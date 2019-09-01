Meizu Note 9 – Kim Kullanmak İster? (Bahadır Telgezer)

Meizu Note 9 ile devam ettiğimiz Kim Kullanmak İster serimizde gönüllü olarak sıradaki kullanıcımız Bahadır Telgezer oldu.

Siz de “Kim Kullanmak İster?” serimizde yer alan telefonları deneyimlemek isterseniz buradaki adresten başvurabilirsiniz.

HWP ekranlarında gördüğümüz bir diğer kullanıcı olan Bahadır, fiyat-performans oranı ile dikkat çeken telefon Meizu Note 9 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Bu videoda artıları ve eksileriyle Note 9’un detaylarını görebilirsiniz.

İyi seyirler…