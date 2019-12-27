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Casper VIA P3 kutusundan çıkıyor – 1599 TL’ye özellikleri ne?
Casper VIA P3 modeli ofisimize ulaştı. Biz de her zaman olduğu gibi hem cihazın kutu içeriğine hem de teknik özelliklerine bu videoda yakından bakıyoruz.
Casper VIA P3 kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın kutusundan bir tane şarj kablosu,10W şarj aleti, şeffaf kılıf, ve kulakiçi kulaklık çıkıyor.
Cihazın teknik özellikleri ve fiyatı ne?
Uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan VIA P3 modelinde, 5.86 inç boyutlu ekranda 720p HD+ çözünürlük kullanılıyor. Telefonun arka tarafında parmak izi sensörü, çift kamera kurulumu ve flaş bulunuyor. Ön tarafta ise geleneksel çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Gücünü MediaTek’in Helio P60 işlemcisinden alan modelde 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise 13 MP + 5 MP derinlik algılayıcısı ile çift arka kamera, ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak telefonda 3000 mAh kapasiteli pil olduğunu da belirtelim. Modelin tavsiye edilen satış fiyatı ise 1599 TL.
İnceleme
Uzay mekiğine benzeyen, Wi-Fi 6 destekli router! (TP-Link AX6000)
TP-Link AX6000 router inceleme videomuzda, hem tasarımı hem de Wi-Fi 6 destekleyen yapısıyla öne çıkan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.
TP-Link AX6000 inceleme
Tasarımsal açıdan, bugüne kadar gördüğümüz en büyük router modellerinden biri olan AX6000, adeta bir uzay mekiğine benziyor. Ürünün üzerinde yüksek performanslı 8 adet anten yer alıyor. Ayrıca arka tarafına baktığımızda tam 8 adet gigabit ethernet yuvasıyla birlikte 2.5 Gigabit destekli bir WAN yuvası görüyoruz. Bu da evinde veya iş yerinde yüksek hızlı bir ağ bağlantısı kurmak isteyenler için oldukça başarılı.
Modelin üzerinde hem Type-A formunda USB 3.0 yuvası hem de yeni nesil ürünler için bir tane USB Type-C yuvası konumlandırılmış. Bu sayede ağa dahil etmek istediğiniz farklı ürünleri kolayca router üzerinde kullanabiliyorsunuz. Son olarak bir de WPS, Wi-Fi ve LED tuşlarının router üzerinde yer aldığını da belirtelim.
TP-Link AX6000 modelinin en büyük özelliği 802.11ax standartını yani bir başka deyişle Wi-Fi 6 standartını destekliyor olması. Peki, Wi-Fi 6 özellikleri neler?
Wi-Fi 6 ile neler geliyor?
Wi-Fi 6’nın en önemli özelliklerden biri, ağa çok daha fazla cihazın bağlanabilmesi ve sayı artmasına rağmen yüksek performansı alabilmemiz. Bununla birlikte daha yüksek bir bant genişliği sunuyor ama aynı zamanda akıllı bir bant yönetimi de yapıyor. Kullandığınız cihazların ihtiyaçlarına göre bant genişliğini ayarlayarak en verimli şekilde ağ bağlantısını deneyimlemenize olanak sağlanıyor.
Wi-Fi 6 ile kablosuz gecikme süresi oldukça düşük, bu da oyun oynayan kablosuz ağ üzerinden farklı işlemler yapanlar için oldukça önemli. Bizim incelediğimiz AX6000 modelinin ulaşabildiği teorik hızlar 5 GHz bandında 4804 Mbps ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbps olarak sıralanıyor.
TP-Link AX6000 kurulumu ve ek özellikleri
Modeli kurmak için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Bluetooth bağlantısı aracılığı ile, iOS veya Android platformunda bulunan TP-Link Tether mobil uygulamasını kullanmak. Bu uygulama ile hem kurulumu hem de sonrasında tüm ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak tabii ki dilerseniz daha geleneksel bir yöntem olan tarayıcı üzerinden router arabirimine ulaşarak da bunları gerçekleştirebilirsiniz.
Öte yandan kurulum sonrasında TP-Link’in AX6000 modeliyle sunmuş olduğu bazı ekstra özellikler de var. Arabirimde HomeCare adıyla yer alan bu alanda, Trendmicro’nun sunmuş olduğu bir dahili anti-virüs yazılımı ve ek özellikler sunuluyor. Ebeveyn kontrolü ile, çocuğunuzun gireceği web sitelerini veya sosyal ağları filtreleme, kaç saat internet kullanacağını limitleme ve bunları tarihe göre programlama gibi özellikler var.
Donanım
EN SERİN KART! | Z390 AORUS MASTER incelemesi
Z390 Aorus Master incelemesi ile karşınızdayız. Z390 anakart ailelerinin en serini olan kartın detayları videomuzda
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Intel’in Z390 çipsetini barındıran üst seviye anakartlardan biri olan Z390 AORUS MASTER, Intel’in LGA 1151 yapısındaki 8. ve 9. nesil işlemcilerini destekliyor. Ayrıca sizlere daha önce tanıttığımız Intel Optane teknolojisine de tam destek veren anakart, tam bir performans canavarı sistemler için dizayn edilmiş.
Tam bir kalkan gibi görünüyor. Anakartın ön yüzünde ve arka yüzünde hem koruma hem de ısı kontrolünü doğru sağlamak ve kartı serin tutmak adına plakalar ve bloklar mevcut.
Z390 AORUS MASTER
Sadece bu soğutma blokları, yaprakları ve plakaları değil, aynı zamanda bu parçaların artında yer alan termal pedler de ısı dağılımı konusunda önemli oranda yardımcı oluyor. MOSFED’lerin bulunduğu alanda görülüyor. 12+2 fazlı bir MOSFED sistemi yer alan kartta 12 adedi işlemci +2 fazı ise işlemcinin grafik yongasını beslemek için konumlandırılmış. Bu mosfedler sayesinde her çekirdeği 5 GHz’in üzerine çıkabilecek performansta kullanmak mümkün kılınıyor.
Bu anakartın yüksek performans ve hız aşırtma işlemlerinde stabil performans için ise 8+8 yapıda CPU güç bağlantısı yer alıyor. Ancak normal kullanımlarda sadece soldaki 8 pinli bağlantıyı kullanabilirsiniz. İki bağlantıyı da sağlamanıza gerek yok.
Bu soğutma işinde gerçekten iddialı olan Gigabyte mühendisleri, bu kadar sağlam soğutma bileşenleri sayesinde Z390 çipsetini destekleyen tüm anakartlar arasında en serin çalışabilen anakartı üretmeyi başarmışlar. Evet, hız aşırtma ya da yüksek performans kullanımlarında en önemli detaylardan olan ısı noktasında dünyanın en serin çalışabilen z390 anakartı bu arkadaşlar.
Soğutmadan bahsetmişken PWM girişlerinden de bahsetmeliyiz. 8 adet PWM fan girişi yer alan bu bağlantılar hibrit bağlantı ile rahat kullanım imkanı sunuyor.
Bol bol yuva yer alıyor
Bellek slotlarına baktığımızda 4 adet ayrılmış bölüm yer aldığını görüyoruz. Ancak bu bölümler Dual Armor olarak adlandırılan metal kaplama ile korunuyor. XMP profilleri ile 4.400 MHz ve sonrasında çıkacak hızlara çıkabilen bellekleri de destekleyen Z390 AORUS MASTER, bu koruma kalkanları ile belleklerinizin daima sağlam kalmasını sağlıyor.
PCI-e bölümlerine baktığımızda 3 adet PCI-e 3.0 x16, 3 adet de PCI-e 3.0 x1 yuvalarını görmekteyiz. x16 arabirimini destekleyen slotlarda yine dual armor teknolojisiyle sağlamlık ön plana çıkarken, çoklu kullanımlarda x16, x8 ve x4 olarak kullanım sağlıyor.
Yine bir diğer dikkat çeken elementler ise özel termal pedler ve koruma kalkanı ile gelen M.2 SSD yuvaları oluyor. Bu yuvalardan ikisi 22110 tipinde iken üçüncü ve en alttaki bölüm ise 2280 tipinde. Bunun yanı sıra 6 adet sata 6 GB/sn destekli yuvalar da göze çarpıyor.
Bağlantı tarafında üzerinde 4 adet USB 2.0, iki adet USB 3.1 Gen1, 4 adet de 1i Tip-C olmak üzere 3.1 Gen2 bağlantıları yer alıyor. Ayrıca Gigabit anten bağlantısı, altın kaplamalı ses çıkışları ve dijital ses çıkışı, HDMI çıkışı ve RJ45 bağlantılarını gösteriyor. Ayrıca güç ve Clear CMOS tuşları da yer alıyor. Bu arada bu anten bağlantısında yer alan Intel’in 9560NGW modemi hali hazırlda her iki bandda da çift band desteği sunarken, ilerleyen dönemlerde örneğin Wi-Fi 6 modem ile değiştirme imkanı da sunuyor.
Ön panel bağlantıları için ise 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.1 Gen1 ve bir adet de USB 3.1 Gen 2 Tip-C bağlantılarını görmekteyiz.
Ayrıca bu kadar üst düzey bir anakartta ses konusunda da Hi-Fi desteği sağlanıyor. Bunu ESS ES9118 DAC’ı ile ve WIMA ve Nichicon konvensatörler sağlıyor. Realtek’in en son ALC1220 Codec’i ile de yüksek ve çevresel ses alabilmek mümkün oluyor.
Nasıl Yapılır
Android TV’yi telefona bağlamak (TV üzerinden telefon kontrol)
Android TV üzerinden telefon nasıl kontrol edilir? Bu videomuzda, ofisimize inceleme için gelen Philips 55PUS7504 modelini kullanarak, Android Home uygulaması üzerinden telefonumuzu TV’ye yansıtıyoruz.
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Android TV’yi telefona bağlamak – TV üzerinden telefon kontrol nasıl yapılır?
İlk olarak Android TV’niz ile Android telefonunuzun aynı Wi-Fi ayına bağlı olması gerekiyor. Ardından, akıllı telefonumuzla Google’ın akıllı ev ürünlerini tek bir panelden yönetmek için geliştirdiği Google Home uygulamasını telefonumuza kuruyoruz.
Google Home uygulamasını açtığımızda, eğer telefonumuz ve TV’miz aynı ağa bağlıysa herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan hemen alt menüde TV’miz görünecektir. Bizim örneğimizde hemen aşağıda 55PUS7504 ismiyle televizyon menüde belirdi. Buradan televizyona tıkladığımızda hem akıllı telefonumuzun görüntüsünü TV’ye yansıtma, hem de TV’nin ses seviyesi gibi bazı özelliklerini direkt olarak telefon üzerinden kontrol etme gibi işlevleri kullanabiliyoruz. Eğer telefonumuzdaki görüntüyü TV’ye aktarmak istiyorsak hemen sağ köşedeki “Ekranımı yansıt” tuşuna basmamız yeterli. Bundan sonra telefonumuzu çok daha büyük bir ekran sunan televizyonumuz üzerinden kontrol edebiliriz.
Daha önce bir videomuzda da bahsettiğimiz gibi, telefonunuzu TV’ye bağlamanın birçok farklı yöntemi var. Kablosuz olarak Android TV’lerde görüntü aktarmak oldukça kolay. Örneğin YouTube’da izlediğiniz bir videoyu televizyonunuza yansıtmanız için tek yapmanız gereken YouTube ekranında üst bölümde yer alan “yansıt” seçeneğine gelerek açılan menüde televizyonunuzu seçmek.