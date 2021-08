Microsoft, ABD ofislerine girecek kişilerden COVİD-19 aşı belgesi talep edecek!

Teknoloji dünyasını domine etmeye devam eden Xiaomi, üç yıl üstü üste Fortune 500 listesinde kendisine yer buldu. Bu seferde 2021 yılında tam 84 basamak yükselerek 338. sıraya ulaştı!

10 yıl kadar önce sadece ufak bir şirket olan Xiaomi şimdi ise sadece akıllı telefon pazarında değil birçok farklı teknoloji sektöründe bulunuyor. Bunlardan bazıları ise; bilgisayar, televizyon, akıllı ev aletleri, kişisel bakım ürünleri gibi sektörler. Bunları bir arada düşündüğümüzde bu ölçekte iş yapan bir markanın global anlamda da pazar payının yükselmesi ve satış grafiğinin sürekli yukarı yönlü olması kaçınılamaz.

Fortune 500, Fortune dergisi tarafından derlenen ve brüt gelirle ölçülen 500 büyük Birleşik Devletli kamuya açık ve yakından takip edilen şirketleri listeleyen bir listedir. Liste, Amerikan işini tanımlayan en güçlü 500 şirket olarak yaygın olarak görülüyor. Fortune 500 listesi en iyi bilinen olabilir ancak Fortune, ayrıca, şirketleri dünya çapında açan Global 500’i yayınlıyor. Forbes Global 2000 gibi diğer listeler dünyanın 2000 büyük halka açık şirketlerini listeliyor.

İlk defa 2019 yılında Fortune 500 listesinde kendisine yer bulan marka tam 84 basamak yükselerek 338. sıraya ulaştı. Bu başarısını da Twitter’da attığı bir tweet ile kullanıcılarıyla paylaştı ve Mi Fanlarına teşekkür etti.

We’re thrilled to announce that we have made it to the Fortune #Global500 for the third consecutive year! We’ve moved up 84 places to 338th, achieving a significant rise of the year!

A big thank you to all our Xiaomi Fans and partners worldwide for your support! #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/fkVRhYcEE6

— Xiaomi (@Xiaomi) August 2, 2021