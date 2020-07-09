MediaTek, Dimensity 600 işlemci serisini bu çeyrekte tanıtacak

Bugün akıllı telefon sektöründe, işlemci denildiği zaman akla gelen yalnızca 2 firma var. Bunlar, Qualcomm ve MediaTek. Günümüzde her ne kadar Qualcomm’un MediaTek’e karşı bir üstünlüğü olsa da; MediaTek cephesi rekabetten geri kalmıyor. Hatta MediaTek, içinde bulunduğumuz çeyrekte, yeni işlemci serisi olacak olan Dimensity 600 ailesini tanıtacak.

İlginizi çekebilir: MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!

reklam

MediaTek tarafından piyasaya sunulacak olan yeni işlemci ailesi Dimensity 600 ile ilgili neler biliyoruz

Bildiğiniz üzere MediaTek, 5G destekli Dimensity 1000 ve 800 ailesini çoktan piyasaya sunmuş ve bu seriler ile büyük bir başarı yakalamış idi. Yeni bir hamle ile karşımıza çıkmayı planlayan MediaTek, şimdi de Dimensity 600 ailesini piyasaya sürerek sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmayı planlıyor. Tayvan orijinli kaynaklara göre, orta sınıf bir işlemci ailesi olacak olan Dimensity 600 ailesi için MediaTek, şimdiden çok fazla sipariş almış durumda. Bu işlemci setinin, en geç yılın son çeyreğinde birçok cihazda aktif olarak kullanılması bekleniyor. Ayrıca MediaTek’in Dimensity 600 ailesi sayesinde, 5G destekli telefonları çok daha uygun fiyatlara alabilmemiz de mümkün olacak. Qualcomm’un en büyük zaafının fiyat olduğu da düşünülünce; MediaTek’in bu hamlesi, firmanın kaderini değiştirebilecek bir hamle olarak gözüküyor. Hatta beklentiler, Dimensity 600 ailesinin MediaTek’in en gözde işlemci seti olacağı yönünde.

Siz, MediaTek’in bu hamlesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce de Dimensity 600 ailesi pazarda büyük bir üstünlük kurabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!