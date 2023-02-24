Mercedes-Benz ve Google, Alman otomobil üreticisi için özel bir navigasyon sistemi oluşturmak üzere bir ortaklık kurdu.

Mercedes’in buradaki amacı Tesla gibi bilgi-eğlence sistemleriyle biraz daha öne çıkmaya çalışmak. Tesla’lardaki devasa ekranları bilmeyen yoktur. Mercedes, Tesla’nın yapay zeka sistemleri, otonom sürüş işlevleri ve gelişmiş donanım paketleriyle rekabet etmeye çalışıyor. Ancak Tesla satın alınabilirlik ve pazar erişimine odaklanırken, Mercedes lüks ve birinci sınıf hizmetlere odaklanıyor.

Mercedes, Google ortaklığıyla artık Google’ın gerçek zamanlı trafik bilgileri, tahmin algoritmaları, yer bilgileri, otomatik yeniden yönlendirme vb. özellikleri içeren jeo-uzamsal veritabanına erişebiliyor.

Mercedes öncelikle konum bilgisi gibi temel özellikleri müşterilerine sunacak. Google’ın veri tabanından alınan bu bilgi 200 milyondan fazla işletmenin ve daha da fazla konumun ayrıntılarına sahip. Google’da gördüğünüz işletmelerin çalışma saatleri, konumu, fotoğrafları, kullanıcı yorumlarını vb. her şey Mercedes’lerin bilgi-eğlence sisteminde olacak. Temel özellikler, ilgili pazarlarda en son nesil MBUX’a sahip tüm Mercedes araçlarında mevcut olacak.

Mercedes halihazırda birçok arabasına yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip. Bu ekranlarda halihazırda Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonu var. Ancak Google ve Mercedes işbirliğinden çıkacak olan ürün bundan fazlası olacak. Google entegrasyonundan sonra Mercedes otomobillerde aracın kavşak, döner kavşak ve diğer hassas ve kazaya eğilimli alanlardan hemen önce yavaşlayacağı otomatik hız ayarlama işlevleri bulunacak.

Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, şirketin müşterilerine büyük değer ve hizmetler getirmek istediği için yalnızca en iyi firmaların en iyileriyle ortaklık kurduğunu söyledi. Ayrıca, haritalar ve navigasyon sistemlerinde dünya lideri olduğu için Google’ın bariz bir seçim olduğunu da sözlerine ekledi.

Gerçek kullanımla ilgili olarak CEO Kallenius, Google Haritalar’ın Mercedes-Benz imzalı kullanıcı arayüzüne derinden entegre olacağını ve şarj durumu gibi ilgili araç işlevlerine tam olarak bağlanacağını söyledi.