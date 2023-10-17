Teknoloji devi Qualcomm, her yılın sonuna doğru düzenlenen geleneksel etkinliği olan Snapdragon Zirvesi’ni biraz erkene aldı. Kasım yerine Ekim ayında gerçekleşecek etkinlik, yeni nesil amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3’e ev sahipliği yapacak! İşte Snapdragon 8 Gen 3 çıkış tarihi!

Snapdragon 8 Gen 3 Çıkış Tarihi Beklenenden Erken Oldu!

Her yıl Maui, Hawaii’de gerçekleşen etkinliğin, bu yıl 24 Ekim’de başlayıp 26 Ekim’de sona ermesi planlanıyor. Bu zirve, Qualcomm’un en yeni işlemcisini tanıtmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

Snapdragon, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı duyuruda etkinliği duyurarak, katılımcıları heyecanlandırdı. Etkinlik, canlı olarak yayınlanacak ve teknoloji meraklıları, açılış konuşmasını Qualcomm’un web sitesi ve sosyal medya kanallarından takip edebilecekler.

Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3, büyük beklenti yaratıyor. İşlemcinin 64 bit olması ve son teknoloji ARM mimarisini kullanması bekleniyor. İddialara göre, yeni işlemci, önceki neslinin 1+4+3 işlemci konfigurasyonuna kıyasla 1+5+2 işlemci konfigurasyonunu sunacak. Bu, işlemcinin daha fazla iş yüküne dayanabileceği anlamına geliyor.

Qualcomm, yapay zeka alanında büyük bir atılım yapmış gibi görünüyor. İşlemcinin yapay zeka özelliklerine sahip olması muhtemel ve bu, akıllı cihazlarda daha gelişmiş yapay zeka uygulamalarının önünü açabilir. Ancak işlemcinin tam özellikleri ve yetenekleri hala gizemini koruyor. Qualcomm’un resmi açıklamasıyla birlikte işlemcinin tüm detayları gün yüzüne çıkacak.

Son sızıntılara göre, yeni yonga seti selefi Snapdragon 8 Gen 2’ye göre önemli bir performans artışı sunacak. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, AnTuTu kıyaslama testi sonuçlarını sızdırdı ve Snapdragon 8 Gen 3’ün performansının etkileyici olduğunu belirtti. Yeni yonga seti, paylaşılan sonuçlara göre, Snapdragon 8 Gen 2’nin aldığı 1,6 milyon puanın ötesine geçerek toplamda 2 milyon puan elde etti.

Snapdragon 8 Gen 3’ün GPU tarafındaki performans iyileştirmesi dikkat çekiyor, zira AnTuTu GPU testine göre Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2’ye göre %40’lık bir performans artışı sağladı. Önceki nesilde 600K puan alınan GPU testi, yeni yonga seti ile 840K puan seviyesine yükseldi.

Bu yonga setinin başarısında büyük bir rol oynayan unsur, muhtemelen yeni Adreno 750 GPU olacak. Bu, mobil oyun tutkunları için olumlu bir haber, çünkü gelecekteki amiral gemisi telefonlarda daha etkileyici bir oyun deneyimi sunabilir.

Snapdragon Zirvesi 2023, teknoloji dünyası için heyecanla beklenen bir etkinlik haline geldi. Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtılması, akıllı cihazlar için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu yılın son teknoloji işlemcisini tanıtmak için yapılan bu etkinlik, Qualcomm’un liderliğini sürdürme kararlılığını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Snapdragon’un canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!