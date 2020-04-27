Akıllı Telefonlar
Meizu 17 iki farklı model ile gelecek!
Meizu 17, gelecek hafta resmi olarak tanıtılacaktı. Bugün ortaya çıkan sızıntıya göre cihazın taban modelinin yanı sıra Pro modeli de bulunacak. Resmi tanıtım afişlerine göre cihazlarda 90 Hz ekran tazeleme hızı ve 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak.
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Meizu 17 serisi hakkında neler biliyoruz?
Bugün, Weibo‘daki güvenilir bir kaynağa göre Pro varyasyonda süper kablosuz mCharge desteği bulunacağı ortaya çıktı. Weibo‘da yayınlanan diğer görüntüler ise oldukça açıklayıcı bir şekilde hazırlanmış. Pro model ile ilgili ise broşürler ortaya çıktı. Ortaya çıkan broşürlerde kullanım belgesi ve cihazın kutu tasarımı görüntülendi. Bunlar haricinde cihazda Meizu‘nun belirli senaryolar için geliştirdiği OneMind 4.0 yazılım güçlendiricisi de bu cihazda bulunacak.
Meizu 17 serisi, arka tarafta 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Cihazın dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra kameralarda AR filtreleri ve çıkartmaları bulunacak. Telefonun yapay zekaya oldukça önem vereceği tahmin ediliyor. Bağlantı açısından Pro versiyonda Wi-Fi 6 desteği (İçerisinde bulunan Snapdragon 865 yonga seti sayesinde) bulunacak. Ayrıca cihazın NFS desteği de mevcut olacak.
Cihazların onaylanan diğer özelliklerine baktığımızda, telefonlarda 4.500 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj mevcut. Ayrıca ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamera ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecek olması da onaylanan özellikler arasında. Meizu 17 ailesi, önümüzdeki hafta Cuma günü yani 8 Mayıs tarihinde tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Philips Sound, kulaklıklara özel kampanya düzenliyor!
Philips Sound, kulaklık ürünleri için özel kampanya düzenliyor. “sepetimdekises.com” üzerinden yapılacak kampanyada belli ürünlere özel 50 TL’lik Migros hediye çeki de müşterilerle buluşacak.
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Philips’in Türkiye’deki televizyon ve ses ürünleri ayağı TPVision kulaklıkları için çok güzel bir kampanyaya imza atıyor. 14 Şubat tarihinde başlayan kampanya 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Ayrıca seçili ürünlerde müşteriler 50 TL’lik Migros hediye çeki kazanma şansı da yakalıyor. Aşağıda yazılı olan ürünlere belli oranlarda indirime tabii tutulacak.
İşte indirime girecek Philips Sound ürünleri!
- SHQ6500CL/00
- TAUN102BK/00
- TAUH202WT/00
- TAUH202BK/00
- SHB3075BK/00
- SHB3075BL/00
- SHB3075RD/00
- SHB3075WT/00
- TAUT102BK/00
- SHB3175BK/00
- SHB3175WT/00
- SHC5200/10
- TASH402BK/00
- TABH305BK/00
- SHB2515BK/10
- TAPH802BK/00
- TAPH805BK/00
Katılım koşulları neler?
- Kampayaya katılım için tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin alışveriş faturalarının tarihi itibari ile 15 gün içerisinde sepetimdekises.com sitesine giriş yaparak kampanya başvuru formunu doldurmaları ve “Kampanya Katılım Koşulları”nı onaylamaları gerekiyor.
- Başvuru sonrası beş iş günü içinde başvuru değerlendirilip müşterileri geri dönüş yapılacak.
- Başvurusu geçerli olan kullanıcılar alışveriş fatura tarihinden 30 günlük süre bitimi sonrası 4 iş günü içerisinde hediye kodlarına kavuşacaklar.
14 Şubat tarihinde başlayan “Philips Sepetimdeki Ses” kampanyası 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Verilen hediye çeki ise sadece bir kullanıma tahsis olacak.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17, pil ve şarj özellikleri onaylandı!
Meizu bir süredir yeni çıkaracağı amiral gemisi olan Meizu 17 ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Bugün ise cihazın pil ve şarj özellikleri onaylandı. Şirketin resmi Weibo hesabından paylaşılan bir gönderide Meizu 17‘nin 4.500 mAh pil değerine sahip olacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Meizu 17‘nin şarj özellikleri bazı sızıntılarda görülmüştü bu sefer ise resmi olarak paylaşıldı. mCharge destekli olacak olan pil 30W hızlı şarjı destekleyecek.
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Meizu 17 hakkında başka neler biliniyor?
Daha önceden ortaya çıkan sızıntılardan sonra şirket, Meizu 17‘nin Snapdragon 865 ile geleceğini paylaşmıştı. Ayrıca telefon UFS 3.1 depolama birimini destekleyecek. UFS 3.1, ilk olarak Vivo İQOO 3‘te görülmüştü. UFS 3.0 şu an amiral gemilerinde yaygın olarak görülmekte fakat UFS 3.1 henüz yaygınlaşmadı. UFS 3.1 depolama birimi ile telefonların veri aktarım hızları önemli ölçüde artmış olacak. Cihaz hakkında bilinen bir başka detay ise dörtlü kamera sistemine sahip olması. Ortaya çıkan renderlarla birlikte kamera kurulumunu detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Fakat kameraların teknik özellikleri henüz bilinmiyor.
Meizu 17‘nin ekran özellikleri henüz tam olarak bilinmese de ekranın 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını biliyoruz. Günümüzde cihazlarda görmeye alıştığımız yüksek ekran tazeleme hızlarına yeni Meizu amiral gemisi de sahip olacak. Meizu 17, 8 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulacak. O zamana kadar daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Sızıntı: Samsung pop-up kameraya sahip bir model duyurabilir!
Çentiksiz ekranlar 2019 yılına tam olarak damga vurarak pazara hakimiyet sağlamıştı. Bu yıl ise beklenen etki devam etmedi ve pop-up kameralı telefonlar bir anda hayatımızdan çıkmaya başlayarak yerini kamera deliklerine bıraktı. Çok geçmeden, Samsung’un bu akıma devam ederek yeni bir pop-up kameraya sahip model üzerinde çalıştığı açıklandı. Garip bir şekilde, modele ait render görüntüleri bile sızdırıldı.
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Sızıntılar tutarlı paylaşımlarıyla bilinen @OnLeaks adlı kullanıcı tarafından Twitter üzerinden yayınlandı. Render görüntülerinde, Samsung’un Galaxy A80 modelini benimsediğini ancak farklı bir tasarım kullandığını görüyoruz. Cihazın ön kısmında herhangi bir çentik veya delik bulunmuyor ve çerçeveler çoğunlukla inceliğini yansıtıyor. Galaxy A80 modelinin aksine, cihaz pop-up kurulumunda sadece selfie kamerasını barındırıyor.
Cihazı diğer modellerden ayıran şeyin ise, arka kısmında bir parmak izi tarayıcısıyla gelecek olması gibi görünüyor. 2020’de AMOLED cihazlarda, ekran içi parmak izi tarayıcı ve LCD cihazlarda yan parmak izi tarayıcısı görmeye alışmıştık. Samsung’un şu an için telefonda hangi ekran teknolojisini kullanacağı belirsiz fakat görünen o ki parmak izin tarayıcısının konumuna göre cihazın uygun fiyatla LCD teknolojisini barındırması muhtemel.
Ek olarak cihaz görüntülerde üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip gibi görünürken, telefonun arka kısmında kavisli yan kenarlar bulunuyor. Sızıntıyı gerçekleştiren OnLeaks’in söylediklerine göre cihaz, USB Type-C ve 3mm’lik bir jak girişine sahip olacak. Ekran boyutu kısmında 6.5 inçlik bir tasarım görürken, cihazın 183.5 x 77 x 9.2 mm ölçütlerinde olması bekleniyor.