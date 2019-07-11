MediaTek, i700 işlemcisini tanıttı!

MediaTek, mobil cihazlar için değil, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka uygulamalarını hedef alan i700 yonga setini açıkladı. Ürettiği çiplerin pek çok alanda kullanılabilmesiyle farkını ortaya koyan Tayvanlı şirket, şimdi ise yeni işlemcisi i700’ü duyurdu.

Yeni yonga setinde, bir önceki nesil İ500’e kıyasla beş kat daha hızlı yüz tanıma imkanı sunan çift çekirdekli bir NPU’nun yer aldığı belirtiliyor. İşlemci, Android sinir ağları API’lerini ve günümüzün en popüler derin öğrenme framework’lerini destekliyor.

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AI ile eşleştirilen MediaTek i700, 30 fps’ye kadar 32MP tek veya 24 MP + 16 MP’ye kadar çift kamera kombinasyonlarını destekleyebiliyor. Dahili derinlik algılama motoru ile birlikte çift kamera, insanlar veya nesneye odaklanma, mesafe hesaplamaları ve derinlik hesaplama verileri sağlayabiliyor. Hızlı hareket eden nesnelerin doğru tanımlanmasını gerektiren daha niş uygulamalarda, 120 fps’ye kadar yüksek hızlı yakalama kullanılabiliyor.

MediaTek i700 platformu, iki Cortex-A75 (2.2 GHz) çekirdeği ve iki Cortex-A55 çekirdeğini (2.0 GHz) bünyesinde barındıran dört çekirdekli bir yapıya sahip. Bu işlemci ayrıca IMG PowerVR GM 9446 GPU ile destekleniyor. 8 GB’ye kadar LPDDR4x RAM ile birlikte çalışabilen MediaTek i700, sahip olduğu yapay zeka desteğiyle de ön plana çıkıyor.

MediaTek’in yeni işlemcisi akıllı binalar için erişim kontrolü uygulamaları, yüz tanıma, fitness ve artırılmış gerçeklik için hareket takibi yapabilme kabiliyetine sahip olan işlemci, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerine sahip. İ700 ile ilk cihazlar 2020‘de piyasaya sürülürmesi bekleniyor.