MediaTek Dimensity 9300 yonga seti tarafından desteklenen bir OPPO modeli, PHZ110 model numarasıyla Geekbench 6 sıralamasında göründü. Bu telefon, tek çekirdek performansında 2139 ve çok çekirdek performansında 7110 puan elde etti.

Bu telefon, OPPO Find X7’nin prototipi olduğu söyleniyor ve 16GB RAM ile Android 14 işletim sistemini çalıştırıyor.

İçindekiler MediaTek Dimensity 9300 özellikleri belli oldu

MediaTek Dimensity 9300 özellikleri belli oldu

MediaTek Dimensity 9300, 3,25 GHz’e kadar Cortex-X4 Prime çekirdeği, 2,85 GHz’de 3 x Cortex X4 Performans çekirdeği ve 2 GHz’de 4 x Cortex A720 güç verimli çekirdeği, ayrıca Immortalis G720 MC12 GPU ile 1+3+4 mimarisine sahip.

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Çok çekirdek performansı yüksek olsa da, tek çekirdek performansı, Galaxy S24 Ultra için iddia edilen Snapdragon 8 Gen 3’te bulunan puanlardan daha düşük.

Snapdragon 8 Gen 3, 3, 3,3 GHz’de 1 x Prime Cortex-X4 CPU çekirdeği, 3,15 GHz’de 3 x Performanslı Cortex-A720 CPU, 2,96 GHz’de 2 x Performans Cortex-A720 CPU ve 2 x Verimlilik Cortex-A520 CPU ile 1+5+2 mimarisini kullanıyor.

Sızdırılan bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 3’ün normal sürümü, CPU frekansını artıracak ve GPU performansını Galaxy için %35 artırması bekleniyor.