Apple’ın, kullanıcıların App Store ve iCloud gibi hizmetlere erişmek için kullandığı “Apple ID” sisteminin ismini “Apple Hesabı” olarak değiştirmeyi planladığı iddia edildi. Bu değişikliğin iOS 18 ile birlikte hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki yeni isim ne olacak? Apple hesabı isimleri değişiyor mu? İşte bilmeniz gerekenler.

Apple, “Apple ID” İsmini “Apple Hesabı” Olarak Değiştiriyor!

Apple ID, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde anlaşılabilir bir isim. ID kelimesi, kimlik anlamına geliyor ve Türkçe’ye de bu tanım Apple Kimliği olarak yansımış durumda. Ancak özellikle Türkiye gibi ülkelerde “ID” yerine “Hesap” ifadesinin kullanılması büyük ihtimalle daha doğru bir tercih olacak. Bu nedenle Apple, tüm kullanıcılar için daha anlaşılır bir isim kullanmayı tercih ediyor.

Apple’ın bu konudaki resmi bir açıklaması olmasa da, değişikliğin iOS 18 güncellemesi ile birlikte hayata geçirilmesi bekleniyor. Apple’ın gelecek planlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için 2024 Haziran‘da düzenlenmesini beklediğimiz WWDC 2024 etkinliklerine kadar beklememiz gerekiyor.

Apple ID’nin “Apple Hesabı (Apple Account)” olarak değiştirilmesi, kullanıcılar için önemli bir değişiklik olmayacak diyebiliriz. Zira bu yalnızca bir isim değişikliği olacak. Sadece Apple’ın hizmetlerinde “Apple ID” yerine “Apple Hesabı” ibaresi görünecek.

Apple’ın bu isim değişikliği marka için de pek önemli değil. Büyük ihtimalle bu değişiklik sonrası kullanıcılar Apple Kimliği hakkında daha çok bilgi edinebilecekler, zira bu tanım ülkemizde Apple Kimliği olarak geçse de, herkes onu aslında Apple hesabı olarak tanıyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy AI özelliklerini Try Galaxy ile hemen şimdi deneyin

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu hamlesi anlamlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!