Xiaomi Redmi Note 9 serisi, 30 Nisan’da globale geliyor!

Xiaomi, küresel sosyal medya hesaplarından Redmi Note 9 serisini piyasaya süreceğini açıkladı. Lansmanın 30 Nisan’da gerçekleşeceği belirtildi. Lansman, COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi bir şekilde yapılacak.

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Xiaomi Redmi Note 9 serisi hakkında neler biliyoruz?

Xiaomi tarafından paylaşılan gönderide, hangi cihazların tanıtılacağı tam olarak belirtilmiyor. Sadece Redmi Note 9 serisinin tanıtılacağından bahsediliyor. Şu anda şirket, belirli pazarlarda Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max satıyor. Global olarak ise şirket, Redmi Note 9 Pro ile eşdeğer olan Redmi Note 9S‘yi piyasaya sürmüştü. Ancak şu an Redmi Note 9 Pro Max‘in global bir sürümü bulunmuyor. Belki de bu lansman ile birlikte Redmi Note 9 Pro Max‘te global çapta duyurulabilir.

Bunlar haricinde, Xiaomi’nin dünya çapında Redmi Note 9 olarak satmasını planladığı bir orta sınıf akıllı telefon olan Redmi 10X hakkında bazı söylentiler mevcuttu. Şu an için bu söylentiler global lansman ile rafa kalkmış olabilir. 30 Nisan‘da hangi telefonların globalde satışa çıkacağını daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz.

Xiaomi paylaştığı gönderide akıllı telefonların yanı sıra “diğer harika ürünler“inde bu lansman ile tanıtılacağını belirtti. Bu nedenle yeni aksesuarların da piyasaya sürüldüğünü görebiliriz. Bu lansmanla ilgili yakın zamanda daha fazla bilgi edineceğimizi tahmin ediyoruz.