Meizu M6T incelemesi (1099 TL’ye neler sunuyor?)

Bu videomuzda uygun fiyatlı telefonlar arasında dikkat çeken Meizu M6T incelemesi ile karşınızdayız.

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1099 TL’ye neler sunuyor? – Meizu M6T incelemesi

Günümüzde oldukça artan telefon fiyatları için uygun fiyatlı akıllı telefon arayışına giren kullanıcılar adına uygun fiyatlı bir model olan Meizu M6T, ilk defa akıllı telefon ile tanışacaklar ve telefonu özellikle arama ve mesajlaşma ile beraber günlük sosyal medya takibi adına kullanacaklar için farklı bir model olmuş. Şık tasarımıyla ele rahat oturan ve kullanımı kolay olan Meizu M6T, 5,7 inç boyutunu küçük bir kasaya sığdırılmış tek elde rahat kullanılabilir bir cihaz. HD ekranı, Mediatek MT6750 yonga seti, Mali-T860MP2 grafik işlem biriminin yanı sıra 32 GB depolama ve 3 GB bellek ile geliyor.

Temel telefon kullanımı ve sosyal medya için uygun olan cihaz, oyun konusunda eksik olsa da 3300 mAh bataryası ile bir günü rahatlıkla çıkarabilecek bir telefon. 13 MP ana ve 2 MP derinlik algılayan çift arka kamerası sayesinde bokeh efekti ile portre fotoğraflar çekebileceğiniz cihaz, Full HD video çekimine de olanak tanıyor. Kullanımı kolay Flyme arayüzüne sahip M6T, Android 7.0 gibi eski bir sürüm kullanıyor olsa da en azından Oreo güncellemesi gelebileceğini tahmin ediyoruz. Fakat Android 7 üzerinde de rahat bir kullanım vadediyor.Sonuç olarak Meizu M6T, uygun ve fiyatına göre istediğinizi sağlayabilecek bir telefon olarak fiyat/performansı fiyat odaklı düşünen kullanıcılar için ideal bir seçim olmuş.