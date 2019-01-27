Mesut Süre – Teknoloji Muhabbetleri #4

Mesut Süre – Teknoloji Muhabbetleri #4

27 Ocak, 2019 VİDEO 0 yorumlar

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Teknoloji Muhabbetleri serimizin yeni konuğu uzun yıllardır radyo yayıncılığı yapan, son dönemde özellikle İlişki Testi ile adından söz ettiren sevgili Mesut Süre oldu. Serimizde her zaman yaptığımız gibi teknoloji sohbeti yaptık.

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