Akıllı telefonlarda genelde Samsung ve SK Hynix belleklerinin kullanıldığını söylemek mümkün. Bu yılın başlarında Güney Koreli bellek yongası üreticisi SK Hynix, en hızlı DRAM’lerini piyasaya sürdüğünü iddia ederek büyük bir ilgi uyandırmıştı. Son gelen raporlar ise SK Hynix’in iddialarını doğrular nitelikte. Özellikle MediaTek’in yeni işlemcileriyle gerçekleştirdiği testler, LPDDR5T’nin (Low Power Double Data Rate 5 Turbo) mevcut DRAM teknolojilerine kıyasla ne kadar üstün olduğunu gözler önüne seriyor. LPDDR5X bile bu teknolojiyi hayranlıkla izliyor!

SK Hynix Üretimi LPDDR5T RAM’ler Sayesinde Telefonlar Uçacak!

LPDDR5T, Samsung’un halihazırda kullanımda olan LPDDR5X nesline göre yüzde 13’lük bir veri hızı artışıyla, 9,6 Gbps hızında çalışacak. Bu, yüksek performans gerektiren uygulamalarda daha akıcı bir deneyim sunacak. Aynı zamanda, bu teknolojiye sahip bellekler düşük voltajlarda (1,01 ila 1,12V) çalışarak enerji verimliliğini ön planda tutuyor. Böylece, güç tüketimi konusunda da büyük avantaj sağlanıyor.

LPDDR5T’nin en çarpıcı özelliklerinden biri de depolama kapasitesinde yatıyor. Bu RAM’lerin 16 GB’a kadar depolama kapasitesi sunabilmesi, yüksek depolama ihtiyacı olan kullanıcılara hitap ediyor. Zaten birçok akıllı telefon üreticisi şu sıralar 16GB RAM’in pek üstüne çıkmıyor. Son olarak OnePlus Ace 2 Pro’nun 24GB RAM ile bir ilke imza atacağını paylaşmıştık. Ancak 24GB RAM’in akıllı telefon standartı olması için daha birkaç yılımız var. Bu sırada 16GB LPDDR5T bellekler öne çıkacaktır.

Bu yeni belleklerin özellikle MediaTek’in yeni işlemcileriyle test edilmesi, mobil cihaz endüstrisinde yeni bir heyecan yaratıyor. MediaTek’in Ekim’de tanıtılması beklenen Dimensity 9300 yonga setini kullanarak gerçekleştirdiği testler, önümüzdeki telefon modellerinde LPDDR5T’nin yer alabileceğine işaret ediyor. Önceki sızıntılara göre, Vivo X100 ve X100 Pro modellerinin Dimensity 9300 yonga setine sahip ilk modeller olacağı zaten gündeme gelmişti.

Ancak tüm bu bilgiler şu an için henüz spekülasyon düzeyinde. Kesin bilgilerin lansmanlar sırasında açıklanması bekleniyor. Teknoloji meraklıları ve mobil cihaz kullanıcıları ise bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce LPDDR5T yeni standart olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!