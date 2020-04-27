Meizu 17 iki farklı model ile gelecek!

Meizu 17, gelecek hafta resmi olarak tanıtılacaktı. Bugün ortaya çıkan sızıntıya göre cihazın taban modelinin yanı sıra Pro modeli de bulunacak. Resmi tanıtım afişlerine göre cihazlarda 90 Hz ekran tazeleme hızı ve 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak.

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Meizu 17 serisi hakkında neler biliyoruz?

Bugün, Weibo‘daki güvenilir bir kaynağa göre Pro varyasyonda süper kablosuz mCharge desteği bulunacağı ortaya çıktı. Weibo‘da yayınlanan diğer görüntüler ise oldukça açıklayıcı bir şekilde hazırlanmış. Pro model ile ilgili ise broşürler ortaya çıktı. Ortaya çıkan broşürlerde kullanım belgesi ve cihazın kutu tasarımı görüntülendi. Bunlar haricinde cihazda Meizu‘nun belirli senaryolar için geliştirdiği OneMind 4.0 yazılım güçlendiricisi de bu cihazda bulunacak.

Meizu 17 serisi, arka tarafta 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Cihazın dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra kameralarda AR filtreleri ve çıkartmaları bulunacak. Telefonun yapay zekaya oldukça önem vereceği tahmin ediliyor. Bağlantı açısından Pro versiyonda Wi-Fi 6 desteği (İçerisinde bulunan Snapdragon 865 yonga seti sayesinde) bulunacak. Ayrıca cihazın NFS desteği de mevcut olacak.

Cihazların onaylanan diğer özelliklerine baktığımızda, telefonlarda 4.500 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj mevcut. Ayrıca ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamera ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecek olması da onaylanan özellikler arasında. Meizu 17 ailesi, önümüzdeki hafta Cuma günü yani 8 Mayıs tarihinde tanıtılacak.