı belgesi talep edecek!

Aşıların durumu ve aşı kartları Dünya çapında tartışılmaya devam ederken konuyla ilgili katı bir adım da Microsoft tarafından atıldı. Microsoft, Eylül ayından itibaren ABD’deki ofislerine girecek olan kişilerden aşı kartı talep edeceğini çalışanlarına bildirdi. Özel sağlık durumuna sahip olan veya dini sebepler gibi geçerli sebepleri olan çalışanlara özel izinler sağlanabilecek. Şirket ayrıca ofislerinin tam olarak açılma tarihini Eylül ayından en erken 4 Ekim tarihine erteledi. Microsoft’un konuyla ilgili olarak yaptığı tüm açıklama şu şekilde paylaşıldı:

“Pandeminin başından beri uyguladığımız üzere, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak yeni gelişmeleri takip etmeye ve planlarımızı durumun el verdiği şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Sağlık ve veri uzmanlarına devam eden danışmalarımıza dayanarak, ABD’deki iş yerlerimizin tam olarak açılma tarihini en erken 4 Ekim 2021 tarihinden önce olmayacak şekilde planladık. Ayrıca Eylül ayından itibaren, tüm çalışanlarımızdan, tedarikçilerden ve ABD’deki Microsoft binalarına girecek misafirlerden aşı olduklarına dair bir kanıt sunmalarını isteyeceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz ülke/bölge/eyaletlerde yerel bazda durumu incelemeye ve tarihler ile politikalarımızı ihtiyaç duyulan şekilde ayarlamaya devam ediyoruz.”

Bağışıklığı baskı altında olan kişilere bakan veya yaşı aşı olmak için yeterince büyük olmayan çocuklara sahip çalışanların Ocak ayına kadar evden çalışmaya devam edebileceği bildirildi.

Microsoft’un bu duyurusu COVİD-19 vaka sayılarının ülke çapında yeniden artmasının akabinde yapıldı ve buna benzer daha sıkı politikaların diğer teknoloji şirketleri tarafından da uygulanması bekleniyor. Buna benzer adımlardan biri de ilk olarak Facebook tarafından atılmıştı. Önce Facebook’un ABD’deki ofislerinde çalışacak kişilere maske zorunluluğu getirilmiş ve ardından ofise dönen tüm çalışanlardan benzer şekilde COVİD-19 aşı kartı talep edilmişti. Facebook da Microsoft gibi Ekim ayında tamamen açılmayı planlıyor. Google da ofise dönecek çalışanlarının aşılanmasını şart koşmuş ancak bu kararını sonradan 18 Ekim tarihine ertelemişti.

Büyük teknoloji şirketlerinin buna benzer adımlar atmasının ardından Dünya çapında bir çok şirketten de benzer aksiyonların alınacağı öngörülüyor. Önümüzdeki zamanlarda da aşı kartlarının sadece iş yerlerinde değil hayatın her alanında yer alacağı konuşuluyor. Bazı insanlar tarafından özgürlük karşıtı olarak görülen bu kararlar, şiddetli şekilde eleştiriliyor. Ancak içerisinden geçtiğimiz pandemi sürecinden bir an önce çıkmak için başka çareler de üretilemiyor.