Ana sayfaVİDEO Mesut Süre – Teknoloji Muhabbetleri #4 27 Ocak, 2019 Kerem Enginar VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp Teknoloji Muhabbetleri serimizin yeni konuğu uzun yıllardır radyo yayıncılığı yapan, son dönemde özellikle İlişki Testi ile adından söz ettiren sevgili Mesut Süre oldu. Serimizde her zaman yaptığımız gibi teknoloji sohbeti yaptık. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
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