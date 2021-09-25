AMD, MediaTek ile Ortak Olmaya Hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman, masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu işlemci pazarında işler çok iç açıcı değildi. Ancak mobil işlemci pazarı diğer pazarlara göre en kazançlı olmayı başardı. Son çıkan sızıntılara göre ise Amerikalı çip üreticisi AMD büyük bir adım atmak için hazırlanıyor. Sızıntılara göre AMD mobil işlemci pazarına giriş yapmak istiyor. Ayrıca akıllı telefonlar ve tabletler için çip üreteceğini ve MediaTek ile birlikte ortaklık yapmayı planlıyor. Eğer bu ortaklık olursa MediaTek grafikleri Qualcomm ile kıyaslandığında çoğu zaman zayıf kalıyordu ancak bu ortaklık bu zayıflığı ortadan kaldırabilir.

Geçmişe baktığımız zaman bilgisayarlar için çip üreten markalar mobil pazar için çok başarılı olamadılar. Baktığımız zaman Intel, cep telefonu ve tablet işlemci pazarına giriş yaparken çok fazla para harcadı. Ancak sonuna bakarsa Intel bilgisayar pazarına geri dönüş yaptı.

Ancak AMD tarafından bakıldığı zaman geçmişe, şirket daha önce mobil pazara doğrudan giriş yapmadı. Ancak AMD’nin bu alanda acemi olduğu söylenemez. Sebebine gelecek olursak Qualcomm’un Adreno grafik işlemcisini 10 yıldan uzun bir süre önce AMD ekibi tarafından satın alındı ve ATI markasını da satın aldıktan sonra mobil işlemcide değişikliklere gitti. Ancak daha sonrasında grafik işlemci ekibi Qualcomm’a satıldı ve Adreno’nun uzun zamandır AMD ile bir bağlantısı yok.

Son sızıntılara bakıldığında AMD’nin mobil işlemci pazarına girişinin yavaş olacağını belirtiyor. Şirket bu pazara bağımsız olarak girmek yerine güçlerini birleştirebileceği bir ortak aramakta. AMD ortak aramaya Tayvanlı çip üreticisi olan MediaTek ile başladı. MediaTek zengin mobil işlemcilerinin yanı sıra 4G/5G bantların da çip teknolojisine ve deneyimine sahipler.

AMD daha önce RDNA mimarisini Samsung’a lisanslamak için Samsung ile işbirliği yapmıştı. Samsung Exynos 2200 işlemci iyi bir performans sergiliyor ve güçlü bir performansa sahip. Eğer bu sızıntı doğruysa ve MediakTek ile ortak olurlarsa mobil işlemciler grafik ve oyunlarda benzersiz özelliklere sahip olabilirler. Bu ortaklık oyuncular için de daha uygun olacak çip üretimi yapabilirler.

AMD oyun çipleri bakımından en iyilerinden birisi ve birçok çip üreticisi onun grafik işlemcilerini kullanıyor. Yakın bir zamanda çıkan sızıntı ise, AMD’nin çipleri kripto madenciler için biriktirdiğini belirtmişti. Ancak şirket bu iddiayı kesinlikle reddetmişti. Şirkete göre bu çipler oyuncular içindir. Şirketin bir yöneticisi ise, grafik işlemciler müşterilerine öncelik vermese de Radeon Grafik İşlemcileri madenciler için değil oyuncular için olduğunu söyledi.