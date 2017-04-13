Microsoft 2 Mayıs Tarihinde New York’ta Donanım Etkinliği Düzenleyecek

Yazılım devi Microsoft, 2 Mayıs tarihinde, New York City’de özel bir donanım ve yazılım etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Bir kaç hafta önce Microsoft’un böyle bir etkinliği düzenleyeceği konuşulmaya başlamıştı. Yazılım devi bugün basın mensuplarına etkinlikle ilgili bilgilendirme e-postası göndermeye başladı.

Bu etkinlikte muhtemelen yeni bir Surface Pro cihazı görmeyeceğiz ya da uzun zamandır var olduğu söylenen Surface marka telefon da yer almayacak ancak yine de şirketin yeni bir donanım duyurması bekleniyor. Muhtemelen bu cihaz yeni çıkan bir Surface Book modeli de olmayacak. Diğer taraftan geçtiğimiz günde detayları belli olan Xbox Project Scorpio hakkında bazı bilgiler alabiliriz.

Bu etkinlikte ilk olarak karşımıza Windows 10 Cloud sürümü çıkabilir. Etkinliğin kod adı Bespin olarak biliniyor. Bespin, Star Wars evreninde bulut şehri olarak geçiyor. Bu da muhtemelen Windows 10 Cloud’a işaret ediyor.