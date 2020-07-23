İşlemci
MediaTek Dimensity 720 tanıtıldı!
MediaTek 5G‘li işlemciler geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni uygun fiyatlı telefonlar için çıkardığı Dimensity 720 işlemcisini tanıttı.
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Orta düzey telefonlar için uygun fiyatlı 5G işlemci: Dimensity 720!
MediaTek işlemci rekabetinde tekrardan adından söz ettirmek istiyor. Uzun zaman sonra amiral gemisi işlemciler çıkararak adından söz ettiren firma, şimdide ikinci kez uygun fiyatlı orta seviye cihazlar için 5G özellikli işlemci çıkarttı. Dimensity 720 adı verilen işlemci, 7nm‘lik mimariye sahip. Çift çekirdekli Cortex-A76 ile 6 çekirdekli Cortex-A55′in birleşimi olan işlemci grafik ünitesi olarak da Mali-G57 MC3‘e sahip. Tüm bunların yanı sıra işlemcinin en önemli özelliği, 5G desteği. 6 Ghz‘e kadar 5G desteği veren işlemci, daha hızlı bir internet deneyimini kullanıcılarına vadediyor.
Ayrıca Dimensity 720, 90 Hz ekran yenileme hızı ve HDR 10+ görüntü teknolojilerini destekleyebiliyor. Bluetooth 5.1 ve gelişmiş yapay zeka ile ortaya çıkan işlemci, 64 MP kamera veya 20 ve 16 MP değerindeki çift kamera kurulumları ile sorunsuz çalışmayı vadediyor. Öte yandan 4K video kaydı da işlemcinin yapabildikleri arasında yerini almakta. Bir üst segment işlemci olan Dimensity 820‘yi kullanan cihazlar ortalama 250 dolarlık fiyat etiketine sahip olurken, MediaTek Dimensity 720 ile birlikte daha alt fiyat seviyesine sahip cihazlar için 5G teknolojisini getirebilecek. Oppo A72 5G, MediaTek Dimensity 720 işlemcisini kullanacak ilk cihaz olacak iken, bakalım önümüzdeki günlerde başka hangi firmalar bu işlemciyi tercih edecek bekleyip göreceğiz.
İşlemci
MediaTek, Dimensity 600 işlemci serisini bu çeyrekte tanıtacak
Bugün akıllı telefon sektöründe, işlemci denildiği zaman akla gelen yalnızca 2 firma var. Bunlar, Qualcomm ve MediaTek. Günümüzde her ne kadar Qualcomm’un MediaTek’e karşı bir üstünlüğü olsa da; MediaTek cephesi rekabetten geri kalmıyor. Hatta MediaTek, içinde bulunduğumuz çeyrekte, yeni işlemci serisi olacak olan Dimensity 600 ailesini tanıtacak.
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MediaTek tarafından piyasaya sunulacak olan yeni işlemci ailesi Dimensity 600 ile ilgili neler biliyoruz
Bildiğiniz üzere MediaTek, 5G destekli Dimensity 1000 ve 800 ailesini çoktan piyasaya sunmuş ve bu seriler ile büyük bir başarı yakalamış idi. Yeni bir hamle ile karşımıza çıkmayı planlayan MediaTek, şimdi de Dimensity 600 ailesini piyasaya sürerek sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmayı planlıyor. Tayvan orijinli kaynaklara göre, orta sınıf bir işlemci ailesi olacak olan Dimensity 600 ailesi için MediaTek, şimdiden çok fazla sipariş almış durumda. Bu işlemci setinin, en geç yılın son çeyreğinde birçok cihazda aktif olarak kullanılması bekleniyor. Ayrıca MediaTek’in Dimensity 600 ailesi sayesinde, 5G destekli telefonları çok daha uygun fiyatlara alabilmemiz de mümkün olacak. Qualcomm’un en büyük zaafının fiyat olduğu da düşünülünce; MediaTek’in bu hamlesi, firmanın kaderini değiştirebilecek bir hamle olarak gözüküyor. Hatta beklentiler, Dimensity 600 ailesinin MediaTek’in en gözde işlemci seti olacağı yönünde.
Siz, MediaTek’in bu hamlesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce de Dimensity 600 ailesi pazarda büyük bir üstünlük kurabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
İşlemci
Qualcomm, Snapdragon 865+ 5G işlemcisi ortaya çıktı
Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 865 modelinin, Snapdragon 865+ 5G versiyonu da ortaya çıktı. Qualcomm, yeni işlemcide, 865 modeline göre %10 civarlarında hız ve performans artışı olduğunu belirtiyor. Hatta bazı verilere göre 865+ 5G, 3.1 GHz hızlara kadar çıkabiliyor.
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Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 865+ 5G hakkında neler biliyoruz
Qualcomm tarafından birçok düzeltme, yenilik ve ekleme bulunduğu belirtilen Snapdragon 865+ 5G işlemcisi, tam bir amiral gemisi işlemci olarak göze çarpıyor. Bir önceki versiyonuna göre performansının %10 arttırıldığı belirtilen işlemci, günümüz teknolojisinde hemen hemen her türlü işlemi takılmadan yapabilmeyi garanti edecek düzeyde bir performansa sahip. Öyle ki, 144 Hz’e varan ekran yenileme hızlarını sağlaması bile mümkün. İşlemcideki en büyük yeniliklerden biri ise, Wi-Fi 6E desteği, Bluetooth 5.2 desteği ve Qualcomm apt X desteği. Böylece Snapdragon 865+ 5G’ye sahip cihazlarda, kablosuz bağlantılar adeta kristal berraklığında olacak. Kablosuz teknolojilerin hızla ilerlediği günümüzde, firmaların bu teknolojilere daha da fazla yatırım yapması bizleri de sevindiriyor. Hatırlar iseniz, geçtiğimiz günlerde de ses ürünleri pazarını başta TWS kulaklıklar olmak üzere, kablosuz ürünlerin domine etmeye başladığı açıklanmıştı.
Hangi cihazlar, Snapdragon 865+ 5G’yi kullanacak
Bu işlemci henüz yeni tanıtıldığı için hangi cihazların bu işlemciye sahip olacağını şimdiden söylemek çok zor. Fakat adı bu işlemci ile anılmaya başlanan iki model ise, Asus ROG Phone 3 ve Lenovo Legion. Fakat bize kalırsa, yakın zamanda tanıtılacak birçok amiral gemisinde bu işlemciyi görebilmemiz olası. Siz Snapdragon 865+ 5G ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar sekmesinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Donanım
MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
MediaTek özellikle düşük bütçeli oyun telefonlarını hedeflediği yeni yonga setleri G25 ve G35’i tanıttı.
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MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
Helio G35 12nm’lik üretim sürecine sahip sekiz adet Cortex-A53 çekirdeğe sahip. Yeni tanıtılan işlemci 2.3GHz’de çalışmakta ve 1600MHz LPDDR4x 6GB RAM’e kadar destek verebilmekte. İstenildiği takdirde LPDDR3 4GB’a kadar da geriye dönük bir desteğe sahip. Depolama konusunda Emmc 5.1 tek seçenek olarak sunulmuş durumda. Grafik birimi olarak ise 680MHz’de çalışan Imagination PowerVR GE8320 tercih edilmiş. MediaTek her iki işlemcide de kendi geliştirdiği teknolojisi HyperEngine desteğine sahip. Bu özellik ile birlikte CPU, GPU ve belleğin durumu sıcaklıklarına, çekilen güce göre dinamik olarak ayarlanabilmekte. Aynı grafik birimini daha önce MediaTek P35 modelinde de görmüştük.
Helio G25’e baktığımızda G35 ile aynı mimariye sahip olduğunu görüyoruz ancak daha düşük hızlarda çalışmakta. Yonga setinin hızları CPU tarafında 2.0GHz’e ve GPU tarafında 650MHz’e düşmüş durumda. İki işlemci arasındaki diğer bir temel fark ise G35 modelinin 1080p+ ekranları desteklemesi. G25 için ise bu değer 720p+ olarak tercih edilmiş.
Her iki işlemci de kamera tarafında çoklu karelerde gürültü azaltma, elektronik görüntü sabitleme ve görüntü kaydı sırasında dengeleme özelliklerine sahip. Kullanıldıkları cihazlarda derinlik sensörü bulunması halinde derinlik efekti de oluşturabilmekteler. G35, 25MP’e kadar tekli kamera kurulumu veya 13+13MP olarak ikili kamera kurulumu desteklemekte. G25 tarafında ise 21MP tek kamera veya 13+8MP şeklinde ikili kamera kurulum desteği mevcut. İşlemcilerin her ikisi de 1080p 30 FPS video kaydı desteklemekte.
Bağlantı teknolojileri tarafında iki işlemcinin de aynı özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Yonga setleri 4G desteğine sahip ve Hyper Engine özelliği sayesinde Wi-Fi ve LTE arasında sadece 13 milisaniyede geçiş yapabilmekte. Çok oyunculu oyunlarda bu geçiş hızı oldukça yararlı olabilir. Yeni tanıtılan işlemciler Wi-Fi 5(ac) ve Bluetooth 5.0 desteklenmekte ve FM radyo alıcısı da yonga seti üzerinde mevcut. Temmuz ayında çıkacak olan Realme C11, Xiaomi Redmi 9C Helio G35 yonga seti ile gelecek. Yine Temmuz ayında beklenen Redmi 9A ise G25 işlemci ile tanıtıldı.