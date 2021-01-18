Mediatek, Dimensity 1100 üzerinde çalışıyor

Mediatek amiral gemisi 5G işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanırken, bunların arasından sürekli sızıntıları gelen Dimensity 1200 öne çıkıyor. Şimdi ise Digital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre bu çipin biraz daha az hızlısı olacak olan işlemci de yolda.

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Dimensity 1100 işlemcisi 1200 ile aynı donanıma sahip olacak ancak daha düşük saat hızı ile çalışacak. İki işlemci de 6nm işlem süreci ile üretilecek. Dimensity 1100, 4x 2.6 GHz ile Cortex-A78 çekirdeklere sahip olacak ancak dördünün de bu hızda mı çalışacağı yoksa bu hızın çıkılabilecek en yüksek hız mı olduğu henüz net değil. Grafik işlemci biriminden ise bahsedilmiyor ancak diğer üst segment işlemcilerdeki gibi Mali-G77 kullanılması muhtemel.

Ekran desteği de biraz düşürülebilir ve 168Hz’den 144Hz’ye alınabilir. Çözünürlük ise yine 1080p+ olarak kalacaktır. Herhangi bir telefonda henüz 168Hz sayısını görmediğimizden bu değişikliğin fazla bir fark yaratmayacağı da tahmin edilebiliyor.

İşlemci aynı zamanda 108MP’e kadar kamera ve LPDDR4x RAM ile birlikte UFS 3.1 depolama desteğini de sunuyor. Ancak Dimensity 1100 işlemcisi henüz bir Benchmark üzerinden görüntülenmediği için performansı hakkında fikir yürütmek şimdilik pek mümkün gözükmüyor. Ancak ana çekirdek hızı 3.0 GHz diğer üçü ise 2.6GHz’de çalışan Dimensity 1200 çipinin AnTuTu testinde Snapdragon 865 işlemcisini geçtiğini; Geekbench’te de Dimensity 1000+ çipinden daha yüksek tek çekirdek puanı aldığını biliyoruz. Dolayısıyla muhtemel olarak dört çekirdeği de 2.6GHz hızında çalışacak olan Dimensity 1100 işlemcisinden Snapdragon 855/855+ seviyesinde bir performans görebiliriz.

Mediatek firmasının 20 Ocak için büyük bir işlemci etkinliği yapacağını ve buradaki tanıtımlarla, Dimensity 1100 veya 1200 işlemcili telefonların gelişinin daha da yaklaşmış olacağını hatırlatmakta fayda var.