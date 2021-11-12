Miami, Bitcoin Getirilerini Şehir Sakinlerine Dağıtacak!

Miami, Amerika Birleşik Devletleri’nde sakinlerine Bitcoin getirisinden pay veren ilk şehir olmak istiyor. Bitcoin ile olan sıcak bağı ile bilinen Miami, lider kripto para birimden elde ettiği kazanımları şehrin yerel sakinleri ile paylaşacak.

Miami’nin şu anki belediye başkanı ve güçlü bir kripto para savunucusu olan Francis Suarez, yaptığı açıklamada Miami’nin şehrin yeni kripto para biriminden elde edilen kazanımların bir kısmını sakinleriyle paylaşmayı planladığını duyurdu . Şehrin, Bitcoin getirisinin şehir sakinlerine dağıtılmasını sağlayacak dijital cüzdanlar yaratmanın bir yolu üzerinde çalıştığını söyledi.

Ağustos ayında Miami, ödüllerinin %30’unu kripto paralar çıkarıldığında veya satın alındığında şehirlere tahsis eden açık kaynaklı bir protokol olan CityCoins aracılığıyla “MiamiCoin” adlı bir kripto para birimini piyasaya sürdü.

Suarez, MiamiCoin kripto para biriminin şimdiye kadar şehir için son üç ayda 21 milyon dolardan fazla ürettiğini söyledi. Belediye başkanı, bu rakamın yıllık hale getirilmesi durumunda, şehrin toplam 400 milyon dolarlık vergi gelirinin yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 80 milyon dolara ulaşacağını açıkladı. Başkan, kripto yüksek verim üretmeye devam ederse, Miami’nin tüm vergi gelirini karşılama ihtimalinin olduğunu söyledi.

“Amerika’da doğrudan sakinlerine temettü olarak bitcoin verimi veren ilk şehir olacağız.”

Suarez ödemeyi “Bitcoin getirisi” olarak nitelendirmesine rağmen, temettü Miamicoin’i stake etmekten geliyor. Ancak Suarez, sakinlerin temettülerini alabilmeleri için şehrin vergi mükelleflerini, seçmenleri veya bu tür temettüleri almaya hak kazanan sakinleri tanımlayan parametreler getirmesi gerektiğini açıkladı.

Belediye başkanı, böyle bir girişimin gerçekleşmesinde teknolojik zorluklar olduğunu da kabul etti. Alıcılar için cüzdan oluşturmaya ve Bitcoin getirisi için bir kayıt ve doğrulama sistemi oluşturmaya yardımcı olmak için birden fazla firma ve kripto para borsası ile çalışmak zorunda kalınacağını söyledi.

Belediye Başkanı Francis Suarez, Miami’yi dijital inovasyon için bir teknoloji merkezine dönüştürmeye kararlı. Geçtiğimiz aylarda bildirdiğimiz üzere Belediye Başkanı, yönetiminin Miami’de insanların yaşamak ve çalışmak isteyeceği, işlerine başlayacağı, okullar açacağı ve çocuklarını orada büyüteceği bütünsel bir altyapı inşa ettiğini duyurmuştu. Haziran ayında Suarez, Miami şehrinde bir Bitcoin konferansına ev sahipliği yaptı ve MiamiCoin aracılığıyla oluşturulan fonları kabul etmeye başladı. Ekim ayında, şehir için ana önceliğinin devlet çalışanlarına Bitcoin ile ödeme yapabilmek olduğunu açıkladı. Ayrıca Florida eyaletinin Miami’nin Bitcoin’i bilançosunda tutmasına izin vermesini istediğini belirtti. 2 Kasım’da ise, bir sonraki maaş çekini “%100” Bitcoin ile alacağını belirtti ve bu, New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams’a da ilham verdi. Adams da maaşını Bitcoin ile alacağını duyurdu.