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Helio P60 özellikleri ve oyun testi | Casper VIA P3
Casper Via P3 modelinde kullanılan Mediatek Helio P60 yonga setinin özellikleri ve başta sentetik testler olmak üzere oyun performansına göz atıyoruz.
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Daha önce Via A3 Plus, General Mobile GM9 Plus ve Nokia 5.1 Plus modellerinde gördüğümüz yonga setinin performans değerlerini bu videomuzda görebilirsiniz.
İşlemci: 4x ARM Cortex A73 + 4x ARM Cortex A53
Saat Hızı: 2 GHz
GPU: ARM Mali-G72 MP3
İşlem Frekansı: 800 MHz
Bağlantı: Cat-7 İndirme / Cat-13 Yükleme
BT: 4.2 LE
Wi-Fi: 802.11ac
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Redmi Note 8 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #15
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimize Redmi Note 8 Pro ile devam ediyoruz.
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Dört kameralı yapısıyla gelen Note 8 Pro, DxOMark’ın test merkezinde 84 puan alarak herkesi şaşırttı.
Peki bu puanı almasınının sebebi hangi eksiklerinden kaynaklanıyor? 87 fotoğraf, 78 video puanının detayları neler? Bu videomuzda DxOMark’ın değerlendirmesine bakıyoruz.
İyi seyirler…
Redmi Note 8 Pro kamera özellikleri
Arka
- 64 MP, f/1.9, 26mm (ana)
- 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)
- 2 MP, f/2.4, 1/5.0″ (makro)
- 2 MP, f/2.4, 1/5.0″ (derinlik sensörü)
Ön
- 20 MP, f/2.0
Video
- 4K (30 fps)
- Full HD (120 fps)
- HDR
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Samsung Galaxy S10+ ile 10 ay: Aydoğan hala memnun mu?
Samsung Galaxy S10+ modelinin ofise geldiği günden bu yana ana telefon olarak kullanan Aydoğan, cihaz ile geçirdiği 10 ayın ardından telefonun artılarını ve eksilerini aktarıyor.
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S10+ modelini halen severek kullanan Aydoğan’ın telefon adına güncel pil performansı, cihazın fiziksel durumu ve yazılım tarafındaki artı ve eksi yönlerini anlattığı bu videoda 10 aylık yoğun kullanım sonrasında ne durumda olduğunu göreceksiniz.
Özellikle kamera performansı ile dikkat çeken Samsung Galaxy S10+ modelinin günümüzde 108 MP değerine kadar çıkan kamera savaşları içerisinde geçen yılın amiral gemisi olarak durumunu da değerlendirdik.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A51 vs. Samsung Galaxy A50 kamera kıyaslama
Samsung Galaxy A51 selefi olan Samsung Galaxy A50’ye kıyasla ne kadar iyi? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.
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Galaxy A51, Samsung’un ülkemizde en son satışa çıkardığı telefon olarak dikkat çekiyor. Tasarımıyla Galaxy S20 ailesine benzeyen A51, dört arka kamerasıyla dikkat çekici telefonlardan biri.
Geçtiğimiz senenin en dikkat çeken ve sevilen telefonlarından olan Samsung Galaxy A50 ile kıyasladığımız bu videoda A51’in A50’ye kıyasla fotoğraf ve video konusunda ne oranda geliştiğini hep beraber göreceğiz.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…