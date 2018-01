Metacritic, 2017’nin En İyi Oyunlarını Açıkladı!

Oyun değerlendirme konusunda hem oyun editörleri hem de genel oyuncu kitlesi tarafından oylanabilen en güvenilir sistem olarak kabul edilen Metacritic, 2017’nin en iyi oyunlarını belirledi.

2018 yılına geçtiğimiz ilk günlerde 2017’nin en iyileri konusunda bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu konuda bir haber de Metacritic’ten geldi. Oyun değerlendirme konusunda hem en popüler oyun editörleri hem de oyuncu kitlesi tarafından değerlendirme yapılan Metacritic, 2017’nin en iyi oyunlarını açıkladı. Yılın en çok oyun sunan platformu 456 oyun ile PlayStation 4 olurken, 407 oyunla PC takip etmesine rağmen en yüksek puanlı oyunlar PC tarafından geldiği görülüyor. 40 oyunun 46 ve daha yüksek, 3 oyunun ise 90 ve üzeri puan aldığı görülen PC platformu oyunlarında ortalama 73 puan elde edilmiş. Bir diğer yandan Nintendo Switch ise 4 adet +90 puana sahip oyunla bu klasmanda önemli bir yer edinmiş görünüyor. Xbox One tarafına bakacak olursak sadece 1 oyun +70 puan almış diyebiliriz.

2017’nin En Yüksek Puan Alan Oyunları

2017’nin en iyilerine gelecek olursak, herkesin tahmin ettiği gibi yeni Zelda yapımı olan The Legend of Zelda: Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey 97 puan ile birinci sırada bulunuyor. Böylece Nintendo Switch’in 2017’yi domine ettiğini görebiliriz. Hatta üçüncü sırada da Zelda’nın Nintendo Wii U versiyonu olması ile Nintendo’nun harika bir iş çıkardığını söylemek mümkün.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) – 97 Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) – 97 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Wii U) – 96 Persona 5 (PlayStation) – 93 Divinity: Original Sin II (PC) – 93 Okami HD (PC) – 93 What Remains of Edith Finch (Xbox) – 92 Undertale (PlayStation) – 92 Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) – 92 Shovel Knight: Treasue Trove (Nintendo Switch) – 91 Bayonetta (PC) – 90

2017’nin En Yüksek Puan Alan PlayStation 4 Oyunları

Konsol tarafına gelecek olkursak ilk olarak PlayStation 4 oyunları karşımıza geliyor ve elbette Persona efsanesinin yeni yapımı liderliği almış durumda. Horizon Zero Dawn da en iyi PS4’e özel oyun olarak dikkat çekiyor.

Persona 5 – 93 Undertale – 92 Final Fantasy XIV: Stormblood – 89 Horizon Zero Dawn – 89 What Remains of Edith Finch – 88 NieR: Automata – 88 Okami HD – 88 Nex Machina: Death Machine – 88 Nioh – 88 Injustice 2 – 87

2017’nin En Yüksek Puan Alan Xbox One Oyunları

Xbox tarafına gelecek olursak eğer What Remains of Edith Finch birincilik bayrağını tutarken, özel oyun tarafında ise Forza Horizon 3: Hot Wheels ön plana çıkıyor.

What Remains of Edith Finch – 92 Injustice 2 – 89 N++ -88 Wolfenstein II: The New Colossus – 88 Destiny 2 – 87 Forza Horizon 3: Hot Wheels – 87 Thumper – 86 Cuphead – 86 Observer – 86 Pillars of Eternity: Complete Edition – 86

2017’nin En Yüksek Puan Alan Nintendo Switch Oyunları

2017’nin en büyük sürprizlerini sunan Nintendo Switch, sadece birkaç oyunla beraber yılın en iyileri listesine girmeyi başardı. Özellikle uzak doğuda önemli bir kitleye sahip olan Nintendo, kitlesini mutlu etmişe benziyor.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 97 Super Mario Odyssey – 97 Mario Kart 8 Deluxe – 92 Shovel Knight: Treasure Trove – 91 SteamWorld Dig 2 – 88 Cave Story + -88 Stardew Valley – 87 Rocket League – 86 Axiom Verge – 86 Minecraft: Switch Edition – 86

2017’nin En Yüksek Puan Alan PC Oyunları

Gelelim en merak edilen listeye. Divinity’nin bayrağı taşıdığı bu yılda güzel oyunları görmüş olduk.