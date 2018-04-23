Meizu 15, Meizu 15 Pro ve Meizu 15 Lite tanıtıldı

Meizu 15, Meizu 15 Pro ve Meizu 15 Lite modelleri bugün resmi olarak tanıtıldı. Ailenin en güçlü üyesi 15 Pro olurken, onun ardından 15 ve 15 Lite geliyor.

Meizu 15 özellikleri

İlk olarak baz modelden başlayacak olursak 5.46 inç boyutlu OLED ekranda 1080p Full HD çözünürlük sunan telefon, gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye Adreno 512 GPU eşlik ederken, 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri karşımıza çıkıyor.

Siyah, beyaz, mavi ve altın olmak üzere farklı renk seçenekleri bulunan telefonda 12 MP + 20 MP çift arka kamera yer alıyor. Ana arka kamera F/1.8 diyafram değerine sahipken, ikinci arka kameranın telephoto lens olduğunu belirtelim. Ayrıca kamerada OIS desteği de bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut.

Cihazın fiyatı ise 379 dolar.

Meizu 15 Pro özellikleri

Pro modelde 5.95 inç boyutlu daha büyük bir ekran ile birlikte 2K çözünürlük yer alıyor. İşlemci olarak bizim Galaxy S8 modelinden tanıdığımız Exynos 8895 tercih edilirken, Mali-G71 MP20 GPU, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama birimi karşımıza çıkıyor.

Hem arka kamera, hem de ön kamera Meizu 15 modeliyle aynı. Tek fark, OIS desteğiyle beraber EIS desteği de bu modelde yer alıyor. Batarya kapasitesi ise 3500 mAh.

Sadece siyah ve altın renk seçenekleri olan cihaz yaklaşık 475 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

Meizu 15 Lite özellikleri

Adından anlayabileceğiniz gibi ailenin teknik özellik bakımından en düşük olan varyasyonu 15 Lite modelinde, 5,46 inç boyutlu LCD ekran bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 626 işlemcisinden alan modelde Adreno 506 GPU, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. 12 MP‘lik tek arka kamera F/1.9 diyafram değerine sahipken, ön tarafta 20 MP‘lik selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca 3000 mAh kapasiteli bir bataryanın olduğunu da belirtelim.

Lite modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.