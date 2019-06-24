Mi Band 4, sekiz günde 1 milyon satış rakamına ulaştı!

Xiaomi Mi Band 4, bu ayın başlarında renkli OLED ekran ve daha iyi spor deneyimi vaatleriyle tanıtılmıştı. Çinli Dev sadece Çin’deki rakamlarla bile iyi bir iş çıkarmışa benziyor.

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Akıllı giyilebilir bileklik, Çin’de o kadar iyi izlenim yakaladı ki sekiz günlük satış süresi içerisinde bir milyon gibi bir hasılata ulaşmış oldu. Dünyanın geri kalanında 26 Haziran’da piyasaya sürülmesi beklenen cihazın Avrupa satışları bu rakamın çok çok üzerinde olması muhtemel olacaktır.

Xiaomi, yaptığı açıklamada saatte 5.000’den fazla sipariş hazırladıklarını ve bunları kullanıcılara en hızlı şekilde ulaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

Xiaomi Mi Band 4’ün baz fiyatı Türkiye’de 299₺ olacak. Resmi satış noktalarında (Evofone Mi Store vb.) satışa sunulacak olan cihaz Temmuz ayında piyasada yerini alacak.