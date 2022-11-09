CEO Mark Zuckerberg çalışanlara yazdığı açık mektupta, Meta’nın zorunlu işten çıkarmaları pandemiden bu yana elde ettiği hayal kırıklığı yaratan sonuçlara bağlıyor. Şirket, korona krizi sırasında görülen büyümenin devam edeceğini umuyordu. Birçok teknoloji şirketi bundan yararlandı. Zuckerberg, “Ne yazık ki bu durum beklediğimizden farklı bir şekilde sonuçlandı,” diye yazıyor. Küresel enflasyon da bir rol oynayacaktır.

Zuckerberg ayrıca şirketin gelirinin düşmesine neden olan iki konudan da açıkça bahsediyor. Bunlar “artan rekabet” ve “reklam sinyal kaybı “dır. Zuckerberg ilkiyle muhtemelen hızla büyüyen ve başlangıçta Facebook’ta ve daha sonra Instagram’da olan birçok kullanıcıyı kapıp götüren TikTok’u işaret ediyor. Zuckerberg TikTok’tan açıkça bahsetmiyor. Reklamlarla ilgili sorun, Apple’ın geçen yıl iOS’ta uyguladığı önlemlerdir. Kullanıcılar artık izlenmek isteyip istemediklerini platformda belirtmelidir. Kullanıcıların büyük çoğunluğu bunu reddederek Meta’nın çok fazla reklam geliri kaybetmesine neden oluyor. Zuckerberg bu konuda da herhangi bir ayrıntıdan bahsetmedi.

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Meta, departman başına kaç kişiyi işten çıkaracağını söylemiyor, ancak en azından Facebook, Instagram, WhatsApp ve Meta’nın uygulama platformu bölümü olan Family of Apps’te işten çıkarmalar olacak. Metaverse yazılım ve donanımı üzerinde çalışan Reality Labs’da da işten çıkarmalar olacak. Zuckerberg, “Bazı ekipler diğerlerinden daha fazla etkilenecek” dedi. ABD’li çalışanlar kıdem tazminatı alacak, ancak Hollandalı çalışanların durumu net değil.

Şirket daha fazla tasarruf tedbiri uyguluyor. Örneğin, en azından önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeni çalışan alımını durduracak. Bundan sonra, bazı iş birimlerinin o zamana kadar ne kadar başarılı olduğuna ve piyasanın nasıl tepki verdiğine bağlı olarak çalışanlar yeniden işe alınacaktır.

Meta hisseleri neredeyse bir yıldır baskı altında. Yatırımcılar, Meta’nın kendisi gibi, reklam politikaları ve rakip hizmetler konusunda pazardaki değişikliklerden korkuyor. Ancak, Metaverse’e yapılan büyük yatırımlar da şüpheyle karşılanmaktadır. Meta bugüne kadar 15 milyar dolardan fazla yatırım yaptı, ancak Horizon Worlds platformu hala çok az kullanılıyor ve grafikleri nedeniyle yaygın olarak eleştiriliyor.