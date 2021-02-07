Genel
Black Shark 4 Pro Google Play Console’da Görüldü
Oyuncu telefonlarıyla pazarda gücünü arttıran Black Shark, 4 Pro modelini Google Play Console listesinde karşımıza çıkardı!
Xiaomi’nin 2018 yılında oyunculara hitap etmek için oluşturduğu Black Shark, yeni modeller ile gündeme geliyor. Pazarda Nubia, Lenovo, Asus ve Razer gibi güçlü rakipleri bulunan şirket, “4 Pro” modelini Play Console’da karşımıza çıkardı. Peki Black Shark 4 Pro Google Play Console ‘da hangi bilgiler ile yer aldı?
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11 ile Birlikte Global Pazara Sunulacak Ürünler
Black Shark 4 Pro Google Play Console Listesinde
Geçtiğimiz haftalarda Black Shark 4 KSR-A0 model numarasıyla Console’da yer almıştı. Bugün ise onun ağabeyi Black Shark 4 Pro PRS-A0 model numarası ile görüldü. Kod adı “penrose” olan telefon daha öncesinde de TENAA’da yer almıştı. Google Play Console’a göre 12GB RAM ile birlikte gelecek olan model, Android 11‘i çalıştıracak. Daha önceki iddialar da ekran verilerini doğrularken, yonga tarafı kafalarda soru işareti bırakıyor. Öyle ki telefon Console’a göre Snapdragon 865‘den güç alıyor. Peki bu mümkün mü? Elbette hayır.
Black Shark 4’de olduğu gibi bilerek veya farkında olmaksızın yanlış girilen yonga, tabi ki gerçekleri örtemiyor. Şirket tanıttığı telefonlarda doğal olarak en güçlü yongayı kullanıcılarla buluşturuyor. Bu doğrultuda Black Shark 4 ve 4 Pro’nun Snapdragon 888‘den güç alacağını söyleyebiliriz. Yani Google Play Console verilerine en azından yonga açısından güvenmemeliyiz. Hiç olmazsa, Black Shark 4 serisinde…
Bunların dışında Black Shark 4 Pro ekran tarafında hayal kırıklığı yaratacak. Sebebi ise daha önceki seride yer alan QHD+ çözünürlükteki ekranın bu seride FHD+‘a düşecek olması. Bu da telefonu rakipleri karşısında dezavantajlı kılacaktır. Google Play Console bunların dışında herhangi bir bilgiyi bizlerle buluşturmuyor.
Son olarak telefon hakkında bildiklerimiz şu şekilde;
- 6.67 inç FHD+ çözünürlükte ekran
- 120W hızlı şarj
- 4.500 mAh pil
Telefonun ne zaman tanıtılacağı bilinmezken, her zamanki gibi birkaç butonun sağ ve solda yer aldığını söyleyelim. Bu butonlar oyun deneyimini arttırıyor ve elbette oyuncular tarafından fazlasıyla seviliyor.
Mutfak ve temizlik eşyalarında müthiş fırsatlar! Sizin için hazırladığımız, indirimli kişisel bakım, temizlik, mutfak ve ev alışverişi fırsatlarına göz atmak için buraya tıklayın.
Genel
Tablet piyasasında görülen anormal artış geçici olabilir
Salgından kötü etkilenen telefon piyasasının aksine tablet piyasası bu süreçte anormal bir artış yaşadı.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Geçen yılın ilk çeyreği beklenildiği gibi nispeten kötü geçmişti. Öyle ki tablet piyasası 2019 aynı döneme nazaran %18’lik bir düşüş yaşamıştı. Ancak sonrasında ise farklı araştırma firmalarına göre tablet piyasası 2020 yılının geri kalanındaki çeyreklerde; yıl bazında sırasıyla %26, %25 ve %54’lük artışlar gördü.
Canalys’in geçen haftaki raporuna göre ise; 2020 toplam satışları 2019’a oranla %28 artış görürken 35 milyon civarı cihaz satışına ulaştı. Ancak Digitimes tarafından gelen bilgiler bu artışın devamlı olmayacağını söylüyor. Buna göre 2021 ilk çeyreğindeki talepte önemli bir düşüş görmemiz olası.
2020 yılının son üç çeyreğine oranla 2021 ilk çeyreğinde %31’lik bir düşüş yaşayabiliriz. Bu düşüşün ise yıl sonuna kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Digitimes Araştırma geçen yıla göre piyasanın durumunu tam olarak kestiremiyor. Ancak bu alanda boyut olarak daha büyük cihazların popüler olacağı tahmin ediliyor. Bunun da en çok satan markaların genel kazançlarını yüksek tutması için yeterli olması mümkün.
Bununla birlikte yeni gelen bir rapor da Huawei yerine TCL firmasının 2020 dördüncü çeyrekte en çok tablet satan beşinci firma olduğunu gösteriyor. Ki Huawei firmasının 2021 başlarında da bu düşüşünü devam ettireceği tahmin ediliyor. Diğer büyük üreticilerin de ilk iki çeyrekte stok azlığından etkilenmeleri muhtemel. Dolayısıyla piyasadaki düşüşün ne kadarlık bir kısmına talep azlığının neden olacağı netleşmiş değil.
Buna karşın yıllık bir düşüş beklemek için biraz erken de olabilir. Çünkü ilk çeyrekteki düşük rakamların ikinci çeyrek başlangıcıyla birlikte Apple, Samsung ve Lenovo gibi büyük markalardan gelecek ürünlerle gelişim göstermesi hiç de az bir ihtimal değil.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 II modelinin DxOMark puanı belli oldu
Sony Xperia 5 II modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Sony’nin amiral gemisi Xperia 5 II, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple iPhone 12 mini modelinin DxOMark puanı belli oldu
Sony’nin yeni akıllı telefonu, 6.1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan OLED ekranla geliyor. Gorilla Glass 5 korumasına sahip olan telefon, HDR desteğine ek olarak 240 Hz dokunma hassasiyeti sunuyor. Ekranın tazeleme oranıysa 120 Hz olarak karşımıza çıkıyor.
Kamera konusunda; ön kamerası 12 megapiksel olan Sony Xperia 5 II modelinin arkasında ise 12 Megapiksel f/1.7 geniş açı, 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 telefoto kameraları yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xperia 5 II modeli; fotoğraf alanında 114, zoomda 60 ve video kısmında ise 99 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 111 puan olarak belirledi.
Sony Xperia 5 II modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.1 inç FHD+, 120 Hz OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB veya 256 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: 12 megapiksel geniş (f/1.7) + 12 megapiksel ultra geniş (f/2.2) + 12 megapiksel 3x telefoto (f/2.4)
- Batarya: 4,000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
Sony Xperia 5 II modeli, doğru pozlama ve ince ayrıntıları iyi koruması ile genel olarak iyi performans gösterdi. Ancak telefonun dinamik aralık, beyaz dengesi ve düşük ışık performansı geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirtildi.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Suzuki Hayabusa üçüncü nesliyle Türkiye’ye geliyor
Suzuki Motosiklet; en üst düzey spor motosiklet kategorisinde yer alan efsane GSX-R 1300 Hayabusa modelinin üçüncü neslini tanıttı. Yeni model, Avrupa ile Türkiye’de eş zamanlı olarak nisan ayında satışa sunuluyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Klasik Motorsiklet Macera Oyunu Full Throttle, iOS’a Geliyor
İlk olarak 1999 yılında tanıtılan, dünyanın en hızlı seri üretim motosikleti unvanını alan ve şimdiye kadar 189 bin 100 satış adedi geçen Hayabusa, üçüncü nesliyle de üstün performansını motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyor. Hayabusa, üçüncü nesliyle bir kez daha hayranlık uyandırıyor.
Suzuki mühendisleri tarafından birçok iyileştirmelerle geliştirilen yeni Hayabusa, çevreci motoruyla da dikkati çekiyor.
Güçlü ve agresif hatlarını daha kontrollü ve daha konforlu bir sürüşle buluşturan üçüncü nesil Hayabusa, kullanıcıların sorunsuz deneyimler edinmeleri amacıyla da ileri teknolojileri bünyesinde barındırıyor.
Yeni Hayabusa’da 3 farklı seçenekle sunulan 2 tonlu gövde rengi aerodinamiği vurguluyor. Ayrıca yan gövde kaplamalarındaki V şeklideki krom süslemeler ise güç ve hız kavramlarına vurgu yapıyor. Bununla birlikte görünümdeki bu gelişmişlik algısı, İngilizce ve Japonca logolarla da destekliyor.
Suzuki Hayabusa, 1340cc hacimli motoruyla performansı ve aerodinamik yapısıyla da en ideal yol tutuşunu vadediyor. Ayrıca motosiklet; sahip olduğu Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi ile de motosiklet sürücülerinin, sürüş deneyimlerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.
Yeni Hayabusa; 187 beygir güç ve 150 Nm tork üretiyor. Motorsiklet, Euro 5 emisyon standardına uyumlu hale getirilmek için kapsamlı bir yapılandırma sürecinden geçti. Bununla birlikte yeni Hayabusa’nın maksimum hızı da elektronik olarak 300 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca yeni nesil Suzuki Hayabusa, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3.2 saniyede tamamlıyor.
Son olarak yeni nesil Suzuki Hayabusa; Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle nisan ayında stoklarla sınırlı olarak Türkiye’de tanıtıma özel 299 bin TL’den satışa sunulacak.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: Ju1iet, 3 saat önce
-
Yazan: mehmett, 21 saat önce
-
Wifi Ev Tipi Printer+Tarayıcı Tavsiye
Yazan: levent_orgun, 22 saat önce
-
-
Black Shark 4 Pro Google Play Console’da Görüldü
OnePlus 9 Pro Hasselbald işbirliği ile sızdı
Tablet piyasasında görülen anormal artış geçici olabilir
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Microsoft Authenticator’a platformlar arası parola doldurma özelliği geldi
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.