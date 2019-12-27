Casper VIA P3 kutusundan çıkıyor – 1599 TL’ye özellikleri ne?

TP-Link AX6000 router inceleme videomuzda, hem tasarımı hem de Wi-Fi 6 destekleyen yapısıyla öne çıkan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.

TP-Link AX6000 inceleme

Tasarımsal açıdan, bugüne kadar gördüğümüz en büyük router modellerinden biri olan AX6000, adeta bir uzay mekiğine benziyor. Ürünün üzerinde yüksek performanslı 8 adet anten yer alıyor. Ayrıca arka tarafına baktığımızda tam 8 adet gigabit ethernet yuvasıyla birlikte 2.5 Gigabit destekli bir WAN yuvası görüyoruz. Bu da evinde veya iş yerinde yüksek hızlı bir ağ bağlantısı kurmak isteyenler için oldukça başarılı.

Modelin üzerinde hem Type-A formunda USB 3.0 yuvası hem de yeni nesil ürünler için bir tane USB Type-C yuvası konumlandırılmış. Bu sayede ağa dahil etmek istediğiniz farklı ürünleri kolayca router üzerinde kullanabiliyorsunuz. Son olarak bir de WPS, Wi-Fi ve LED tuşlarının router üzerinde yer aldığını da belirtelim.

TP-Link AX6000 modelinin en büyük özelliği 802.11ax standartını yani bir başka deyişle Wi-Fi 6 standartını destekliyor olması. Peki, Wi-Fi 6 özellikleri neler?

Wi-Fi 6 ile neler geliyor?

Wi-Fi 6’nın en önemli özelliklerden biri, ağa çok daha fazla cihazın bağlanabilmesi ve sayı artmasına rağmen yüksek performansı alabilmemiz. Bununla birlikte daha yüksek bir bant genişliği sunuyor ama aynı zamanda akıllı bir bant yönetimi de yapıyor. Kullandığınız cihazların ihtiyaçlarına göre bant genişliğini ayarlayarak en verimli şekilde ağ bağlantısını deneyimlemenize olanak sağlanıyor.

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Wi-Fi 6 ile kablosuz gecikme süresi oldukça düşük, bu da oyun oynayan kablosuz ağ üzerinden farklı işlemler yapanlar için oldukça önemli. Bizim incelediğimiz AX6000 modelinin ulaşabildiği teorik hızlar 5 GHz bandında 4804 Mbps ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbps olarak sıralanıyor.

TP-Link AX6000 kurulumu ve ek özellikleri

Modeli kurmak için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Bluetooth bağlantısı aracılığı ile, iOS veya Android platformunda bulunan TP-Link Tether mobil uygulamasını kullanmak. Bu uygulama ile hem kurulumu hem de sonrasında tüm ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak tabii ki dilerseniz daha geleneksel bir yöntem olan tarayıcı üzerinden router arabirimine ulaşarak da bunları gerçekleştirebilirsiniz.

Öte yandan kurulum sonrasında TP-Link’in AX6000 modeliyle sunmuş olduğu bazı ekstra özellikler de var. Arabirimde HomeCare adıyla yer alan bu alanda, Trendmicro’nun sunmuş olduğu bir dahili anti-virüs yazılımı ve ek özellikler sunuluyor. Ebeveyn kontrolü ile, çocuğunuzun gireceği web sitelerini veya sosyal ağları filtreleme, kaç saat internet kullanacağını limitleme ve bunları tarihe göre programlama gibi özellikler var.