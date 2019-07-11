EMUI 9.1 güncellemesini temmuz ayında alacak 5 telefon açıklandı

Huawei’nin Güney Afrika şubesi EMUI 9.1 güncellemesinin 5 cihaza temmuz ayında paylaşılacağını duyurdu. 27 Mart 2018 tarihinde tanıtılan P20 Pro’da yeni güncellemeyi alacak cihazların arasında.

İlginizi çekebilir : EMUI 9.1 güncellemesi alacak 14 cihaz açıklandı

Huawei geçtiğimiz mayıs ayında cihazlarında kullandığı yeni arayüzü EMUI 9.1 güncellemesini alacak 14 cihazı açıklamıştı. İlk etapta Çin’deki kullanıcılar ile paylaşılan sistem paketi daha sonra tüm ülkelere yayıldı. Bugün ise Huawei’nin Güney Afrika şubesi 5 farklı cihaza daha yeni arayüz güncellemesi geleceğini doğruladı. Temmuz ayında kullanıcılar ile paylaşılacak sistem güncellemeleri Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design ve Huawei Mate RS Porsche Design modellerine gelecek. Ayrıca P30 lite, Mate 20 lite, Mate 9, P10, P10 Plus, P smart 2019, Y5 2019 ve Y6 2019 modellerine yeni arayüzün ağustos ayında paylaşılacağı duyuruldu.

Huawei’nin yeni arayüzü EMUI 9.1 neler getiriyor?

GPU Turbo 3.o teknolojisi ile mobil platformda oyunsever kullanıcılar cihazlarını daha verimli kullanabilecek. 25 popüler oyuna destek veren sistemde arka plan işlemleri %10 oranında kısıtlanabilecek. Dosya yapılandırma sistemi noktasında farklı teknoloji denemek isteyen Huawei, EMUI 9 ile EROFS sistemine geçmişti. Güncelleme alacak akıllı telefonlar artık EX4 sistemi yerine EROFS yapısını kullanacak. Okuma hızında %20 sistem boyutunda +2GB avantaj sağlayacak güncellemede sistem optimizasyon geliştirmeleri bulunuyor. Huawei Vlog üzerinden videolarınızı efekt ekleme ve düzenleme seçeneklerine sahip olabilecekken AR ölçüm özelliği ile nesnelerin hacimlerini güncellenecek yeni cihazlar ile ölçebileceksiniz.