Meizu, 5G akıllı telefonunu 2020’de çıkaracak

Meizu, 5G teknolojisini mobil cihazlarına 2020 yılı içerisinde dahil etmeyi planlıyor. Akıllı telefon endüstrisinde şu ana kadar en dikkat çekici olay şüphesiz ki 5G teknolojisinin hayatımıza girmesini söyleyebiliriz. Birçok akıllı telefon üreticisi hali hazırda 5G cihazlarını başlatmış olsa da bazı firmalar bu konuda temkinli adımlar atmaya çalışıyor. (Apple, 2020 yılına kadar 5G’li bir iPhone modelini çıkarması beklenmiyor.)

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Basına sızdırılan görselde iddia edilen cihazın yol haritasına göre Meizu, ilk 5G telefonu gelecek yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürecek. O zamana kadar, 5G hattında çok sayıda testin yapılmasını bekleniyor.

Cep telefonlarına 5G yetenekleri kazandırmak için 5G iletişim taban bandı kullanılması gerekiyor. Şu anda piyasada dört adet 5G çipi üreticisi bulunmakta. Bunlar arasında Qualcomm X50, Kirin Balong 5000, Samsung Exynos 5100 ve MediaTek Helio M70 bulunuyor.

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Çinli şirket Meizu da 5G’yi destekleyen akıllı telefonunu çıkarmak için acele etmiyor. Şirket aslında nisan ayında Meizu 17 olarak adlandırılacak olan 5G’li bir cep telefonu üzerinde çalıştığını ve yaşadığı sorunlar nedeni ile piyasaya çıkarmadı.

Söz konusu cihazın ilk olarak 5G ağları ile özellikle de şirketin ana pazarı olduğu Çin’de satışa çıkması bekleniyor. Meizu, teknoloji pazarında 5G’yi destekleyen modellerini piyasaya çıkarmakta geç kalması satış rakamlarına nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.