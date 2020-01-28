Akıllı Telefonlar
Meizu 16, Hepsiburada’da indirime girdi!
Meizu 16, Hepsiburada sitesi üzerinde şu anda indirimli fiyatıyla satılıyor. Fiyat/performans şampiyonu akıllı telefon için bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.
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Bütçe dostu telefonlar arasında en güçlü cihaz olarak nitelendirebileceğimiz Meizu 16’yı Hepsiburada üzerinden satın alabiliyorsunuz. Bugün yapılan indirim neticesinde, telefonun fiyatı %42’lik bir indirimle 3,099 TL’den 1,799,99 TL’ye düştü.
Üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen, gücünden hiçbir şey kaybetmeyen cihaz hala yeni akıllı telefon modelleri arasında tercih edilebilir bir opsiyon olarak karşımıza çıkıyor.
Meizu 16 özellikleri neler?
Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonun yan çerçeveleri alüminyum önü ve arkası ise cam malzeme ile kaplı. Ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi sensörü ile gelen telefon, stereo hoparlör ve 3.5 mm’lik kulaklık girişini bünyesinde barındırıyor. Ancak herhangi bir suya ve toza dayanıklılık sertifikası olmadığını belirtelim.
6 inç boyutlu ekranda Super AMOLED panel ve 1080p Full HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Gücünü Snapdragon 710 işlemcisinden alan Meizu 16th, 4 GB/6 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle birlikte 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor.
Ancak arttırılabilir hafıza desteğinin olmadığını söylememizde fayda var. Arka tarafında 12 MP + 20 MP olmak üzere çift kamera sunan telefonda 4 eksenli OIS desteği yer alıyor. Ayrıca arka tarafta 6 adet çift tonlu LED flaş desteği de bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kameramız mevcut.
Son olarak telefonun 3010 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim.
Meizu 16 teknik özellikleri ve fiyatı
Tasarım: 50.5 x 73.2 x 7.3 mm – 152 gram
Ekran: 6 inç 1080p Full HD+ Super AMOLED
İşlemci: 10nm Snapdragon 710 (8x Kyro 360 @2.2 GHz max) + Hexagon 865 AI.
RAM: 4 GB / 6 GB veya 8 GB
Depolama: 64 GB veya 128 GB
Kamera: 20 MP + 12 MP arka kamera, 20 MP ön kamera
Yazılım: Android 8.0 Oreo + Flyme UI
Batarya: 3100 mAh
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ve özellikleri sızdırıldı
Samsung, dikey olarak katlanabilen Galaxy Z Flip modelini 11 şubatta tanıtmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre telefonun 1400 dolar fiyat etiketi ile raflarda yerini alması bekleniyor.
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Galaxy Fold‘a ait satış fiyatı 2019’da 1980 dolar olarak belirlenmişti. Sızan haberlere göre Galaxy Z Flip fiyatının ise 1400 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Ayrıca model siyah, altın, mor ve gümüş olmak üzere 4 farklı renkte satışa sunulacak.
Samsung Galaxy Z Flip teknik detayları neler?
Snapdragon 855+ ile işlemci tarafından gücünü alan telefonun, 6.7 inç büyüklüğünde dinamik amoled panel ile gelmesi bekleniyor. 15W hızlı şarj desteği alacak modelde 3300 mAh değerinde bir batarya kullanılacak. Ortaya çıkan render görüntülerine göre, telefonda 12 Mp değerinde geniş ve ultra geniş olmak üzere ikili bir kamera sistemine yer verilmiş. Ön tarafta ise kullanıcıları 10 Mp değerinde bir selfie kamerası karşılıyor. Kutusundan One UI 2.1 ile çıkması beklenen modelin, 256 GB depolama alanı ile satışa sunulması bekleniyor.
Galaxy Z Flip modeline ait tüm teknik detaylar, Samsung‘un 11 şubat tarihinde yapacağı tanıtım lansmanı ile tamamen netleşecek. Şirketin ikinci katlanabilir modeli olacak telefonun, hem yüksek fiyatı hem de dikey katlanabilir formu ile kullanıcıların ilgisini nasıl çekeceğini hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 8 Pro DxOMark puanı açıklandı!
Xiaomi Redmi Note 8 Pro için DXOMark skoru internet sitesi tarafından açıklandı. Yayınlanan skor pek iç açıcı gözükmüyor diyebiliriz.
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Çinli üretici Xiaomi’nin uygun fiyatlı ürünlerini konumlandırdığı marka Redmi’nin son amiral gemisi modellerinden biri olarak karşımıza çıkan cihaz için DxOMark puanı resmen açıklandı.
Cihazda, 6.53 inç Full HD çözünürlükte IPS panel ve cam kaplama arka tasarımla ortaya çıkıyor. Android 9 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon gücünü 6 çekirdekli yonga setiyle birlikte konumlandırılan Mediatek Helio G90T ile geliyor. Bazı kullanıcıların kafasında soru işaretleri yaratan bu işlemci aslına bakarsanız Snapdragon kanadından çok daha güçlü çözümler sunabiliyor.
Arka tarafta kullanılan kameralar dört adet. 64 MP çözünürlüğe sahip geniş açılı ana kamera 8MP ultra geniş açı ve 13mm lens boyutuna sahip 2MP derinlik sensörü ve yine 2MP çözünürlükte makro kamera ile birlikte karşımıza çıkıyor. Bu telefonda, maalesef ki tele-foto özellikli bir sensör kullanılmamış.
Video modunda, cihazımız 4K çözünürlük desteğine sahip saniyede 30 kare kayıt yapabilen bir çözüm kullanıyor. Rakiplerine oranla, cihazımızı rekabetçi kılan unsurlardan biri de bu.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro kamera özellikleri neler?
- Dört kamera
- Ana kamera: 1/1.7 inç odak açıklığı bulunan 64 MP çözünürlüklü ana kamera.
- Ultra-geniş açı: f/2.2 sensör açıklığına sahip 8MP çözünürlüklu ultra-geniş açı
- 2MP makro kamera
- 2MP derinlik sensörü
- LED flaş
- 2K/30FPS video kaydı
Xiaomi Redmi Note 8 Pro DxOMark puanı kaç?
DxOMark sonuçlarına göre Redmi Note 8 Pro; testin genelini 87 puanla kapatırken kamera tarafından 84 puan, video tarafında ise 78 puan alabiliyor. Uygun fiyatlı modeller arasında aslında ortalama bir puan yakalayabildiğini görüyoruz. Aynı testten, Motorolo One Zoom’un 87, Samsung Galaxy A50’nin 85 puanı yakalayabildiğini görmüştük.
Testin tüm detaylarını öğrenmek ve bilimsel nitelikli test sonuçlarına daha kapsamlı bakmak istiyorsanız buraya basarak sonuçların yer aldığı siteye gidebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Android 11 ile gelmesi gereken 11 özellik!
Android 11, her sene olduğu gibi bu sene de bize birçok yeni özelliği tanıtmasını bekliyoruz. Peki, bunlar neler olmalı? Şu an Android 10’un saf arayüzünde olmayıp da özelleştirilmiş arayüzlerde bulunan fonksiyonlar mevcut.
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Geçtiğimiz sene Android 10’un duyurusu gerçekleşti. Yeni sürümle birlikte, sistemsel karanlık mod, güncellenmiş navigasyon özellikleri, değişen gizlilik seçenekleri gibi birtakım değişiklikler biz son kullanıcılarla buluşturuldu. Android 11’in geliştirme süreci ise kararlı sürümle başlamış oldu.
1- Ekran kaydedici
Apple, telefonlarında senelerdir yerleşik ekran kaydedici özelliğini halihazırda kullanıyor. İlk olarak bu özelliği 2017’de çıkarmış olduğu iOS sürümüne dahil etmişti. Android’de de bu desteği aslında üçüncü parti uygulamalarla deneyimleyebiliyorsunuz. Fakat, sistem uygulaması olmadığı için API’ları var olan uygulamalar düzgün kullanabiliyor diyemeyiz.
Google, bir süredir bu özelliği Pixel serisi cihazlarına eklemişti. Fakat, Android 10’a sahip cihazların her birine bu uygulamaya erişim hakkını açmadı.
Android 11 ile gelme ihtimali en yüksek olan opsiyonlardan biri. Umarız, firma genel erişime yakın bir sürüm güncellemesiyle dahil edebilir.
2- Karanlık mod’a otomatik geçiş
Aslına bakarsanız bu özelliği OneUI 1.0’da Samsung cihazlarda görmeye başlamıştık. Fakat, tüm telefonlara adaptasyonu Android 10’un son sürümünde gerçekleşti. Karanlık mod, her ne kadar sisteme dahil de edilse herhangi bir otomasyon sistemine geçirilmediğini görüyoruz.
Samsung OneUI’da bu özellik akşam saatlerinde otomatik açılıyor ve sabah saatlerinde otomatik kapanıyor. Her seferinde ayarlardan karanlık moda geçmeniz de bu şekilde gerekmiyor.
Üçüncü parti uygulamalarla bu özelliği de tabii ki aktif hale getirebiliyorsunuz. Ama sistem içerisinde olması çok daha güzel olacaktır.
Google’dan gelen bilgilere göre, firma hala bu fonksiyon üzerinde çalışıyor ve Android 11’de bu özelliğin çok daha kararlı hale getirileceğini söylüyor.
3- Apple benzeri kısayol (Shortcuts uygulaması) sistemi
Android, iOS’a nazaran çok daha komplike dinamiklere sahip. Böyle olduğu için de bazı özelliklerin sisteme gömülmesi ve otomatik hale çevirilmesi çok zor oluyor.
Apple’daki Shortcuts uygulaması direkt Siri ile iletişim kurabiliyor. Üzerinden de çeşitli senaryolar kurulabiliyor. Bir benzeri Android cephesinde üçüncü parti bir uygulama olan IFTTT ile kurulabiliyor. IFTTT aynı zamanda, Google Asistant ile çalışarak komutları uygulamaya geçirebiliyor.
Bu projeyi desteklemek için birçok otomasyon programı mevcut olsa da direkt API’in desteklemiş olduğu gömülü yazılımlar çok daha fonksiyonel olacaktır.
4- Google’ın dosya yöneticilerinin birleştirilmesi şart!
Google, bu sene saf Android uygulamasında kullanılan gömülü dosya yöneticisini ihmal etti. Şirket, bütçe sınıfı akıllı telefonlarda kullandığı Android Go işletim sistemi için 2017 yılında yeni bir dosya yöneticisi duyurmuştu. Gömülü gelene nazaran içerisinde birçok yeni özelliği barındıran uygulama “Files by Google” diye adlandırılıyor.
Bu, yazılımın Android 10’da artık gömülü gelmesini arzu ederken, eski uygulamayla karşılaşmak bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Umarız, bu durum Android 11 ile aşılabilir.
5- Tarayıcı seçim ekranı her bölge için olmalı!
Şu an Türkiye’de bildiğiniz üzere Google ile BTK lisans konusunda uzlaşamıyorlar. Bunun en temel sebebi yaşanan tarayıcı krizi. Aynı kriz, Avrupa’da da yaşanmış Google, bu duruma önlem olarak size bölgesel tarayıcı seçenekleri sunan bir ekran gösteriyordu.
Android 11 ile bu seçenekler artık tüm bölgeler için standartlaşması gerekiyor.
6- Gboard Clipboard yöneticisi, sisteme entegre gelsin
Android 10’da bazı tipik uygulamalar, kopyaladığınız öğeleri arka plandaki clipboard yöneticisinde depoluyorlar.
Bunlara en iyi örnek, Gboard’ın içerisinde bulunan clipboard kısmı. Android’in temeline de bu desteğin eklenmesi gerekiyor. Böylece, iş sektörlerinde de verimlilik daha aktif şekilde kullanılabilir.
7- Tablet modunun daha da geliştirilmesi lazım!
Google, tablet moduna Android 3.0 Honeycomb ile girmişti. Android 3.0 ile Motorolo Xoom gibi devrim niteliğinde modelleri sahnede görme şansı elde etmiştik. Birlikte getirdiği taskbar modu aslında şu an firmaların telefonlara kazandırmaya çalıştıkları Samsung DeX benzeri sistemlerdi.
Fakat Android 4.2 ile tablet modunun telefonlara benzer şekilde dizayn edilmeye başlanmasıyla uzun bir süre buna hasret kaldık.
Apple tarafı, geçtiğimiz sene iPad OS ile tablet arayüzünü masaüstü sistemlere çok daha yanaştırmaya başlamıştı. Bunu, Android safından da beklemekteyiz.
8- Pil, artık Android sistemlerde daha verimli kullanılsın
Lithium-ion bataryalar, bir süredir akıllı telefon modellerinde kullanılıyor. Fakat, 2019 yılına kadar cihazlar ne yazık ki bu teknolojiden pek verim alabildiklerini söyleyemeyiz. Son yılların alay konusu haline gelen Apple tarafı pil problemini, ekosistemi içerisinde halletmeyi başardı.
iOS 13’de kullanılan makine öğrenmesi ile telefon sizin kullanım istatistiklerinizi öğreniyor ve şarjdan çıkarma istatistiklerinize göre telefonu şarj ediyor.
Örnek olarak, saat 2’de şarja taktığınız bir cihazı saat 4’te alıyorsanız eğer, 3:30’a kadar telefonu %80’e kadar getiriyor ve son yarım saatte %100’e ulaşmış oluyor. Böylece, cihaz pil değerlerinizi daha verimli kullanabiliyor.
Fakat, Android tarafı bir türlü bu problemi çözemiyor. Çok fazla akıllı telefon üreticisi, Android yazılımlarını kendi cihazlarında kullanıyor. Aralarında, pil problemini büyük oranda çözen en önemli şirket ise Huawei. Firmanın, Huawei’yi örnek alarak bu teknolojileri geliştirmesini bekliyoruz.
9- Cihazların birbiriyle konuşabilecekleri alternatif AirDrop
Apple, AirDrop fonksiyonunu yıllardır cihaz ailelerinde kullanıyor. AirDrop ile kullanıcılar birbirlerine daha rahat, video, fotoğraf, website, link vb.’lerini gönderebiliyorlar. Hatta ve hatta, Apple cihazlar bu teknolojiyle otomasyon sistemi olarak da kullanabiliyorlar.
Yani eğer Apple ekosistemine sahip bir eviniz varsa ve sizi telefonla arıyorlarsa tabletten televizyona kadar her cihazınızda telefon çalacaktır. Android cephesinde ise çeşitli kullanıcılar birbirleriyle ortaklaşa konuşabilecekleri sistemleri daha yeni yeni icat etmeye başladılar.
Android 10’un betasında AirDrop benzeri bir özelliğin test edildiği ortaya çıkmıştı. Google, bu özelliğe “Fast share” adını vermiş. Bluetooth destekli olarak çalışan fonksiyon WiFi üzerinden hızlı veri paylaşmanıza yarıyor.
10- Android üreticilerinin kullandığı bir özellik daha: Kaydırmalı ekran fotoğrafı!
Android üreticilerinin uzun süredir kullandığı bir özellik daha mevcut. OxygenOS, Samsung, OneUI hatta ve hatta HTC’nin özelleştirilmiş arayüzlerinde bile kaydırmalı ekran fotoğrafı kullanılıyor.
Ama Android’in saf arayüzünde bu özellik hala yok. Kaydırmalı ekran fotoğrafı, dikey şekilde sayfa boyu, ekranı kaydetmenize yarıyor.
11- Radikal arayüz değişiklikleri Android Oreo’dan beri gelmedi
Google, aslında Android’i satın aldığından beri büyük çaplı arayüz değişikliklerinden kaçınmaya çalışıyor. Daha çok işletim sistemini stabil tutup, yazılımın tabanını geliştiriyor.
En büyük sistemsel değişiklik, Android 5.0 (Lolipop) ile gelmiş. Minimal arayüz olarak nitelendirilen bu yeni arayüz sistemi ile saf ROM yazılımı daha estetik çizgiler kazanmıştı.
İkinci değişiklik ise, Android 8.0 (Oreo) ile gelmiş . Navigasyon sistemi ve son uygulamalar panelinde birçok fonksiyon daha pratik hale gelmişti. Ama genele baktığımızda, neredeyse 5 senedir kullandığımız telefonların arayüzünde çaplı bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz.
Aynı şey aslında iPhone tarafında da geçerli. Kullanıcıların zevklerine yönelik geliştirilen arayüzler alışkanlıklar neticesinde şekillenebiliyor.