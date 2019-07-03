GMHepYeni paketi duyuruldu: Hep General Mobile’ın en yenisini kullan

GMHepYeni paketini duyuran General Mobile, kullanıcıların hep en yeni modeli kullanabilmesine olanak sağlayan bir paket sunuyor. Şirket bununla birlikte ‘GMHepGüvende’ ve ‘GMGarantiPlus’ destek paketlerini de duyurdu

GMHepYeni nedir?

‘GMHepYeni’ paketi sayesinde kullanıcılar, telefonlarının satın aldıkları günkü değerini 2 yıl süresince koruyor, böylelikle diledikleri zaman yeni modelleri ile değiştirebiliyorlar. Kullanıcılar aynı modelde ücret farkı olması halinde bu farkı ödeyerek, üründe ücret farkı oluşmamış ise ücretsiz olarak yeni modele sahip olabiliyorlar.

Örneğin; ‘GMHepYeni’ paketini satın almış GM 8 kullanıcısı, telefonunu GM 9 Pro’ya yükseltmek istediğinde, GM 9 Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı olan 1.699 TL ödemek yerine sadece 700 TL ödüyor. Çünkü kullanıcının GM 8’i satın alırken ödediği 999 TL bu paket sayesinde indirim olarak kullanılıyor.

www.generalmobile.com sitesinde, General Mobile Yetkili Satış noktaları ve General Mobile Yetkili Teknik Servis’lerinde satılan telefonlarda geçerli olan ‘GMHepYeni’ paketine sahip olmak isteyen kullanıcılar, yine bu noktalardan paketi satın alabiliyorlar.

Kullanıcılar; GM 9 Go, GM 8 Go ve GM 6 ds için 180 TL, GM 8 için 220 TL, GM 9 Pro için ise 390 TL’ye paketten faydalanabiliyorlar.

GMHepGüvende nedir?

GMHepGüvende’ paketi ise; garanti kapsamı dışında yaşanan sorunlar için kullanıcılara sunulan bir paket.

Bu paket, kullanıcıların telefonlarını kırılma, kazaen sıvı teması, yüksek voltaj gibi normal şartlar altında garanti kapsamında olmayan hasarlardan korumayı sağlıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, 1 yıl içerisinde 2 defa garanti kapsamı dışındaki hizmetlerden yararlanabiliyor, General Mobile Yetkili Teknik Servislerinde ilave ücret ödemeden telefonlarını onarabilme imkanına sahip oluyorlar.

Kullanıcılar ‘GMHepGüvende’ paketinden, akıllı telefonlarını satın aldıkları sırada ya da garanti süresi devam eden, çalışır durumdaki telefonları için yararlanabiliyorlar. Paket; GM 9 Go, GM 8 Go ve GM 6 ds için 120 TL, GM 8 için 150 TL, GM 9 Pro için 220 TL’ye satın alınabiliyor.

GMGarantiPlus ile garanti süresi 3 yıla kadar uzuyor

GMGarantiPlus paketi, 2 yıllık garanti süresini 3 yıla uzatan bir paket. Pakete sahip olmadan önce satın alınmış telefonlarda ise; kalan garanti sürelerine 1 yıl daha ilave edilerek General Mobile’ın garanti kapsamında sunduğu hizmetlerden daha uzun süre faydalanabiliyorlar.

‘GMGarantiPlus’tan yararlanmak isteyen kullanıcılar; GM 9 Go, GM 8 Go ve GM 6 ds için 60 TL, GM 8 için 80 TL, GM 9 Pro için ise 120 TL ödeyerek paketten yararlanabilecekler.