WhatsApp’ın beta sürümünü kullanan bazı Android kullanıcılarına 3 boyutlu avatar oluşturma seçeneği sunuldu. Bu avatarlar sohbet ederken veya mesajlaşma platformunda profil resmi olarak kullanılabilecek.

WAbetainfo, bu özelliğin Android için WhatsApp beta sürümü 2.22.23.8 ve 2.22.23.9’da yer aldığını bildirdi. Bu özellik tüm kullanıcılarda aktif olmayacaktır. Bu özelliğin aktif olduğu kullanıcılar için, Ayarlar menüsünde 3D avatar oluşturmak için yeni bir seçenek bulunacak.

WAbetainfo’ya göre, avatar oluşturulduktan sonra WhatsApp, konuşmalar sırasında kullanılabilecek avatara dayalı bir çıkartma paketi oluşturuyor. Avatar aynı zamanda profil resmi olarak da ayarlanabilir. Resmi bir açıklamanın ne zaman yapılacağı belli değil. Meta, 2022’nin başlarında Instagram, Facebook ve Messenger’da 3 boyutlu avatarları tanıtmıştı. 3 boyutlu avatarlar Meta’nın internetin bir sonraki evrimi olan ‘metaverse’i geliştirme hedeflerine uyuyor.

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WhatsApp, Aramalar ve Video Görüşmeleri İçin Bağlantı Oluşturma Özelliğini Yayınladı!

WhatsApp, uygulamada aramalar ve video görüşmeleri için bağlantılar oluşturmaya yönelik bir özellik yayınladı. Bağlantı oluşturma işlemi uygulamadaki Çağrılar sekmesinde bulunuyor. Ayrıca bağlantı daha sonra paylaşılabilecek.

Artık çevrimiçi durumları gizlenebiliyor

Daha önce WhatsApp, kullanıcıların “son çevrimiçi görülme” durumlarını gizlemelerine izin veriyordu, ancak yine de kullanıcının çevrimiçi olduğu zaman gösteriliyordu. Şimdi WhatsApp, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını kimin göreceğini ve kimin görmeyeceğini seçebilecekleri bir özellik yayınladı.

Mark Zuckerberg WhatsApp iMessage’dan daha güvenli olduğunu iddia ediyor

Meta CEO’su Mark Zuckerberg WhatsApp’ın, iMessage’dan çok daha özel ve güvenli olduğunu belirtti. Mark’a göre bunun nedeni WhatsApp’ın grup sohbetleri de dahil olmak üzere hem Android hem de iOS’ta uçtan uca şifreleme kullanması, iMessage’ın ise Android cihazlara mesaj gönderirken güvensiz SMS’e geçiş yaptığını söyledi.

Ayrıca, yeni sohbetleri bir düğmeye dokunarak kaybolacak şekilde ayarlayabileceğinizi, böylece mesajlarınızın telefonunuzdan alınmasının imkansız olduğunu belirtti. Ayrıca, WhatsApp’ın uçtan uca şifrelenmiş yedeklemelere sahip olduğunu söyledi. Mark, yukarıda bahsedilen özelliklerin hiçbirinin iMessage kullanıcıları için mevcut olmadığını ve bu nedenle WhatsApp’ın daha güvenli olduğunu belirtti.