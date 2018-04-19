Mi 6X ile çekilen selfie görselleri yayımlandı

Resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kalan Xiaomi Mi 6X için selfie kamerası ile çekilmiş görseller yayımlandı. Çin’in sosyal medyası Wiebo’dan paylaşılan görseller, firmanın yeni telefonu için 20 MP’lik ön kamerası ile de güç şovu yapmış oldu. 24 Nisan’da tanıtılması beklenen telefon donanımlarının yanında özellikle ön kamerası ile Xiaomi tutkunlarının mutluluktan gözlerini yaşartacak gibi.

Mi 6X selfie alanında güç şovu yaptı

Arka kamera kalitesinde selife fotoğrafları sergileyen telefonun başarısını gözler önüne seriyor. Henüz hakkında kesin bilgi olmasa da Mi 6X içinde Sony IMX376 sensörü olacak gibi. 20 MP’lik kamera f/2.2 diyafram aralığına sahip. Öte yandan arka çift kamera ise 12 MP f/1.8 diyafram aralığında Sony IMX486 ve ikinci bir 20MP Sony IMX376 barındırıyor. Lakin buradaki kameranın diyafram aralığı f/1.8. Video kısmında ise 30 fps’de 4K video vaadi mevcut.