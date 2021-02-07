Meizu 18 Posteri Telefonun Tanıtım Tarihini Gözler Önüne Serdi

Çinli üreticilerden Meizu, yeni serisini çok yakında tanıtacak. Paylaşılan postere göre Meizu 18 modeli 26 Mart tarihinde resmiyet kazanacak!

Çin’in global pazara açılan ilk şirketi Meizu, her ne kadar eski ihtişamını kaybetmiş olsa da yeni amiraller tanıtmayı sürdürüyor. Global pazara önem vermeyen ve güncellemeler konusunda kullanıcılara illallah ettiren; ancak malzeme kalitesi ve tasarım tarafında başarılı olan üretici, Meizu 18 ile başarı sağlamak istiyor. Telefon bir süredir iddialarla gündeme gelirken, lansman tarihi yaklaşıyor. Bugün Weibo’da yapılan bir paylaşım telefonun tanıtım tarihini gözler önüne serdi.

reklam

İlginizi çekebilir: Black Shark 4 Pro Google Play Console’da Görüldü

Meizu 18 Mart Ayının Sonunda Geliyor

Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo‘da paylaşılan resmi poster Meizu 18’in tasarım tarafında da iddialı olacağını gösterdi. Daha öncesinde ekran altı kamera ile geleceğini düşündüğümüz telefon, ters köşe misali delikli bir yapıyı benimseyecek. İnce çerçevelerin yanı sıra arka tarafta Huawei P40‘ı andıran kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulumda ise dört adet kamera el sallayacak. Posterde yer alan görsellere göreyse iki farklı renk seçeneğini Meizu 18 modelinde görebiliriz.

Arka taraftaki kameralar arasında periskop lens de alıyor. Bu lens ise elbette 5x optik zoom yapabiliyor. 26 Mart tarihinde tanıtılacağı söylenen Meizu 18, Pro sürümünü de beraberinde getirecek. Artık şirketle özdeşleşmiş halka flaş elbette bu modelde de yer alacak. Halka flaş geniş açılı sensörü çevrelerken, dördüncü kamera oldukça küçük boyutlu olacak.

Gerek standart Meizu 18, gerekse Pro sürüm Snapdragon 888‘den güç alacak, 120Hz tarama hızına sahip bir ekranla birlikte gelecek. Ekran tipi Samsung E4 OLED olurken, 100W hızlı şarj desteğini telefonlarda görebiliriz.

Serinin Ortak Olan Özellikleri

Snapdragon 888 yonga seti

120Hz tarama hızına sahip FHD+ çözünürlükte OLED tabanlı delikli ekran

100W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj

4.500 mAh pil

Mavi ve Beyaz renk seçenekleri

Mutfak ve temizlik eşyalarında müthiş fırsatlar! Sizin için hazırladığımız, indirimli kişisel bakım, temizlik, mutfak ve ev alışverişi fırsatlarına göz atmak için buraya tıklayın.