Genel
Meizu 18 Posteri Telefonun Tanıtım Tarihini Gözler Önüne Serdi
Çinli üreticilerden Meizu, yeni serisini çok yakında tanıtacak. Paylaşılan postere göre Meizu 18 modeli 26 Mart tarihinde resmiyet kazanacak!
Çin’in global pazara açılan ilk şirketi Meizu, her ne kadar eski ihtişamını kaybetmiş olsa da yeni amiraller tanıtmayı sürdürüyor. Global pazara önem vermeyen ve güncellemeler konusunda kullanıcılara illallah ettiren; ancak malzeme kalitesi ve tasarım tarafında başarılı olan üretici, Meizu 18 ile başarı sağlamak istiyor. Telefon bir süredir iddialarla gündeme gelirken, lansman tarihi yaklaşıyor. Bugün Weibo’da yapılan bir paylaşım telefonun tanıtım tarihini gözler önüne serdi.
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Meizu 18 Mart Ayının Sonunda Geliyor
Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo‘da paylaşılan resmi poster Meizu 18’in tasarım tarafında da iddialı olacağını gösterdi. Daha öncesinde ekran altı kamera ile geleceğini düşündüğümüz telefon, ters köşe misali delikli bir yapıyı benimseyecek. İnce çerçevelerin yanı sıra arka tarafta Huawei P40‘ı andıran kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulumda ise dört adet kamera el sallayacak. Posterde yer alan görsellere göreyse iki farklı renk seçeneğini Meizu 18 modelinde görebiliriz.
Arka taraftaki kameralar arasında periskop lens de alıyor. Bu lens ise elbette 5x optik zoom yapabiliyor. 26 Mart tarihinde tanıtılacağı söylenen Meizu 18, Pro sürümünü de beraberinde getirecek. Artık şirketle özdeşleşmiş halka flaş elbette bu modelde de yer alacak. Halka flaş geniş açılı sensörü çevrelerken, dördüncü kamera oldukça küçük boyutlu olacak.
Gerek standart Meizu 18, gerekse Pro sürüm Snapdragon 888‘den güç alacak, 120Hz tarama hızına sahip bir ekranla birlikte gelecek. Ekran tipi Samsung E4 OLED olurken, 100W hızlı şarj desteğini telefonlarda görebiliriz.
Serinin Ortak Olan Özellikleri
- Snapdragon 888 yonga seti
- 120Hz tarama hızına sahip FHD+ çözünürlükte OLED tabanlı delikli ekran
- 100W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj
- 4.500 mAh pil
- Mavi ve Beyaz renk seçenekleri
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Akıllı Telefonlar
reeder, KVK ile iş birliği yaptı
Teknoloji markası reeder, kullanıcılarına satış sonrası hizmetler konusunda daha iyi bir destek sunmak için KVK ile iş birliğine gitti. Söz konusu anlaşma cep telefonları için geçerli olacak.
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Samsun’daki fabrikasında ürettiği yerli teknolojilerle dünyaya açılan reeder, yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle ilerleyişine devam ediyor. Şirket son olarak; mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet gösteren KVK ile hizmet anlaşması yaptı.
Anlaşma kapsamında kullanıcılar, kendilerine en yakın KVK Teknik Servis noktalarına giderek reeder telefonlarını tamir ya da değişim kapsamına aldırabilecekler.
Şirket tarafında yapılan açıklamaya göre tüm telefon serisini kapsayan bu anlaşma; aksesuar ve yazılımsal sorunlar 30 dakika içinde ücretsiz tamir olacak. Bununla birlikte; ekran kırılması, sıvı teması gibi kullanıcı kaynaklı sorun için ise ufak ücretler karşılığında sıfır ürün ile değişim yapılacak.
Bu iş birliği Türkiye genelinde tüm KVK teknik servis noktalarında geçerli olacak. Bu anlaşma sayesinde reeder, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.
Son olarak reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral; “Biz, teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışıyor ve üretiyoruz. Samsun’daki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok teknoloji ürünü geliştiriyoruz. Ayrıca şirket olarak temel misyonumuz; üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi korumak. Bu doğrultuda kendi içimizde standartlarımızı korumak adına çok titiz çalışıyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızı da aynı hassasiyetle belirliyoruz. Bu kapsamda reeder kullanıcılarımıza KVK teknik servis noktalarından 30 dakikada hızlı hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ” dedi.
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Genel
Ocak ayının en çok indirilen mobil uygulamaları belli oldu
Araştırma şirketi Sensor Tower, 2021 yılının Ocak ayına ait en çok indirilen uygulamaları açıkladı. Telegram, geçtiğimiz ay boyunca 63 milyondan fazla yükleme ile zirveyi bırakmadı.
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Ocak ayında en çok kazanan mobil uygulamalar belli oldu. Buna göre en çok indirilen uygulaması Telegram oldu. İkinci sırada TikTok, üçüncü sırada Signal, dördüncü sırada ise Facebook yer alıyor.
WhatsApp ise ocak ayında düşüş görerek genel tabloda beşinci sırada kendisine yer buluyor. Raporda ayrıca söz konusu dönemde en çok iOS kullanıcılarının para harcadığı bilgisi de yer alıyor.
Milyarlarca kullanıcısı olan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda yaptığı gizlilik anlaşmasındaki değişiklik sonrasında birçok kullanıcı marketteki farklı uygulamalara yönelmesine neden oldu. Burada Android kullanıcılarında WhatsApp uygulaması yerine rakip uygulamalara yöneliminin çok fazla olduğu gözüküyor.
Ocak ayı raporunda Apple tarafının uygulama marketi olan App Store’un verilerine göre en çok indirilenler listesi sırasıyla TikTok, YouTube ve Zoom olarak gözüküyor. Bununla birlikte Google tarafında ise Play Store’da ilk sıralarda Telegram, Signal ve TikTok var.
Ocak ayında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar
- Telegram
- TikTok
- Signal
- Zoom
- MX TakaTak
- Snapchat
- Messenger
Son olarak sunulan bu rapor 1 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 arasında; App Store ve Google Play Store için dünya çapında yapılan indirmeleri içeriyor. Ayrıca bu rapor Apple‘ın ve Google‘ın telefonlara önceden yüklediği uygulamaları içermiyor. Yalnızca o ay ilk defa indirilen uygulamalara göre rapor hazırlanıyor.
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Genel
Black Shark 4 Pro Google Play Console’da Görüldü
Oyuncu telefonlarıyla pazarda gücünü arttıran Black Shark, 4 Pro modelini Google Play Console listesinde karşımıza çıkardı!
Xiaomi’nin 2018 yılında oyunculara hitap etmek için oluşturduğu Black Shark, yeni modeller ile gündeme geliyor. Pazarda Nubia, Lenovo, Asus ve Razer gibi güçlü rakipleri bulunan şirket, “4 Pro” modelini Play Console’da karşımıza çıkardı. Peki Black Shark 4 Pro Google Play Console ‘da hangi bilgiler ile yer aldı?
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Black Shark 4 Pro Google Play Console Listesinde
Geçtiğimiz haftalarda Black Shark 4 KSR-A0 model numarasıyla Console’da yer almıştı. Bugün ise onun ağabeyi Black Shark 4 Pro PRS-A0 model numarası ile görüldü. Kod adı “penrose” olan telefon daha öncesinde de TENAA’da yer almıştı. Google Play Console’a göre 12GB RAM ile birlikte gelecek olan model, Android 11‘i çalıştıracak. Daha önceki iddialar da ekran verilerini doğrularken, yonga tarafı kafalarda soru işareti bırakıyor. Öyle ki telefon Console’a göre Snapdragon 865‘den güç alıyor. Peki bu mümkün mü? Elbette hayır.
Black Shark 4’de olduğu gibi bilerek veya farkında olmaksızın yanlış girilen yonga, tabi ki gerçekleri örtemiyor. Şirket tanıttığı telefonlarda doğal olarak en güçlü yongayı kullanıcılarla buluşturuyor. Bu doğrultuda Black Shark 4 ve 4 Pro’nun Snapdragon 888‘den güç alacağını söyleyebiliriz. Yani Google Play Console verilerine en azından yonga açısından güvenmemeliyiz. Hiç olmazsa, Black Shark 4 serisinde…
Bunların dışında Black Shark 4 Pro ekran tarafında hayal kırıklığı yaratacak. Sebebi ise daha önceki seride yer alan QHD+ çözünürlükteki ekranın bu seride FHD+‘a düşecek olması. Bu da telefonu rakipleri karşısında dezavantajlı kılacaktır. Google Play Console bunların dışında herhangi bir bilgiyi bizlerle buluşturmuyor.
Son olarak telefon hakkında bildiklerimiz şu şekilde;
- 6.67 inç FHD+ çözünürlükte ekran
- 120W hızlı şarj
- 4.500 mAh pil
Telefonun ne zaman tanıtılacağı bilinmezken, her zamanki gibi birkaç butonun sağ ve solda yer aldığını söyleyelim. Bu butonlar oyun deneyimini arttırıyor ve elbette oyuncular tarafından fazlasıyla seviliyor.
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