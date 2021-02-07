Black Shark 4 Pro Google Play Console’da Görüldü

Oyuncu telefonlarıyla pazarda gücünü arttıran Black Shark, 4 Pro modelini Google Play Console listesinde karşımıza çıkardı!

Xiaomi’nin 2018 yılında oyunculara hitap etmek için oluşturduğu Black Shark, yeni modeller ile gündeme geliyor. Pazarda Nubia, Lenovo, Asus ve Razer gibi güçlü rakipleri bulunan şirket, “4 Pro” modelini Play Console’da karşımıza çıkardı. Peki Black Shark 4 Pro Google Play Console ‘da hangi bilgiler ile yer aldı?

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Black Shark 4 Pro Google Play Console Listesinde

Geçtiğimiz haftalarda Black Shark 4 KSR-A0 model numarasıyla Console’da yer almıştı. Bugün ise onun ağabeyi Black Shark 4 Pro PRS-A0 model numarası ile görüldü. Kod adı “penrose” olan telefon daha öncesinde de TENAA’da yer almıştı. Google Play Console’a göre 12GB RAM ile birlikte gelecek olan model, Android 11‘i çalıştıracak. Daha önceki iddialar da ekran verilerini doğrularken, yonga tarafı kafalarda soru işareti bırakıyor. Öyle ki telefon Console’a göre Snapdragon 865‘den güç alıyor. Peki bu mümkün mü? Elbette hayır.

Black Shark 4’de olduğu gibi bilerek veya farkında olmaksızın yanlış girilen yonga, tabi ki gerçekleri örtemiyor. Şirket tanıttığı telefonlarda doğal olarak en güçlü yongayı kullanıcılarla buluşturuyor. Bu doğrultuda Black Shark 4 ve 4 Pro’nun Snapdragon 888‘den güç alacağını söyleyebiliriz. Yani Google Play Console verilerine en azından yonga açısından güvenmemeliyiz. Hiç olmazsa, Black Shark 4 serisinde…

Bunların dışında Black Shark 4 Pro ekran tarafında hayal kırıklığı yaratacak. Sebebi ise daha önceki seride yer alan QHD+ çözünürlükteki ekranın bu seride FHD+‘a düşecek olması. Bu da telefonu rakipleri karşısında dezavantajlı kılacaktır. Google Play Console bunların dışında herhangi bir bilgiyi bizlerle buluşturmuyor.

Son olarak telefon hakkında bildiklerimiz şu şekilde;

6.67 inç FHD+ çözünürlükte ekran

120W hızlı şarj

4.500 mAh pil

Telefonun ne zaman tanıtılacağı bilinmezken, her zamanki gibi birkaç butonun sağ ve solda yer aldığını söyleyelim. Bu butonlar oyun deneyimini arttırıyor ve elbette oyuncular tarafından fazlasıyla seviliyor.

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