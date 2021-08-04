Genel
Microsoft, ABD ofislerine girecek kişilerden COVİD-19 aşı belgesi talep edecek!
Aşıların durumu ve aşı kartları Dünya çapında tartışılmaya devam ederken konuyla ilgili katı bir adım da Microsoft tarafından atıldı. Microsoft, Eylül ayından itibaren ABD’deki ofislerine girecek olan kişilerden aşı kartı talep edeceğini çalışanlarına bildirdi. Özel sağlık durumuna sahip olan veya dini sebepler gibi geçerli sebepleri olan çalışanlara özel izinler sağlanabilecek. Şirket ayrıca ofislerinin tam olarak açılma tarihini Eylül ayından en erken 4 Ekim tarihine erteledi. Microsoft’un konuyla ilgili olarak yaptığı tüm açıklama şu şekilde paylaşıldı:
“Pandeminin başından beri uyguladığımız üzere, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak yeni gelişmeleri takip etmeye ve planlarımızı durumun el verdiği şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Sağlık ve veri uzmanlarına devam eden danışmalarımıza dayanarak, ABD’deki iş yerlerimizin tam olarak açılma tarihini en erken 4 Ekim 2021 tarihinden önce olmayacak şekilde planladık. Ayrıca Eylül ayından itibaren, tüm çalışanlarımızdan, tedarikçilerden ve ABD’deki Microsoft binalarına girecek misafirlerden aşı olduklarına dair bir kanıt sunmalarını isteyeceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz ülke/bölge/eyaletlerde yerel bazda durumu incelemeye ve tarihler ile politikalarımızı ihtiyaç duyulan şekilde ayarlamaya devam ediyoruz.”
Bağışıklığı baskı altında olan kişilere bakan veya yaşı aşı olmak için yeterince büyük olmayan çocuklara sahip çalışanların Ocak ayına kadar evden çalışmaya devam edebileceği bildirildi.
Microsoft’un bu duyurusu COVİD-19 vaka sayılarının ülke çapında yeniden artmasının akabinde yapıldı ve buna benzer daha sıkı politikaların diğer teknoloji şirketleri tarafından da uygulanması bekleniyor. Buna benzer adımlardan biri de ilk olarak Facebook tarafından atılmıştı. Önce Facebook’un ABD’deki ofislerinde çalışacak kişilere maske zorunluluğu getirilmiş ve ardından ofise dönen tüm çalışanlardan benzer şekilde COVİD-19 aşı kartı talep edilmişti. Facebook da Microsoft gibi Ekim ayında tamamen açılmayı planlıyor. Google da ofise dönecek çalışanlarının aşılanmasını şart koşmuş ancak bu kararını sonradan 18 Ekim tarihine ertelemişti.
Büyük teknoloji şirketlerinin buna benzer adımlar atmasının ardından Dünya çapında bir çok şirketten de benzer aksiyonların alınacağı öngörülüyor. Önümüzdeki zamanlarda da aşı kartlarının sadece iş yerlerinde değil hayatın her alanında yer alacağı konuşuluyor. Bazı insanlar tarafından özgürlük karşıtı olarak görülen bu kararlar, şiddetli şekilde eleştiriliyor. Ancak içerisinden geçtiğimiz pandemi sürecinden bir an önce çıkmak için başka çareler de üretilemiyor.
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Telegram görüntülü aramaları artık 1000 izleyiciye çıkabilecek!
Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, duyurduğu son güncelleme ile önemli özellikler getirmeye hazırlanıyor. Yeni gelecek olan güncellemenin öne çıkan özelliği ile Telegram’da yapılan görüntülü görüşmelere 1000 izleyiciye kadar çıkılabilecek. “Görüntülü Grup Aramaları 2.0” olarak tanıtılan özellik ile 30 kişi aynı anda ses ve görüntü paylaşımı yapabilecek iken 1000 kişi de izleyici olarak görüşmeye katılabilecek. Hatırı sayılır izleyici sayısına sahip olacak Telegram‘dan da konuyla ilgili;
“Artık 1000 kişi çevrimiçi derslerden canlı rap savaşlarına kadar her şeyi izleyebilir.”
Şeklinde bir açıklama geldi.
Aynı güncelleme ile görüntülü mesajlar da seviye atlıyor ve çok daha yüksek çözünürlüklerde kayıt edilmeye ve basıldığında geniş görünümde izlenmeye imkan tanıyor. Güncelleme notlarında paylaşıldığına göre bir görüntülü mesaj kaydedilirken cihazdan gelen ses kesilmeyecek ve Telegram’dan yapılan duyuruya göre bu sayede favori şarkılarınıza eşlik etmek veya podcast’inizi duraklatmadan yanıt vermek mümkün olacak. Ayrıca arka kamera ile görüntülü mesaj çekilirken görüntünün yakınlaştırılabileceği de belirtiliyor.
Güncelleme notlarında bahsedilen diğer özelliklere göre de Telegram içerisindeki medya oynatıcı artık 0.5x, 1.5x ve 2x oynatma hızlarını destekleyecek. Bununla birlikte paylaşılan video linklerine zaman damgası koyulabileceği ve bu sayede videonun doğrudan istenilen saniyeden başlayacağı, birebir görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılabileceği ve cihaz sesinin karşı tarafa iletilebileceği, herhangi bir sohbetteki mesajların ayarlanan süreye göre 1 gün, 1 hafta ve artık 1 ay sonra da kendisini otomatik olarak silebileceği, medya düzenleyicide fotoğraf ve videoların metinler ve çıkartmalar ile süslenmesiyle birlikte genişliği ayarlanabilir fırça ile daha hassas çizimler yapılabileceği, şifre kilitleme arayüzlerinde kullanılan hareketli arka planların oynamaya devam edeceği, yeni bir parola sıfırlama yöntemi ile IOS cihazlar için uygulama içi kamera özelliği gibi bir çok özellik de bu güncelleme ile sunulacak. IOS cihazlara gelecek olan diğer özellikler gibi bu güncelleme ile yayımlanacak tüm özellikleri resmi Telegram blog sayfasından öğrenebilirsiniz.
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Genel
Xiaomi Fortune 500 listesinde 84 basamak birden yükseldi!
Teknoloji dünyasını domine etmeye devam eden Xiaomi, üç yıl üstü üste Fortune 500 listesinde kendisine yer buldu. Bu seferde 2021 yılında tam 84 basamak yükselerek 338. sıraya ulaştı!
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10 yıl kadar önce sadece ufak bir şirket olan Xiaomi şimdi ise sadece akıllı telefon pazarında değil birçok farklı teknoloji sektöründe bulunuyor. Bunlardan bazıları ise; bilgisayar, televizyon, akıllı ev aletleri, kişisel bakım ürünleri gibi sektörler. Bunları bir arada düşündüğümüzde bu ölçekte iş yapan bir markanın global anlamda da pazar payının yükselmesi ve satış grafiğinin sürekli yukarı yönlü olması kaçınılamaz.
Fortune 500 Nedir?
Fortune 500, Fortune dergisi tarafından derlenen ve brüt gelirle ölçülen 500 büyük Birleşik Devletli kamuya açık ve yakından takip edilen şirketleri listeleyen bir listedir. Liste, Amerikan işini tanımlayan en güçlü 500 şirket olarak yaygın olarak görülüyor. Fortune 500 listesi en iyi bilinen olabilir ancak Fortune, ayrıca, şirketleri dünya çapında açan Global 500’i yayınlıyor. Forbes Global 2000 gibi diğer listeler dünyanın 2000 büyük halka açık şirketlerini listeliyor.
İlk defa 2019 yılında Fortune 500 listesinde kendisine yer bulan marka tam 84 basamak yükselerek 338. sıraya ulaştı. Bu başarısını da Twitter’da attığı bir tweet ile kullanıcılarıyla paylaştı ve Mi Fanlarına teşekkür etti.
We’re thrilled to announce that we have made it to the Fortune #Global500 for the third consecutive year! We’ve moved up 84 places to 338th, achieving a significant rise of the year!
A big thank you to all our Xiaomi Fans and partners worldwide for your support! #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/fkVRhYcEE6
— Xiaomi (@Xiaomi) August 2, 2021
10. yılı itibariyle yeni bir yapılanmaya giren marka, öncelikle logosunda ufak bir değişiklik yaptı. Sonrasında piyasaya çıkarttığı ürünler ile ilgili geri dönüşlere kulak veren Xiaomi önemli yeniliklere imza attı. Bu başarısından dolayı Xiaomi’yi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Umarız tüketicinin yanında daha fazla olan ve onları dinlemeye devam eder, ülkemizde de başarısını arttırır.
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