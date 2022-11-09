Yayın hizmeti, 2022 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin son rakamlara göre, geçen yılın aynı çeyreğinde 630 milyon dolar olan son çeyrekte 1,47 milyar doların üzerinde zarar etti. Abone sayısındaki artışa rağmen, iç pazarda müşteri başına gelir yüzde 10’un üzerinde düştü. Diğer pazarlardan gelen aboneler birey başına yaklaşık yüzde 4 daha fazla gelir getirmiş, ancak “uluslararası döviz kurlarının olumsuz etkileri” nedeniyle bu potansiyel olumlu etki ortadan kalkmıştır.

Kendi itirafına göre, beklenmedik dış ekonomik etkiler ortaya çıkmadığı takdirde, yayın hizmeti 2024’ün başlarından itibaren kârlı hale gelecektir. Şirket bunu daha yüksek abonelik fiyatları uygulayarak ve 8 Aralık’ta yayınlanması planlanan reklamlı aboneliği başlatarak başarmayı planlıyor.

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Ancak The Walt Disney Company’nin diğer tüm şubeleri iyi durumda. Şirket, kısmen başarılı tema parkları ve lisans anlaşmaları sayesinde geçtiğimiz çeyrekte gelirlerini yüzde 9 artırarak 20 milyar doların üzerine çıkardı. Faaliyet kârı geçen yıla kıyasla aşağı yukarı aynı kaldı: 1,6 milyar doların biraz altında. Şirketin tüm yıl sonuçları da tamamen olumluydu. 2022 mali yılında elde edilen gelir yüzde 23 artışla yaklaşık 81 milyar dolara ulaştı. Faaliyet kârı yarıdan fazla artarak 12 milyar doların üzerine çıktı.