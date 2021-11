Metaverse Neleri İçeriyor?

Ortak insan deneyimi

Roblox CEO’su David Baszucki: “Bugün buna metaverse deniyor. Biz buna ortak insan deneyimi adını verdik”. Baszucki metaverse’ü teknolojinin yüksek kaliteli iletişimi, mobil oyun ve eğlence endüstrisinden ödünç alarak hikâyeler anlatmak için yeni bir yolla birleştirdiği bir yer olarak tanımlıyor.

Baszucki, “Bu yeni metaverse veya ortak deneyim kategorisi sekiz temele dayanıyor” dedi: kimlik, sosyal, sürükleyici, düşük sürtünme, çeşitlilik, her yer, ekonomi ve nezaket.

Çoktan burada

Warner Music Group CEO’su Stephen Cooper: “Bence bu büyük ölçekli metaverse’ler, Fortnite, Roblox ve diğerleri içinde, içerik sağlama ve dağıtımın birleştiği bir fırsat görmeye başlayacağız. Ve küresel erişime, bu yeni dünyalarda anlamlı miktarda zaman harcayan insan sayısına bakmaya başladığınızda, bunun Warner için bir fırsat evreni sağladığını düşünüyorum.”

Henüz burada değil

Vonage Holdings (bulut iletişimi) CEO’su Rory Read: “Sanırım önümüzdeki 5, 7, 10 yıl.”

Girmek için çok geç

Bilibili (Çin video paylaşım sitesi) CEO’su Rui Chen: “Metaverse bir konsept, bir ürün değil. Ve bu kavram ortaya çıkmadan önce, aslında metaverse ile ilişkili öğelerin çoğu zaten mevcuttu. İster sanal gerçeklik, ister sıkı bir sosyal topluluk veya bir sistem sosyal sistemi veya kendi kendini güçlendiren bir ekosistem olsun, zaten var ve bu kavramlar üzerinde hâlihazırda ürün geliştiren birçok şirket var, örneğin Facebook ve Tencent ve aslında Bilibili onlardan biri.”

“Bu yüzden, eğer birisi metaverse kavramını duyar ve bu işe girmeye karar verirse, muhtemelen biraz geç olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sosyal sistem, kendi kendini besleyen ekosistem gibi unsurların hepsi birkaç ayda, hatta yıllarda yapılamaz.”

Belirsiz

Tencent Başkanı Chi Ping Lau: “Metaverse için bunun aslında çok heyecan verici ama biraz belirsiz bir kavram olduğunu düşünüyorum.”

Dolby Laboratories CEO’su Kevin Yeaman: “Sanırım metaverse pek çok şekilde olabilir, ancak sonuçta bu görsel-işitsel bir deneyim.”

Ne olursa olsun, NetEase “hızlı bir koşucu” olacak

Çinli oyun yapımcısı NetEase Yatırımcı İlişkileri Başkanı Margaret Shi: “Metaverse gerçekten de bugün her yerde yeni moda kelime. Ama öte yandan, kimsenin ne olduğu konusunda ilk elden deneyime sahip olmadığını düşünüyorum. Ancak NetEase’de teknolojik olarak hazırız. O gün geldiğinde ilgili bilgi birikimini, ilgili beceri setlerini nasıl biriktireceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla, o gün geldiğinde, muhtemelen metaverse alanındaki en hızlı koşuculardan biri olacağımızı düşünüyorum.”

Kripto ile ilgisi var

Coinbase kurucu ortağı ve CEO’su Brian Armstrong: “Sanırım şu anda bu varlık sınıfını sadece finansal hizmetler, benzersiz ödemeler ve bunun gibi şeyler için değil, aynı zamanda sanat, yeni yönetim ve kimlik biçimleri ve Metaverse’ü kullanmakta olan on milyonlarca Amerikalı var. Milyonlarca gencin, ABD’nin her yerindeki yetenekli gençlerin bu alana girmesi çok heyecan verici.”

Bu, dijitalleştirilmiş Yaşam Oyunu

Hasbro’s Wizards of the Coast CEO’su Chris Cocks: “Metaverse’e katılmanın ilk adımı, dijital oyunlara sahip olmanız gerekiyor. Bence metaverse; hey, eğlence dijitalleşiyor ve eğlence Game of Life’ın kısaltması.”

Bu Bumble’ın olacağı bir şey

Bumble (flört şirketi) başkanı Tariq M. Shaukat: “Metaverse parçasında, özellikle bununla ilgili bir Web3 lensi alıyoruz, yani… Eminim birileri daha sanal bir deneyim inşa edecek ve biz de yapacağız. Avatarlar vb. ile bunu yaptıklarında mutlu bir şekilde meşgul olun ve orada olun. Ancak yakın vadede gerçekten ilginç olduğunu düşündüğümüz şey, blok zinciri ve kriptonun genel olarak topluluklarımızın sahip olduğu deneyime uygulanmasıdır. Temelde, biz sadece bir ekosistem değiliz, aynı zamanda bir insan topluluğuyuz. Bu, Bumble ve Badoo için doğrudur, ancak Bumble BFF’i yeniden hayal ettiğimiz türden düşündüğümüz için özellikle doğrudur.”

“Üyelerimizi gerçekten meşgul etme ve onları gerçekten bu topluluğa katılan üyeler olarak düşünme fırsatları gerçekten, bizce, gerçekten çok heyecan verici. Ve böylece denemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda bu konuda kullanıma sunacağımız için çok heyecan duyduğumuz birkaç testimiz var, ancak bunun ilk adım olduğunu düşünüyoruz. Bu gelişecek bir şey. Metaverse ve Web3 dünyasında ortaya çıkan her şey için teknik ve mühendislik temelini oluşturduğumuzdan emin olmak istiyoruz.”

Haber ve spor olacak

Veritone (AI yazılımı) kurucu ortağı Ryan Steelberg: “Basit bir örnek, şimdi ESPN veya CBS News gibi büyük medya ortaklarımızdan sadece birinin tüm içeriğinin aslında metaverse ile sorunsuz entegrasyona hazır olduğunu hayal edin. Doğru, bu içeriğin OTT veya doğrusal televizyon gibi daha geleneksel bir dağıtım aracıyla çevrimdışı olduğu yerde.”

Qualcomm yongalarında çalışacak

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon: “Metaverse’de zaman geçirecek olursanız, Snapdragon, metaverse biletiniz olacak.” (Facebook’un Oculus kulaklıkları şu anda Qualcomm yongalarında çalışıyor.)

Facebook’tan (Meta) çok daha büyük olacak

Veritone CEO’su Chad Steelberg: “Bence metaverse, tanımı gereği, yeni Meta şirketi olarak bilinen Facebook’tan çok daha büyük. Tanımı gereği, içeriği ve bilgiyi hem dijital âleme hem de sonra açıkçası, dijital âlem fiziksel benliklerimizde bizimle ara yüz oluşturacak olan bir çoklu evrendir.”

Unity kıdemli başkan yardımcısı Marc Whitten: “Metaverse kelimesi ne anlama gelirse gelsin, milyonlarca içerik yaratıcısı tarafından oluşturulacak. Biz de onlara, onların vizyonlarını hayata geçirecek kullanımı kolay ve yüksek performanslı araçları sağlama görevindeyiz.”

Roblox Baş Ürün Sorumlusu Manuel Bronstein: “Roblox’ta, metaverse tabanında 1 milyardan fazla insanı birbirine bağlamak istiyoruz.”

Reklamlar olacak

Roblox Baş İşletme Sorumlusu Craig Donato: “Reklam ajanslarının metaverse deneyimleri oluşturma yeteneğine sahip olmasını bekliyoruz.”

Disney’in bir tane olacak

Disney CEO’su Bob Chapek: “Bugüne kadarki çabalarımızın, fiziksel ve dijital dünyaları daha da yakından bağlayabileceğimiz ve kendi Disney metaverse evrenimizde sınırsız hikaye anlatımına olanak tanıyacağımız bir zamanın yalnızca bir ön sözü olduğunu söylemek yeterli.”

Piyano çalan insanları içerecek

Match Group (flört şirketleri) CEO’su Sharmistha Dubey: “Örneğin, insanların dijital benliklerinin toplandığı bir piyano bar var. Ama aslında evde piyanolarını çalıyorlar ve başkalarıyla sıkışıyorlar. Bir sohbete kulak misafiri olabilir, sohbetlere katılabilir, profillerinin daha fazlasını görmek için dijital avatarlara dokunabilirsiniz ve temelde birisiyle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak daha zengin bir sinyal setine sahipsiniz. İnsanların bir buluşma veya sosyal keşif platformunda nasıl tanıştıklarını ve birbirlerini tanıdıklarını değiştiren ve insanların gerçek dünyada nasıl etkileşime girdiğine çok benzeyen bir şekilde hayat bulan metaverse deneyimlerdir.”

Öncelikle sanatçılar tarafından yapılacak

Unity CEO’su John Riccitiello, Unity’nin Weta Digital’i satın alarak metaverse için oynadığı oyun hakkında: “Bu, metaverse’i çıkarmamıza ve dünyanın daha fazla yaratıcıyla daha iyi bir yer olduğu fikri etrafında inşa etmemize gerçekten yardımcı olacak. Ve şimdi dünyadaki kendilerini sanatçı olarak gören milyonlarca içerik oluşturucuyu, platformumuzda memnuniyetle karşılıyoruz ve onları memnun edecek bir şeyimiz var. Dolayısıyla, bu gerçekten platformumuzun altına, en azından sanatçı perspektifinden, gerçekten sihir olan bir şey koyuyor ve onlar evrenimizde sahip olduğumuz en büyük dokunulabilir izleyici kitlesi.”

Sağlam

Needham analisti Laura Martin’in sorusu: “Tamam, harika. Birkaç kez NFT’lerden bahsettiniz. Peki, bunu bizim için boyutlandırabilir misiniz? Daha genel olarak bu, rol, metaverse ve dijital çevrimiçi dünyaya girmek hakkında nasıl hissediyorsunuz ve NFT’lerin olacağını düşünebiliyor musunuz? Meta aslında daha büyük bir şey mi olacak, yaşamak için ayrılmak gibi, sizler gerçekten canlı dünyada, fiziksel dünyada çalışıyorsunuz, ama metaverse hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bu bağlamda, NFT’lerin yeni metaverse’ün bir parçası olarak ne kadar büyük olabileceğini düşünüyorsunuz?”

World Wrestling Entertainment Gelir Sorumlusu Nick Khan: “Şu anda sağlam olduğunu düşünüyoruz. Gelişmeye devam edeceğini ve belki daha da sağlam olacağını düşünüyoruz ve burada kalacağını düşünüyoruz.”