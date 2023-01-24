Sosyal medya devi Meta, Messenger hizmeti için uçtan uca şifrelemeyi kademeli olarak kullanıma sunmaya başlayacağını açıkladı. Güvenlik için atılan bu önemli adım ile birlikte, kişiselleştirilmiş sohbet temaları, özel emojiler, tepkiler, grup profili fotoğrafları, bağlantı önizlemeleri ve sohbetlere aktif durum gibi bir dizi özellik de mesajlaşma uygulamasına ekleniyor.

Gizlilik açısından büyük bir atılım olan bu hamlenin Meta‘nın daha akıcı bir kullanıcı deneyimi için Facebook ve Instagram ayarlarını birleştirmesinden kısa bir süre sonra gelmesi dikkat çekti. Görünüşe göre Meta bu yıl daha fazla yenilik ile karşımıza çıkmaya başlayacak.

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Meta insanların konuşmaları için özel ve güvenli bir alan istediklerini kabul ediyor ve Messenger’da varsayılan uçtan uca şifrelemeyi uygulamak için mühendislik, kriptografi, tasarım ve politika uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturmak için yatırım yaptığını da belirtiyor.

Messenger hangi yeniliklere kavuştu?

Sohbet temaları: Meta’daki uçtan uca şifreli sohbetler için yeni güncelleme, kullanıcıların statik renk ve degrade seçenekleri de dahil olmak üzere sohbet temaları ekleyerek konuşmalarını kişiselleştirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır.

Meta’daki uçtan uca şifreli sohbetler için yeni güncelleme, kullanıcıların statik renk ve degrade seçenekleri de dahil olmak üzere sohbet temaları ekleyerek konuşmalarını kişiselleştirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Özel sohbet emojileri ve tepkileri: Kullanıcıların emoji tepkilerinin tam menüsünü görmelerini ve hızlı tepki tepsisini özelleştirmelerini sağlar.

Kullanıcıların emoji tepkilerinin tam menüsünü görmelerini ve hızlı tepki tepsisini özelleştirmelerini sağlar. Grup profili fotoğrafları: Yeni güncelleme ile kullanıcılar artık arkadaşlarıyla veya iş arkadaşlarıyla farklı sohbetler için grup profili fotoğraflarını seçebilir.

Yeni güncelleme ile kullanıcılar artık arkadaşlarıyla veya iş arkadaşlarıyla farklı sohbetler için grup profili fotoğraflarını seçebilir. Bağlantı önizlemeleri: Meta, uçtan uca şifreli sohbetler için bağlantı önizlemelerini yeniden oluşturdu ve kullanıcıların daha iyi güvenlik ve gizlilik için üzerine tıklamadan önce bir bağlantının hedefini görüntülemelerine olanak tanıdı.

Meta, uçtan uca şifreli sohbetler için bağlantı önizlemelerini yeniden oluşturdu ve kullanıcıların daha iyi güvenlik ve gizlilik için üzerine tıklamadan önce bir bağlantının hedefini görüntülemelerine olanak tanıdı. Aktif Durum: Bu özellik, insanların ne zaman aktif olduğunuzu görmelerini sağlar ve bu da aramanın ne zaman iyi bir zaman olduğunu bilmelerini sağlar. Kullanıcılar, daha iyi gizlilik için bu özelliği kapatmayı da seçebilirler.

Bu özellik, insanların ne zaman aktif olduğunuzu görmelerini sağlar ve bu da aramanın ne zaman iyi bir zaman olduğunu bilmelerini sağlar. Kullanıcılar, daha iyi gizlilik için bu özelliği kapatmayı da seçebilirler. Baloncuklar: Bir arkadaşının resmini içeren bir daire görüntüleyen Bubbles özelliği, kullanıcıların diğer uygulamaları kullanırken mesajları okumasına ve yanıtlamasına olanak tanır. Etkinleştirildiğinde, yeni bir mesaj alındığında bir balon görünecektir. Bu özellik sadece Android’de çalışacak.