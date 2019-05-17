Meizu, uygun fiyatlı modeline hazırlanıyor

Meizu,16Xs adlı daha uygun fiyatlı bir akıllı telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz ay amiral gemisi modeli olan 16S’i piyasaya sürmüştü.

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Telefon, geçen seneki Meizu 16X modeli gibi orta segment diye nitelendirdiğimiz bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu senenin amiral gemisi olan 16S’e göre ekran/kasa oranı daha düşük bir cihaz olması bekleniyor.

M926Q model numarasını taşıyan telefon, Meizu, tasarım konusunda önceki modellerinde olduğu gibi altta ve üstte küçük çerçeveli bir yapıyla geliyor. Günümüzün trendi olan çentikli, delikli veya kızaklı dediğimiz bir yapıya sahip değil.

Arka tarafta, tek bir LED flaş ile dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Teknik özellik açısından hala net bir bilgi mevcut değil. Ancak söylentilere göre, telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilen Snapdragon 712 işlemciye sahip olması bekleniyor. Bir önceki model ile yakın özellikler sunduğu için çıkış fiyatının 300 dolar bandında olması tahmin ediliyor.