Meizu Note 9 – Kim Kullanmak İster? (Bahadır Telgezer)

Meizu Note 9 – Kim Kullanmak İster? (Bahadır Telgezer)

1 Eylül, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO

Meizu Note 9 ile devam ettiğimiz Kim Kullanmak İster serimizde gönüllü olarak sıradaki kullanıcımız Bahadır Telgezer oldu.

Siz de “Kim Kullanmak İster?” serimizde yer alan telefonları deneyimlemek isterseniz buradaki adresten başvurabilirsiniz.

Meizu Note 9 – Kim Kullanmak İster? (Bahadır Telgezer)

HWP ekranlarında gördüğümüz bir diğer kullanıcı olan Bahadır, fiyat-performans oranı ile dikkat çeken telefon Meizu Note 9 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Bu videoda artıları ve eksileriyle Note 9’un detaylarını görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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