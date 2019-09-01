Meizu Note 9 ile devam ettiğimiz Kim Kullanmak İster serimizde gönüllü olarak sıradaki kullanıcımız Bahadır Telgezer oldu.
Siz de “Kim Kullanmak İster?” serimizde yer alan telefonları deneyimlemek isterseniz buradaki adresten başvurabilirsiniz.
Meizu Note 9 – Kim Kullanmak İster? (Bahadır Telgezer)
HWP ekranlarında gördüğümüz bir diğer kullanıcı olan Bahadır, fiyat-performans oranı ile dikkat çeken telefon Meizu Note 9 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Bu videoda artıları ve eksileriyle Note 9’un detaylarını görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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