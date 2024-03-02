Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı microLED ekranlı Apple Watch Ultra projesini iptal etmiş olabilir. Geçtiğimiz ay tedarik zinciri sorunları nedeniyle 2026’dan sonraya ertelenen bu proje şimdi ise tamamen rafa kaldırılmış durumda. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo son gelişmeleri aktardı.

Apple, MicroLED Ekranlı Apple Watch Ultra Projesini İptal Etti

Apple hakkında isabetli tahminleriyle tanıdığımız Ming-Chi Kuo’nun iddiasına göre, şirket microLED teknolojisinin yüksek üretim maliyetleri nedeniyle ekonomik olarak uygulanabilir olmadığını düşünüyor. Kuo’ya göre, Apple microLED ekranların saate değer katacağına dair ikna olamadı ve bu nedenle projeyi sonlandırdı. Ayrıca, microLED teknolojisini geliştirmek üzere kurulan ekibin bir kısmının da işten çıkarıldığı belirtiliyor.

Apple henüz bu gelişmeyi doğrulamadı ve kesin bir çalışan sayısı verilmedi. Ancak Kuo, şu anda şirketin microLED ile ilgili herhangi bir projede aktif bir rol almadığını ifade etti. Yani bu panel tipine sahip Apple Watch Ultra şu anda iptal edilmiş durumda. Aynı zamanda microLED ekranlı iPad ve iPhone da bir süredir bekleniyordu, fakat görünen o ki bu olmayacak.

Bu proje iptali, Apple’ın son dönemde yaşadığı bir dizi stratejik değişiklikle birlikte geliyor. Geçtiğimiz günlerde Apple’ın on yıllık elektrikli araba projesini rafa kaldırarak yapay zeka odaklı çalışmalara yönelme kararı aldığı açıklanmıştı. Kuo’ya göre, microLED ekranlı Apple Watch Ultra modelinin iptali, şirketin rekabetçi ürünler sunma hedefine bir darbe daha indirdi.

Kuo ayrıca, Avusturyalı üretici asm-OSRAM’ın, Apple’a microLED’ler için özel LED çip tedariği sağlayacağını belirtti. Ancak, proje iptaliyle birlikte Apple’ın microLED teknolojisiyle ilgili ileriye dönük planlarının olmadığı düşünülüyor. Yani şirket bu microLED ekranlı tüm ürünleri rafa kaldırmış olabilir.

Son olarak, Osram’dan gelen resmi bir güncelleme de microLED Apple Watch projesinin iptal edildiğine işaret ediyor. Şirketin microLED stratejisini yeniden değerlendireceği belirtiliyor. Ancak bu teknolojinin pahalı olması ve OLED’in halihazırda oldukça iyi performans sergilemesi, microLED’i bir bakıma gereksiz kılıyor.

Apple microLED teknolojisi hakkındaki bu son karar, şirketin ürün geliştirme stratejisindeki değişimleri ve teknoloji trendlerindeki kaymaları yansıtıyor gibi görünüyor. Henüz Apple’dan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu iptal kararı şirketin gelecekteki ürün stratejisi üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple cephesi gelecekte bu panel tipine sahip ürünler kullanacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!