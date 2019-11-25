Mi 9T, Kasım ayı güncellemesiyle batarya performansı iyileşti!

Mi 9T, geçtiğimiz ay itibariyle aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu MIUI 11 arayüz güncellemesine kavuşmuştu. Yeni büyük sürüm güncellemesi yanında birtakım batarya kullanım problemleri yaratmıştı.

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Birçok kullanıcıdan batarya sorunları yaşatan bu güncelleme sabah erken saatlerde gelen yeni bir yama ışığında problemlere çözüm olacak gibi gözüküyor. MIUI 11’in global versiyonu aslına bakarsanız oldukça stabil bir performans sunuyor. Fakat takdir ederseniz ki firmalar telefonlarına yeni iyileştirmeler gönderirken maalesef ki bazı yerlerde açık bırakabiliyorlar.

Birçok Mi 9T kullanıcısı, sosyal medya platformlarından paylaştıkları demeçlerde cihazın performansının bir nebze arttığını, Kasım güvenlik güncelleştirmesinin cihaza ulaştığını ve pil performansında iyileştirmeye gidildiğini belirtiyorlar. Kamera tarafında ise birtakım sorunların giderildiğini görüyoruz. Artık 4K çözünürlüklü video çekimlerinde herhangi bir donma yaşanmıyor. Gayet stabil bir sonuç ortaya çıkıyor.

Yukarıda paylaştığım görselden görüneceği üzere, güncellemenin toplam boyutu 446MB ve rutin olarak gönderilen yükseltmelere göre boyutu hayli yüksek olarak belirlenmiş. Kademeli olarak cihazlara gönderilen yazılımı Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncelleme kısmından erişebiliyorsunuz.